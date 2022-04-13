Как Киану Ривзу удается одновременно быть суперзвездой и не по-голливудски простым парнем

За свою карьеру Киану Ривз кого только не играл: романтичного героя и расчетливого адвоката, хладнокровного убийцу и хакера-избранного. Однако многие, услышав его имя, вспоминают в первую очередь не фильмы с ним, а истории, которые характеризуют его как человека. Десятки благотворительных кампаний, трогательные отношения с фанатами и простой, совершенно не голливудский образ жизни могут рассказать об этом актере намного больше, чем ленты из его фильмографии.

Мы в AdMe.ru давно и, пожалуй, навсегда влюблены в этого талантливого во всех отношениях человека. А ниже привели лишь некоторые причины, почему это так.

Киану Ривз умеет по-настоящему дружить

Эта пара друзей для Голливуда столь же образцовая, как Ди Каприо и Уинслет. Они подружились в 90-х на съемках фильма «Скорость». При их первой встрече Сандра Буллок болтала без умолку. Но чем больше актриса говорила, тем тише Ривз становился. Через пару дней он подошел и протянул ей записку. В ней было написано: «Я подумал о том, что ты мне сказала». Актриса поразилась: «Как много вы знаете таких вдумчивых людей?» И конечно, в тот день диалог двух будущих друзей состоялся. И говорили на этот раз они оба. Кстати, на одной из телепередач выяснилось, что тогда коллеги неровно дышали друг к другу. Но Киану не рискнул признаться в любви, а Сандра рассказала о своих чувствах лишь спустя годы. Зато у них получилось создать нечто не менее ценное — настоящую дружбу.

Киану стесняется своего звездного статуса

Истории о том, что Киану запросто может отказаться от большого гонорара ради того, чтобы в фильм позвали крутую звезду или увеличили затраты на спецэффекты, не раз приковывали внимание публики. Актер часто делает щедрые подарки поклонникам и коллегам. Но, что не менее важно, он заботится о людях, которые его окружают. По воспоминаниям напарницы актера по фильмам франшиза «Матрица» Керри-Энн Мосс, Ривз делает все для того, чтобы люди не чувствовали, что рядом с ними звезда. Он больше других трудился на площадке, больше изучал тонкости работы. А еще уделял внимание даже несерьезным просьбам своих коллег. Однажды Мосс невзначай попросила его порекомендовать фильмы для своих детей. Несмотря на усталость, после работы Ривз сел и вдумчиво составил этот список.

Он не боится отстаивать свое мнение

Сегодня Киану Ривз — суперзвезда, его имя известно почти каждому киноману на планете. А ведь за это актеру пришлось в свое время побороться. Дело в том, что у него гавайские корни, а потому и имя родом оттуда. Оно означает «прохладный горный ветер». Звучит, согласитесь, довольно экзотически. По всей видимости, так подумал и менеджер актера, когда в самом начале карьеры предложил ему взять псевдоним. Другой начинающий актер прислушался бы к мнению коллеги в погоне за славой, но не Ривз. Он специально один за другим предлагал неудачные варианты: Чак Спадайна, Темплтон Пейдж Тейлор. Каждое новое имя звучало еще несуразнее предыдущего. В итоге менеджер все-таки разрешил актеру оставить свои настоящие имя и фамилию. И не прогадал же.

Он не гонится за большими гонорарами

После успеха боевика «Скорость» кинокомпания Twentieth Century Fox решила снять продолжение киноистории. Однако Ривзу не понравился сценарий, и, несмотря на предложенный многомиллионный контракт, он отказался от этой работы в пользу театральной постановки «Гамлет». Этим актер вызвал гнев влиятельной студии, которая на долгие годы затаила обиду и не звала его в большие проекты.

Ривз не боится пробовать себя в новом

Помимо того, что Киану является соавтором нескольких книг по искусству, с 2017 года он начал придумывать свою серию комиксов. Ривз решил сам создать супергероя, которого в будущем сможет воплотить на экране. К слову, персонаж многим напоминает одновременно Нео из «Матрицы» и Джона Уика.

Он отчаянный трудоголик

О трудоголизме Киану Ривза ходят легенды. Для него не проблема пойти изучать боевые искусства, верховую езду, серфинг или научиться петь, если того требует роль. Кроме того, актера не вытащить со съемочной площадки, даже если он болен. К примеру, одну из сцен драк в фильме «Джон Уик» снимали в тот момент, когда у Ривза была температура под 40 °C. Он старается не врать зрителю, а потому подолгу изучает свои роли. Так, чтобы изобразить на экране нищего, который сорвал куш в лотерею, он просто взял с собой зубную щетку и ушел спать в подворотню к бездомным. Там Ривз провел 4 дня, пока его не начали узнавать. За это время актер близко познакомился со своими новыми соседями. Они учили его хитростям выживания на улице, делились своими историями. Когда личность актера была раскрыта, он позвал своих новых друзей на ужин в ресторан. К сожалению, фильм, ради которого все это было, так и не сняли.

Он отвечает своим поклонникам взаимностью

Ривз не из тех звезд, кто отказывает фанатам в совместном селфи или беседе. В сети поклонники актера то и дело выкладывают истории знакомства с ним. Одна из таких случилась совсем недавно. Мужчина, встретив Киану в ресторане, подошел к нему и рассказал, что его 80-летняя мама является давней поклонницей его творчества. Актер напоминает ей покойного мужа. В ответ Ривз попросил срочно позвонить этой женщине. Он решил лично познакомиться со своей фанаткой и в тот вечер долго с ней беседовал.

Гламурная жизнь не для него

Про Киану модные журналы шутят, что он носит одну и ту же одежду уже четверть века. Впрочем, что-то в этом есть. Актер и правда не из тех, кто старается нарядиться при выходе из дома. Стильным дорогим костюмам он предпочитает обычные футболки и джинсы. К слову, это не мешает ему попадать в списки самых стильных мужчин. Ведь стиль — это больше внутреннее состояние, чем внешность.

Ривз запросто мог бы найти себе другую работу

Талант гида актер продемонстрировал в 2019 году, когда рейс самолета Сан-Франциско — Лос-Анджелес из-за неисправности совершил экстренную посадку в городе Бейкерсфилде. Никто в результате ЧП не пострадал, однако пассажирам пришлось в течение 3 часов ждать возможности забрать свой багаж. Ривз предложил не терять время даром и провел людям экскурсию, найдя информацию о городе в интернете. Позже в сети появились видео, на которых актер шутит с пассажирами, рассказывает истории и даже музицирует.

Свою любовь он ждал долгие 18 лет

Про Ривза придумано немало интернет-мемов, в которых он изображен грустным героем. Отчасти это из-за печальной истории актера. В 2001 году в автокатастрофе погибла его девушка. С тех пор голливудскую звезду не замечали в отношениях ни с одной женщиной. Журналы писали, что растопить лед в сердце актера может только кто-то очень необычный. И такая женщина нашлась. Ею стала художница Александра Грант. Возможно, публика ждала возле него кого-то другого. Но появилась она: высокая седая женщина сорока с лишним лет. Александра не подходит под глянцевые стандарты красоты. И гордится этим. Ривз решался позвать ее на свидание почти 10 лет: они познакомились еще в 2009 году, но в качестве пары появились на публике лишь в 2019-м. По словам друзей знаменитостей, актер и художница по уши друг в друга влюблены.