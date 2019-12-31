Как лишенная эмоций Белла из «Сумерек» смогла стать лучшей актрисой десятилетия

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Недавно Голливудская ассоциация кинокритиков назвала звезду вампирской саги «Сумерки» Кристен Стюарт актрисой десятилетия. Вручение премии состоится 9 января 2020 года, а пока среди многих кинокритиков и пользователей интернета эта новость вызвала немало споров. Кто-то называет Стюарт актрисой с одним выражением лица и считает, что есть более достойные кандидатки, а кто-то полагает, что за последние годы девушка неизменно показывала отличную игру и достойна этого звания.

Мы в AdMe.ru решили разобрать творческий путь Кристен Стюарт и проследить, как изменился ее экранный образ за эти годы.

1999–2004: раннее начало карьеры

Кристен выросла в Лос-Анджелесе в «киношной» семье: ее отец был помощником режиссера и продюсером на канале Fox. Так что не было ничего удивительного в том, что уже в 8 лет девочка начала сниматься, в 11 получила крупную роль, а в 18 заработала первый миллион и всемирную славу. Первый раз Стюарт появилась на экране в постановке канала Disney Channel «Сын русалки», а затем, в 11 лет, ей досталась серьезная роль в независимой мелодраме «Безопасность вещей». Однако прорыв в карьере актрисы произошел через год, когда Дэвид Финчер пригласил девочку сниматься в его картине «Комната страха». Она играла вместе с Джоди Фостер, и после съемок Фостер отметила талант юной актрисы и ее особую манеру игры: «Кристен не выплескивает на тебя все эмоции сразу, и получается интересная, умная игра». Уже в 14 лет Стюарт доверили главную роль в подростковой комедии «Запретная миссия», которая позволила девушке продемонстрировать свои комедийные способности.

2004–2008: 12 новых ролей и поиск своего амплуа

Многие думают, что карьера Кристен началась именно на съемках культовой саги, но на самом деле девушка снялась во множестве картин задолго до «Сумерек». Просто они оказались не так успешны и заметны. Хотя стоит отдать должное юной актрисе: она пробовала себя в самых разных жанрах — от мелодрам до приключенческих фильмов. При этом ее коллегами по площадке часто были звезды первой величины: Шэрон Стоун, Дональд Сазерленд, Крис Эванс. Кстати, в подростковом возрасте Стюарт 3 года подряд была номинанткой премии «Молодой актер», правда ни разу не завоевала этот титул. Серьезный прорыв в карьере Кристен случился в 2007 году, когда она снялась в фильме Шона Пенна «В диких условиях». Пенн был потрясен работой девушки и отозвался о ней так: «Машина правды, настоящая актерская сила, с которой мне как режиссеру было просто волшебным образом легко управляться».

2008–2012: «Сумерки»

В ноябре 2007 года было объявлено, что Кристен Стюарт сыграет роль Беллы Свон. С этого момента на 18-летнюю актрису обрушилась настоящая слава, и Кристен было непросто оставаться собой под пристальным вниманием журналистов, продюсеров и миллионов поклонников. С одной стороны, юная Стюарт с ее угловатой подростковой пластикой идеально вписалась в эту роль, но с другой — из-за нее актриса получила прозвище девушки «с вечно приоткрытым ртом». Как бы там ни было, успех картины был ошеломительным: 5 серий саги заработали около $ 3,5 млрд. Но популярность «Сумерек» также стала тяжелым испытанием для исполнителей главных ролей. Впоследствии и Роберту Паттинсону, и Кристен Стюарт пришлось приложить множество усилий, чтобы избавиться от образов Эдварда и Беллы. Кстати, во время съемок между Робертом и Кристен вспыхнул короткий роман, но никто так и не понял, был ли он настоящим или же это был рекламный трюк. Многие фанаты до сих пор оплакивают парочку Robsten (сокращенно от Роберт и Кристен) — так они прозвали союз 2 актеров. За игру в «Сумерках» Стюарт получила 2 престижные награды MTV, в том числе за лучший поцелуй — с Робертом Паттинсоном.

2010–2016: многочисленные попытки выхода из «Сумерек»

Еще во время съемок вампирской саги Стюарт пыталась экспериментировать и сниматься в новых, неожиданных проектах. Она хотела доказать многочисленным критикам, что способна на большее, чем играть вечно сомневающуюся девочку с тяжелым взглядом из-под полуопущенных век и гримасой преодолеваемой боли. В 2010 году актриса снялась в независимой драме «Добро пожаловать к Райли», где сыграла девушку, которая помогает семье справиться с потерей дочери. За эту роль Кристен получила титул лучшей актрисы на Международном кинофестивале в Милане. В этом же году она перевоплотилась в панк-певицу Джоан Джетт в фильме «Ранэвэйс». Сама Джоан сказала, что Стюарт добилась с ней «подлинного, даже пугающего сходства». В 2012 году актриса исполнила одну из главных ролей в провокационном фильме «На дороге» по автобиографическому роману Джека Керуака. Картина была номинирована на «Золотую пальмовую ветвь». Затем Стюарт утвердили на роль Белоснежки в фильме «Белоснежка и охотник», который с успехом прошел в прокате. В это же время Кристен стала лицом модных брендов Chanel и Balenciaga. А в 2013 году журнал Forbes назвал девушку 3-й самой высокооплачиваемой актрисой Голливуда после Анджелины Джоли и Дженнифер Лоуренс.

2014–2018: уход в авторское кино и неожиданный успех во Франции

Появление Кристен Стюарт в 2014 году на Каннском фестивале в ленте французского режиссера Оливье Ассайаса «Зильс-Мария» заставило критиков по-новому взглянуть на актрису. В фильме она сыграла роль ассистентки взбалмошной европейской кинозвезды в исполнении Жюльет Бинош. Стюарт отработала эту роль настолько тонко и выверенно, что стала первой американской актрисой, которая получила главную французскую премию «Сезар». С тех пор она стала завсегдатаем Каннского фестиваля. Через 2 года Кристен вновь появилась в картине Ассайаса «Персональный покупатель». В этот раз режиссер доверил Стюарт главную и, по сути, единственную роль девушки-медиума, которая живет в Париже, закупает модную одежду и переписывается с таинственным незнакомцем через iMessage. В этом образе от Кристен требовалось именно то, что она умела лучше всего: одновременно показать неуверенность и решимость, внутреннюю боль и погружение в себя. С работой актриса справилась блестяще, и критики во второй раз отметили успешный союз американской актрисы и французского режиссера, который разглядел Кристен в момент ее серьезной творческой трансформации и окончательного перехода на новый уровень.

2009–2016: творческий дуэт с Джесси Айзенбергом

Говоря о творчестве Стюарт, нельзя не отметить также ее успешный дуэт с актером Джесси Айзенбергом. Актеры познакомились на съемках фильма «Парк культуры и отдыха» еще в 2008 году, где они сыграли влюбленную пару. Молодые люди сразу нашли общий язык и очень органично смотрелись в кадре. Далее последовала совместная работа в успешном комедийном боевике «Ультраамериканцы», а через год пара появилась в драмеди Вуди Аллена «﻿Светская жизнь». По словам Джесси Айзенберга, ему было всегда очень комфортно сниматься с Кристен, потому что он чувствовал со Стюарт «удивительную связь». Что правда, то правда: все 3 совместные картины получили высокие отзывы и критиков, и зрителей.

2019–2020: новые образы и титул лучшей актрисы десятилетия

Сегодня 29-летней Кристен окончательно удалось избавиться от образа Беллы: она задействована во множестве интересных и разнообразных проектов. В 2019 году актриса снялась в 2 серьезных лентах. Первой стал политический триллер «Сиберг», где она сыграла главную роль актрисы Джин Сиберг, которая выступала за равные права для чернокожих. Второй — перезапуск популярной франшизы «Ангелы Чарли». Несмотря на то что лента собрала неоднозначные отзывы, многие критики отметили яркую и драйвовую игру Стюарт, на которой, можно сказать, и держался фильм. В 2020 году поклонники Кристен смогут увидеть ее в в главной роли в триллере «Под водой» , который расскажет о команде ученых на подводной станции. Рейтинг ожидания фильма — 97 %. При таком раскладе кажется, что звание актрисы десятилетия досталось Кристен вполне заслуженно.

Бунтарка и символ поколения

«„Играть“ звучит для меня как „лгать“, а я стараюсь делать противоположное. Когда ты „играешь“ что-то, то будто манипулируешь людьми, чтобы они чувствовали определенные вещи. А мне не хочется думать, что я форсирую чувства: это бы значило, что я терплю поражение как актриса». Кристен Стюарт

Помимо ярких ролей, Стюарт знаменита своим нестандартным поведением. Журналисты не раз называли ее Джеймсом Дином нового поколения — персоной, выражающей дух своего времени. С момента окончания «Сумерек» Кристен несколько раз радикально меняла имидж: короткая стрижка, драные джинсы, мини-шорты, цветные стрелки — все это составляющие нового образа звезды. Пресса уже прозвала ее королевой «слизкора» (от англ. sleazy — «неряшливый»), чьему стилю может позавидовать даже король эпатажа Шайа Лабаф. Бунтарские выходки Стюарт не раз попадали на первые полосы таблоидов. Например, на Каннском фестивале она продефилировала мимо папарацци на каблуках, так как дресс-код обязывал это сделать, а затем просто сняла туфли и поднялась по лестнице босиком.

Кристен это делает просто потому, что ей так удобно. Она может прийти на премьеру своего фильма в джинсах и майке и не заморачиваться на тему того, что скажет о ней общественность. То же касается и ее личной жизни. Стюарт не делала публичных «каминг-аутов», как Джоди Фостер, она просто не скрывала своих романов с девушками, потому что убеждена: не нужно ничего декларировать, нужно просто жить и меняться, а главное, не бояться быть собой.