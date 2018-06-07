Как изменится смысл известных фильмов, если найти в них «двойное дно»

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Когда мы смотрим фильм, перед нами на экране разворачивается логичная история (если это, конечно, не современный авторский артхаус). Но у многих кинокартин есть так называемое «двойное дно» — мотив, который становится очевидным только после нескольких просмотров, а то и не становится вовсе. И благодаря замыслу режиссера боевик-антиутопия вполне может превратиться в библейскую историю, если найти все отсылки.

AdMe.ru отыскал неочевидный смысл, заложенный режиссерами в недавно вышедших фильмах. Иногда он был виден сразу, а вот некоторые фильмы понадобилось посмотреть не единожды. Осторожно, в статье есть спойлеры.

1. Бегущий по лезвию 2049 (Blade Runner 2049)

2. Призрак в доспехах (Ghost in the Shell)

3. Чужой: Завет (Alien: Covenant)

4. Красавица и Чудовище (Beauty and the Beast)

5. Облачный Атлас (Cloud Atlas)

6. Стражи Галактики. Часть 2 (Guardians of the Galaxy Vol. 2)

7. Безумный Макс: Дорога ярости (Mad Max: Fury Road)

Философский символизм. В течение всей жизни человек проходит через 3 состояния: пребывание, исхождение и возвращение.

История фильма начинается с момента, где главная героиня находится в Цитадели. Это и есть пребывание, или зарождение жизни.

Следующий этап — героиня отправляется к намеченной цели, которая видится ей где-то за пределами привычного мира. Это исхождение, а именно этап выхода человека из привычного состояния, преодоление трудностей и страданий.

И последний этап — героиня, добравшись до цели, осознает, что истинная цель находится в начальной точке пребывания, и возвращается туда, обретая новое качество, обогащаясь новым знанием и достигая намеченной цели.