Как сложилась жизнь Маколея Калкина — звездного ребенка, который просто хотел, чтобы у него было обычное детство
Фильм «Один дома» неразрывно связан для сотен людей с новогодними каникулами. Да и мы, признаемся, обожаем смотреть, как хитрый мальчишка, которого играет Маколей Калкин, из раза в раз обводит вокруг пальца негодяев. Правда, судьба самого актера долгое время была вовсе не такой светлой и радостной, как сюжет фильма, — роль Кевина прославила его, но потом жизнь юного актера покатилась под откос.
Сегодняшняя статья на AdMe.ru о том, как Маколею удалось победить депрессию, зависимость и снова зажить полной жизнью.
Детство и первые роли
Маколей Калкин с отцом Китом.
- Карьера Маколея началась не с комедии «Один дома». Более того, роль Кевина даже не первая главная в его биографии: первой была роль в фильме «Дядюшка Бак». Калкину тогда исполнилось 8 лет.
- Его отец когда-то был актером на Бродвее, но на момент рождения детей уже отошел от дел. В раннем детстве Маколея его семья бедствовала: отец работал пономарем в местной церкви, а мать — телефонисткой.
- Роль Кевина Маккаллистера могла достаться другому мальчику, который пришел на кастинг. Если бы в ленте снялся он, Кевин был бы брюнетом (у юного актера по имени Джон Малейни были темные волосы), а жизнь Маколея сложилась бы совсем иначе. Но благодаря опыту съемок в картине «Дядюшка Бак» роль получил Калкин.
- 1-я часть ленты «Один дома» принесла Маколею награду «Лучший молодой актер в главной роли в кино» и гонорар $ 110 тыс. Для сравнения: после съемок в сиквеле он заработал уже $ 4,5 млн.
- Само собой, все происходящее давалось Маколею отнюдь не так легко, как можно было бы подумать. Актер рассказывал, что просто хотел отдохнуть, отправиться на летние каникулы впервые за все свое детство. В родительской квартире у него не было даже своей кровати, не говоря уже о комнате. «У отца была кровать king size и телевизор с большим экраном, а я спал на диване», — говорил Калкин.
Маколей во время одного из многочисленных интервью.
- На пике популярности Калкин был одним из самых знаменитых детей в мире — в списке «100 величайших звезд-детей» он занимал 2-е место.
- Отец актера, Кит Калкин, постоянно контролировал сына. Мать оставалась дома с остальными детьми, Кит ездил с Маколеем на съемки. Именно он руководил карьерой юной звезды. Во время съемок, вспоминает Маколей, отец не позволял ему спать ночами и заставлял учить реплики, которые нужно было произносить завтра перед камерой.
Здесь Маколею 13 лет. Это одна из его последних детских ролей — в фильме «Наравне с отцом».
- В 1994 году Маколей снялся в своем последнем фильме, а затем бросил работу в кино. Он собирался продолжить обучение в средней школе, ведь из-за работы ему пришлось оставить ее. К тому времени за прошедшие 7 лет он снялся в 15 картинах — не всякий взрослый актер выдержит такой бешеный график. Да и фильмы, вышедшие после ленты «Один дома», получали шквал критики. В особенности досталось картине «Добрый сынок» — попытка актера сменить амплуа была воспринята в штыки.
- Вскоре после того, как Маколей перестал сниматься, его родители расстались и начали судиться из-за опеки над сыном. Маколей, вместо того чтобы выбрать одного из них, отказался от их опеки через суд. Тяжбы длились 2 года, а итогом стало то, что он вычеркнул имена обоих родителей из своего трастового фонда и нашел специалиста, который мог бы следить за его финансами. Кит даже не стал бороться и исчез из жизни своей семьи. Другие дети остались с матерью.
- До совершеннолетия Маколей даже не знал, сколько в действительности он заработал. Его родители позаботились о том, чтобы он не был в курсе всех деталей своих контрактов. Калкин вспоминает: «Когда мне исполнилось 18, я пришел в кабинет бухгалтера. Он положил передо мной листок и сказал, что вот столько я и стою. Это было странно: казалось, что какой-то маленький мальчик хорошо поработал, а я каким-то неведомым образом унаследовал все его деньги».
Калкин с первой женой, Рэйчел Майнер.
- Маколей впервые женился в 1998 году. И ему, и невесте было 18 лет. Его избранница Рэйчел Майнер тоже была актрисой. Долго брак не просуществовал: в 2000 году пара рассталась, а еще через 2 года они официально развелись.
- В 2002 году Калкин стал встречаться с актрисой Милой Кунис. Их отношения продлились 8 лет, и все это время пара не особо афишировала свою любовь. Хотя Мила гораздо позже признавалась, что было непросто сохранять отношения в тайне, когда встречаешься с кем-то настолько известным: фанаты Маколея бурно реагировали, встретив актера с девушкой на улице. Разрыв, вспоминает актриса, был тяжелым для обеих сторон.
- В 2000-м Калкин попытался вернуться к актерской карьере, появившись в спектакле и в нескольких фильмах во второстепенных ролях. Некоторые его работы получили неплохие отзывы, но, несмотря на весь талант Маколея, столь громкой славы, как «Один дома», ни один фильм не снискал. В период с 2000 по 2019 год Калкин появился лишь в 6 фильмах. Кино в его жизни явно отошло на второй план.
- В середине нулевых Маколей пошел вразнос: он имел неприятности c законом и даже был вызван в суд, но отделался штрафом и условным наказанием. Незадолго до этого, в 2000 году, он потерял сводную сестру, а еще несколько лет спустя уйдет из жизни и родная сестра актера.
Фото слева сделано в полицейском участке после правонарушения, актеру здесь 24 года. Фото справа — примерно через полгода.
- Актер и по сей день крайне редко дает интервью и не любит обсуждать аспекты личной жизни. Его можно понять: публичностью Маколей пресытился еще в юном возрасте. Поэтому о длительном мрачном периоде его жизни можно судить только по заметкам в СМИ и фотографиям, а сам он не делится подробностями о зависимости или о прошлых отношениях. Он старается сосредоточиться на настоящем и иногда рассказывает о простых радостях жизни — о своих четвероногих любимцах или о том, какой вкусный хлеб печет его девушка.
- В 2013 году он основал пародийную рок-группу The Pizza Underground, но музыкальная карьера, пусть и начатая в шутку, не задалась — на одном из шоу зрители остались весьма недовольны и освистали группу.
- В 2018 году Маколей снялся в рекламе Google Assistant, где повторил свой образ из фильма «Один дома» и несколько культовых сцен. Реклама быстро завирусилась — на YouTube у ролика почти 5 млн просмотров.
- Несмотря на то, что Калкин не делает громких заявлений о своей теперешней жизни, можно с уверенностью сказать, что сейчас у него наконец-то все хорошо. Маколей живет со своей девушкой Брендой Сонг в доме, к которому он сам вымостил дорожку из желтого кирпича. У них есть кошки. Влюбленные носят одинаковые пижамы, а в 2021 году у них родился сын.
- «Люди не осознают, насколько он добр, предан, мил и умен, — говорит Бренда. — Что делает Мака поистине особенным, так это то, что он беззастенчиво остается самим собой. Он знает, кто он такой, и его это на 100 % устраивает».
- В 2021 году Калкин принял участие в съемках популярного сериала «Американская история ужасов». Он играет одну из главных ролей в 10-м сезоне и уже получил массу восторженных отзывов.
Маколей в сериале «Американская история ужасов».
- В последние годы Маколей не так часто оказывается в центре внимания. Но недавно он всколыхнул общественность, неожиданно для всех появившись на модном показе Gucci. Он отлично выглядит в 41 год и, кажется, наконец хорошо себя чувствует.
- «Да, я домосед, — говорит он. — Мой дом — это место, где живут 2 бывших звездных ребенка. Один из нас все еще работает, как может, а другой просто хочет наслаждаться жизнью».
Можно только порадоваться за Маколея — сейчас он, кажется, абсолютно счастлив. Мы считаем, что он заслужил тихое семейное счастье как никто другой.
А вам нравится Маколей Калкин? Смотрели ли какие-нибудь еще фильмы с его участием, кроме «Один дома»?