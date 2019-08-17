Как Marvel и DC удалось изменить наше отношение к супергероям и кого мы увидим в их новых фильмах

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Хотя экранизировать комиксы начали еще в 1940-х, сейчас супергеройское кино находится на пике своей популярности. Этот жанр превратился в настоящий культ, который с каждым годом привлекает не только новых фанатов, но и знаменитостей. И хотя многие критикуют экранизации комиксов за однообразие, пафос и обилие клише, они по-прежнему бьют рекорды по кассовым сборам. В чем же феномен такого явления?

Мы в AdMe.ru разведали, каких актеров вы скоро увидите в образах супергероев. А в конце статьи вы узнаете, почему столь яркие и именитые звезды кино перестали обходить столь попсовый жанр стороной.

11 знаменитостей, которые появятся в новых фильмах Marvel и DC

1. Анджелина Джоли — Тена («Вечные»)

Дата выхода фильма: 6 ноября 2020 года Персонаж Анджелины, Тена, обладает невероятными способностями. Они включают в себя сверхчеловеческую силу, скорость, выносливость, чтение мыслей и многое другое. Кроме того, Тена практически бессмертна, а ее тело не подвержено старению и болезням. Этот персонаж комиксов Marvel станет первым супергероем в исполнении Джоли, не считая расхитительницы гробниц Лары Крофт.

2. Юэн Макгрегор — Черная Маска («Хищные птицы»)

Дата выхода фильма: 7 февраля 2020 года Кинолента представляет собой спин-офф о Харли Квинн — главной сподвижнице Джокера. Макгрегор воплотит в фильме образ одного из главных врагов Бэтмена. Как и Джоли, Юэн впервые в своей карьере исполнит роль персонажа комиксов, хотя фантастические франшизы для него не в новинку: ранее он снимался в приквелах «Звездных войн».

3. Мэри Элизабет Уинстэд — Охотница («Хищные птицы»)

Дата выхода фильма: 7 февраля 2020 года В интервью для TheWrap Уинстэд призналась, что никогда не была ярой фанаткой комиксов, но быстро прониклась образом своего персонажа. Для актрисы роль Охотницы, которая является дочерью Бэтмена и Женщины-кошки, станет совершенно новым опытом. К примеру, Мэри придется учиться стрелять из лука. Однако в супергеройском кино Уинстэд уже была замечена: она исполнила одну из главных ролей в фильме «Скотт Пилигрим против всех».

4. Мэтт Смит — Локсиас Краун («Морбиус, живой вампир»)

Дата выхода фильма: 31 июля 2020 года Действие картины будет происходить во вселенной Человека-паука. Мэтт Смит, звезда сериала «Доктор Кто», воплотит врага главного героя фильма. Локсиас Краун — бывший друг Морбиуса, который обладает теми же способностями, но использует их в своих корыстных целях. Интересно, что в комиксах персонажа Смита не существует, хотя его имя там встречается. Крауном звали суперзлодея, известного также по кличке Голод. Он часто выступал врагом Человека-паука.

5. Мэйси Уильямс — Волчица («Новые мутанты»)

Дата выхода фильма: 2 апреля 2020 года «Новые мутанты» — спин-офф киновселенной «Людей Икс». Фильм расскажет о группе молодых людей со сверхспособностями, которых удерживают на секретной базе против их воли. Мэйси Уильямс, известная зрителям по сериалу «Игра престолов», сыграет Волчицу — девочку-оборотня из Шотландии, которая пытается разрешить внутренний конфликт между своими религиозными взглядами и суперспособностями.

6. Ричард Мэдден — Икарис («Вечные»)

Дата выхода фильма: 6 ноября 2020 года Роль неуязвимого супергероя Икариса станет для Мэддена, известного по «Игре престолов», дебютом в кинематографической вселенной Marvel. Его персонаж — главный из Вечных. Икарис обладает бессмертием и навыком телепатии, а также умеет летать и излучать энергию из глаз и рук.

7. Рэйчел Вайс — Железная Дева («Черная Вдова»)

Дата выхода фильма: 1 мая 2020 года Фильм является спин-оффом о русской шпионке Черной Вдове в исполнении Скарлетт Йоханссон, повествующим о ее прошлом. Рэйчел Вайс же воплотит образ главной злодейки фильма. В комиксах Мелина Востокофф — агент российского правительства, которая в конечном итоге покидает Россию, чтобы стать наемной убийцей под кодовым именем Железная Дева.

8. Хоакин Феникс — Джокер («Джокер»)

Дата выхода фильма: 2 октября 2019 года Кинолента расскажет историю происхождения и становления одного из самых безумных и опасных суперзлодеев комиксов. Под псевдонимом Джокер и клоунским гримом скрывается некогда обычный житель Готэм-Сити Артур Флек, которого семейная тайна заставляет отбросить цивилизованный облик и стать королем преступного мира. Ранее роль главного врага Бэтмена воплотил на экране Джаред Лето, однако эта картина никак не связана с другими фильмами киновселенной DC.

9. Сальма Хайек — Аджак («Вечные»)

Дата выхода фильма: 6 ноября 2020 года Хотя в комиксах Аджак был мужчиной, создатели картины решили доверить персонажа Хайек. Супергерой участвовал в Троянской войне, как и другие Вечные, он одаренный боец, умеет летать и излучать космическую энергию. Кстати, Аджак не первый персонаж комиксов, пол которого в экранизации изменили. Ранее зрители познакомились с женскими версиями Призрака и Капитана Марвел.

10. Дэвид Харбор — Красный Страж («Черная Вдова»)

Дата выхода фильма: 1 мая 2020 года Звезда сериала «Очень странные дела» уже появлялся в экранизации комикса: он исполнил роль советника президента в фильме «Отряд самоубийц». Но образ супергероя Харбор воплотит впервые. В спин-оффе о Черной Вдове Дэвид сыграет Красного Стража — персонажа, являющегося советско-российским аналогом Капитана Америки. Алексей Шостаков — бывший пилот-испытатель, который после тренировок стал спецагентом.

11. Джаред Лето — Майкл Морбиус («Морбиус, живой вампир»)

Дата выхода фильма: 31 июля 2020 года Кинокомиксы не новый жанр для Лето. Как мы уже писали, ранее Джаред примерил образ Джокера в фильме DC «Отряд самоубийц». В новой картине от Marvel актер сыграет доктора Майкла Морбиуса, который превратился в вампира в результате опасного эксперимента, оставшись при этом смертным человеком. Объективно персонаж считается отрицательным, ведь он убивает людей ради утоления жажды. Но при этом он ощущает вину за содеянное — в общем, довольно противоречивый герой.

Почему звездам «класса А» больше не стыдно сниматься в столь попсовом кино?

В наше время принято противопоставлять интеллектуальное кино фильмам Marvel — этаким высокобюджетным боевикам для бездумного просмотра. При этом складывается парадоксальная тенденция: в супергеройских фильмах со стабильным постоянством снимается так называемая интеллигенция Голливуда. Такие актеры, как Натали Портман, Пол Беттани, Гвинет Пэлтроу, Кейт Бланшетт и даже Тильда Суинтон. Неужели бюджет подобных картин привлекательнее их собственного авторитета в мире кино? Давайте разберемся. Если проанализировать роль студии в судьбе актеров киновселенной, можно заметить любопытные вещи. К примеру, за 11 лет существования всем известного тандема Marvel и Disney ни одна кинороль не опорочила амплуа ни единого актера. К примеру, звезды уровня Тильды Суинтон блистают в «Докторе Стрэндже», не теряя при этом авторитета у таких режиссеров, как Джим Джармуш или Уэс Андерсон. Более того, студия Marvel воскресила множество карьер, буквально заново подарив забытые таланты миру кастинг-директоров. Вспомните хотя бы Роберта Дауни — младшего, которого до Тони Старка весь мир воспринимал только как постояльца реабилитационных клиник. Или Эванджелин Лилли, которая так и оставалась бы Кейт из «Остаться в живых», а также Пола Радда, который для всех был просто «знакомым чуваком из ромкомов 2000-х». Одновременно студия открыла совершенно новые имена, такие как Том Холланд, Бри Ларсон, Тесса Томпсон и другие. Компания не просто подарила актерам узнаваемость, но и пустила их в Голливуд сразу с максимально высоким рейтингом. А о повышении спроса на актеров уровня Криса Прэтта и Скарлетт Йоханссон можно даже не рассуждать. Разгадка такого распределения голливудских сил кроется вот в чем. Во-первых, марвеловские фильмы становятся все более авторскими. Если раньше никто не знал имен режиссеров проекта, то сегодня даже далекий от кинематографа зритель может распознать стиль Джеймса Ганна или Тайки Вайтити. Во-вторых, если еще каких-нибудь 10 лет назад супергеройское кино ассоциировалось с экшен-сценами, спецэффектами и банальными сценарными ходами, то сегодня это абсолютно персонажная история. Вспомните финал «Мстителей»: большинство зрителей даже не заметили, что первые 1,5–2 часа в кадре не было ни одной драки. Все благодаря той самой тенденции смещения акцентов с экшена на драматическую составляющую персонажей. Перечисленное выше доказывает, что супергеройское кино отходит от привычной модели ХХ века. Вероятно, сегодня этот жанр отмечает новую ступень в развитии, постепенно занимая довольно почетную часть современной поп-культруы. Причем ту часть, которую, как сказала бы нынешняя молодежь, ни любителю артхауса «не зашкварно» посмотреть, ни обладателю «Оскара» не стыдно примкнуться.

P. S. Вы знали, что во вселенной Marvel существует Николай Басков?

Нет, это не розыгрыш. Персонаж Николая действительно существует во вселенной Marvel. Вместе с Верой Брежневой его нашли в комиксе «The Avengers Prelude: Black Widow Strikes» от 2012 года.