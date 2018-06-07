Как изменится смысл известных фильмов, если найти в них «двойное дно»
Когда мы смотрим фильм, перед нами на экране разворачивается логичная история (если это, конечно, не современный авторский артхаус). Но у многих кинокартин есть так называемое «двойное дно» — мотив, который становится очевидным только после нескольких просмотров, а то и не становится вовсе. И благодаря замыслу режиссера боевик-антиутопия вполне может превратиться в библейскую историю, если найти все отсылки.
AdMe.ru отыскал неочевидный смысл, заложенный режиссерами в недавно вышедших фильмах. Иногда он был виден сразу, а вот некоторые фильмы понадобилось посмотреть не единожды. Осторожно, в статье есть спойлеры.
1. Бегущий по лезвию 2049 (Blade Runner 2049)
- Библейские мотивы. В «Бегущем по лезвию 2049» много отсылок к Ветхому Завету, главная из которых — это имя репликанта Рэйчел (английская форма иудейского имени Рахиль). У нее, как и у библейского прототипа, рождается ребенок, а сама она в фильмах выступает в роли жертвы на заклание (имя Рахиль переводится как «овечка»).
- Имя главного злодея — Ниандер Уоллес (Джаред Лето) — не случайно созвучно с именем проповедника и теолога Иоахима Неандера, в честь которого названа долина Неандерталь. Именно здесь впервые был обнаружен этот человеческий подвид. И по иронии этот подвид был наиболее хищным и потерпел поражение в эволюционной гонке. Видимо, как и у репликантов, эмпатия у них была развита слабо.
- Философия Нового времени. Имя Рика Декарда (Харрисон Форд) — отсылка к философу Рене Декарту, который был убежден в том, что нельзя доверять знанию, полученному от органов чувств (вспомним про поддельные воспоминания репликантов). Его вечный спор с оппонентами по этому поводу как раз отражен в фильме, например Уоллес склонен принимать решения, основанные на чувствах, в то время как подход Рика (и философа) более рационален.
2. Призрак в доспехах (Ghost in the Shell)
- Миф о рождении героя. В фильме у Мотоко (Скарлетт Йоханссон) есть только мать, а об отце ничего не говорится. Это позволяет строить теории о божественном зачатии героини. В античных мифах зачатого от бога ребенка мать оставляет у дверей храма или пускает по воде в корзине, после чего его находят люди, которые становятся приемными родителями. В фильме Мотоко находится в храме, откуда ее похищают сотрудники корпорации, а затем мы видим появление героини из воды. Как и в древних легендах, в «Призраке в доспехах» вода — это символ рождения, стихия, из которой возникает жизнь.
- Борьба с родителями. По сути, героиня обязана корпорации своим существованием и способностями и является ее порождением. В то же время на определенном этапе она начинает вести борьбу за свободу против своего же «родителя». Фильм проводит параллели с моментом психологического отделения ребенка от родителей и его отстаиванием собственных прав, затрагивая воспоминания зрителя из раннего детства, когда родители были «всемогущими» и имели неограниченную власть над ребенком.
3. Чужой: Завет (Alien: Covenant)
- Бунт против творца. Ключевой персонаж фильма — андроид Дэвид (Майкл Фассбендер). Уже в прологе фильма становится ясно, что он считает себя совершеннее, чем его создатель. Имя героя — отсылка к еврейскому царю Давиду, который вступил в сражение с воином, превосходящим его силой и ростом. Точно так же Дэвид выступает против людей и инженеров.
- Демонизация техники. С каждым годом технологии развиваются и становятся для большинства людей все более непонятными. Системы на основе нейронных сетей сложны для масс, они воспринимаются как нечто иррациональное и разумное, вызывают страх. На этот конфликт в фильме накладывается противостояние добра и зла.
4. Красавица и Чудовище (Beauty and the Beast)
- Белль — образ независимой современной девушки. За нее борются двое мужчин: Гастон (Люк Эванс) и Адам (Дэн Стивенс). Первый — напористый консерватор, считающий, что Белль (Эмма Уотсон) давно пора подумать о семье и детях. Второй — замкнутый одиночка, рядом с которым, однако, можно реализовать свои мечты. Белль отвергает предложение Гастона, потому что ей не хочется вести скучную жизнь домохозяйки, ей охота путешествовать и развиваться. Это первый из посылов фильма: Белль олицетворяет современную девушку, отвергающую традиционные принципы и обязанности брака, выбирая самореализацию.
- Треугольник Карпмана. Персонажи фильма идеально вписываются в социальные роли жертвы, преследователя и спасителя согласно так называемому треугольнику Карпмана. Жертвой является Адам, который находится во власти волшебницы. Скрытая цель — в том, чтобы не контактировать с внешним миром, оставаясь под защитой. Волшебница — преследователь (или мать, учитывая ее воспитательную функцию для Адама). Скрытая цель матери в преследовании сына — чувствовать себя нужной, осознавать, что жертва от нее зависит. Спасительница — конечно, Белль. Скрытая цель для нее — бегство от собственных проблем и желание соответствовать своим моральным принципам.
5. Облачный Атлас (Cloud Atlas)
- Идея реинкарнации. Основная мысль фильма в том, что человеческая душа бессмертна. Все герои, сыгранные одним и тем же актером, — реинкарнации одной души. У души нет расы и пола, именно поэтому актеры появляются в неожиданных образах, например корейская актриса играет европейскую девушку и мексиканку, а Билл Смоук (Хьюго Уивинг) и продавец пластинок (Бен Уишоу) перевоплощаются в женщин. У каждой души свой путь, и в каждой новой жизни одни приобретают все более сильные и волевые черты, а другие, склонные к жадности и насилию, имеют все более отвратительные земные воплощения.
- Противостояние слабых и сильных. В истории каждого года один мотив — борьба слабых против сильных. И если присмотреться, то слабая сторона всегда одерживает победу. Например, история 1849 года рассказывает об угнетении чернокожих рабов и их союзников и о противостоянии рабовладельцам и работорговцам, но в ее конце герои спасаются от смерти или присоединяются к движению сопротивления. Справедливость в итоге всегда оказывается на стороне угнетенных героев — женщин, стариков, бисексуалов, то есть тех, кто и в реальной жизни может испытывать трудности из-за своего положения в обществе.
- Идея бессмертия в творчестве. Каждый человек может стать вечным, и речь не о переселении душ, а о том, чтобы оставить себя в творчестве. В фильме этот мотив повторяется неоднократно. Например, в истории 2012 года Тимоти Кавендиш (Джим Стёрджесс) пишет сценарий для комедийного фильма по мотивам своих приключений в доме престарелых. По этому сценарию снимут фильм, который в 2144 году будут смотреть Сонми-451 (Пэ Ду На) и Хэ Чжу (Джим Стёрджесс).
6. Стражи Галактики. Часть 2 (Guardians of the Galaxy Vol. 2)
- Эгоизм. Во второй части фильма главным антагонистом является персонаж по имени Эго, которого и должны победить герои. Конфликт с ним является символичным для всей нашей культуры, ведь каждый слышал, что для того, чтобы стать лучше, нужно победить свое эго. Мало кто сможет объяснить, что представляет собой эго, но зато все знают, что с ним нужно бороться. И всю вторую половину фильма мы наблюдаем на экране борьбу героев с Эго. Также это имя, возможно, указывает на преобладающее свойство его характера — эгоизм. Нам показывают, что Эго ставит себя выше всех и хочет подчинить себе все.
- Убийство создателя. Конечно, без отсылок к христианству не обошлось и здесь. За последний год тема убийства создателя уже не раз поднималась в кинематографе, в том числе и в уже упомянутом «Призраке в доспехах». В «Стражах Галактики» нам дают понять, что Эго — это бог-отец в христианстве. Цель Эго — экспансия, он хочет «расти и расширяться, покрывая все существующее». Это желание показано в фильме как нечто ужасное, как поглощение всего живого инородной субстанцией. То есть бог-отец выглядит эгоистом, который хочет подавить все разнообразие жизни. Питер, главный герой, изображает здесь Христа, бога-сына, который нужен отцу только для того, чтобы усилить свое могущество.
- Убийство отца. Тема убийства создателя уже стала привычной, и «Стражи» заходят еще дальше. Эго является родным отцом Питера, и Питер убивает его собственными руками. Некоторым персонажам в кинематографе уже пришлось сражаться с собственным отцом, например Люку Скайуокеру, но схватка обошлась только потерянной рукой, а Дарт Вейдер перед смертью был прощен. В «Стражах» отец уже не считается достойным прощения. В течение жизни человек строит определенные принципы, которые запрещают ему даже думать о чем-то недопустимом. Но «Стражи» заставляют зрителя допустить в свое сознание фантазию об убийстве родного отца. При этом поступок главного героя никак не осуждается, а, напротив, преподносится как единственно верное решение. Фигура отца всегда была олицетворением коллективных ценностей, и его убийство в фильме — это выражение того, что происходит в коллективном сознании нашего общества, это агрессивное отвержение и уничтожение всех ценностей, связанных с культурой отца.
7. Безумный Макс: Дорога ярости (Mad Max: Fury Road)
- Философский символизм. В течение всей жизни человек проходит через 3 состояния: пребывание, исхождение и возвращение.
История фильма начинается с момента, где главная героиня находится в Цитадели. Это и есть пребывание, или зарождение жизни.
Следующий этап — героиня отправляется к намеченной цели, которая видится ей где-то за пределами привычного мира. Это исхождение, а именно этап выхода человека из привычного состояния, преодоление трудностей и страданий.
И последний этап — героиня, добравшись до цели, осознает, что истинная цель находится в начальной точке пребывания, и возвращается туда, обретая новое качество, обогащаясь новым знанием и достигая намеченной цели.
8. Интерстеллар (Interstellar)
- Миф с горизонтальной структурой. Любой миф состоит из 3 этапов: первоначальное блаженное состояние, борьба с хаосом и спасение. В фильме «Интерстеллар» история строится так: первоначальное состояние — это жизнь на Земле до катастрофы, борьба с хаосом — это борьба человечества за выживание на взбунтовавшейся Земле, спасение — это спасение с Земли на космических станциях.
- Путь героя. В течение фильма Купер (Мэттью Макконахи) проходит весь путь мифологического героя, а именно:
- Жизнь в обычном, земном мире.
- Призвание свыше.
- Встреча с наставником.
- Преодоление порога.
- Путь испытаний.
- Сошествие в черную дыру (параллель с миром умерших).
- Благовестие.
- Чудесное воскресение.
- Возвращение в земной мир.
- Встреча с дочерью.
- Вознесение.
Как мы видим, здесь тоже не обошлось без совпадений с христианской историей. Вся мифология постхристианской культуры неизбежно представляет собой частичное воспроизведение средневековой христианской мифологии.
9. Человек — швейцарский нож (Swiss Army Man)
- Теневая личность. Мертвец Мэнни (Дэниел Рэдклифф) олицетворяет собой другую сторону личности Хэнка (Пол Дано) — ту, которую каждый человек в себе подавляет и вытесняет. «Тень» обладает качествами и совершает поступки, неприличные и неприемлемые для людей. Эта часть личности Хэнка, уничтоженная в процессе воспитания и жизни в культурном обществе. И то, что произносит Мэнни в фильме, — это мысли самого Хэнка, которые он никогда бы не решился озвучить, находясь среди людей.
- Игрушка главного героя. Один из способов понять подтекст фильма — взглянуть на мертвеца Мэнни как на игрушку главного героя. У каждого ребенка есть игрушка, на которой он учится взаимодействовать с миром, отыгрывая разные социальные роли. Например, роль ребенка достается игрушке, а сам ребенок становится родителем. Главный герой фильма — человек взрослый, оставшийся в одиночестве, и игрушка должна подходить ему по статусу. Почему именно мертвец? Дело в том, что игрушка должна быть изначально пустой, то есть способной вместить в себя все, что проецирует на нее герой. Живой человек по очевидной причине не подходит, но также не подходит и кукла — она искусственно создана (пришлось бы объяснить ее появление в необитаемой природе) и слишком механична. А вот мертвец как раз обладает всеми нужными свойствами, к тому же является существом из «потустороннего» мира, который в психологии является символом бессознательного.
10. Аннигиляция (Annihilation)
- Тяга к саморазрушению. Каждый участник группы обладает каким-либо внутренним «злом» — внутренние конфликты, утрата рассудка и т. д. Это «зло» они носят в себе еще до выполнения миссии. В фильме оно обозначено как тяга к саморазрушению, и эта тяга является для героев главным мотивом путешествия. Отчаяние и бессмысленность жизни — вот главный «двигатель» для каждого из них.
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Вариант концовки № 1. Так же как и рак, Мерцание — это форма жизни, не подчиняющаяся законам. Злом она является потому, что разрушает любое существо. Лина вступает в непосредственный контакт с ним, отдавая ему частичку себя. Но кто из них кого интегрирует?
Ранее никому не удавалось сохранить индивидуальность — Мерцание всегда оказывалось сильнее и разлагало организмы. В зоне все живые существа достигали бессмертия, только становясь материалом для мутаций. Мерцание искажало и смешивало биологические виды, но Лине (Натали Портман) удалось слиться с ним, не потеряв свою форму и сохранив сознание, то есть подчинить зло. Почему? Потому что она отвергла свою тягу к саморазрушению. У нее был стимул для достижения цели, и он позволил ей сохранить собственную личность.
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Вариант концовки № 2. Можно сказать, что Мерцание приобрело разумную форму и незаметно внедрилось в организм человечества. То есть все решили, что зло побеждено, но на самом деле оно осталось жить в Лине и Кейне (Оскар Айзек).
Кстати, мы нашли далеко не все отсылки в фильмах. Может быть, это получится у вас? А любите ли вы искать подтекст в фильмах, как любим это мы, или предпочитаете просто наслаждаться просмотром, не отвлекаясь на мелкие детали?
Фото на превью Walt Disney Pictures / Beauty and the Beast