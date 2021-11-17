Как сложилась жизнь Маколея Калкина — звездного ребенка, который просто хотел, чтобы у него было обычное детство

Фильм «Один дома» неразрывно связан для сотен людей с новогодними каникулами. Да и мы, признаемся, обожаем смотреть, как хитрый мальчишка, которого играет Маколей Калкин, из раза в раз обводит вокруг пальца негодяев. Правда, судьба самого актера долгое время была вовсе не такой светлой и радостной, как сюжет фильма, — роль Кевина прославила его, но потом жизнь юного актера покатилась под откос.

Сегодняшняя статья на AdMe.ru о том, как Маколею удалось победить депрессию, зависимость и снова зажить полной жизнью.

Детство и первые роли

Маколей во время одного из многочисленных интервью.

Здесь Маколею 13 лет. Это одна из его последних детских ролей — в фильме «Наравне с отцом».

Фото слева сделано в полицейском участке после правонарушения, актеру здесь 24 года. Фото справа — примерно через полгода.

Можно только порадоваться за Маколея — сейчас он, кажется, абсолютно счастлив. Мы считаем, что он заслужил тихое семейное счастье как никто другой.

А вам нравится Маколей Калкин? Смотрели ли какие-нибудь еще фильмы с его участием, кроме «Один дома»?