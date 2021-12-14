15+ зарубежных звезд, чью внешность мы подогнали под сегодняшние стандарты красоты
Пухлые губы, фактурные скулы, острый подбородок — вот такие образы сегодня в моде. Согласитесь, было бы довольно странно, если бы со всех обложек журналов и телеэкранов на нас смотрели только такие лица. С другой стороны, мы запросто можем пофантазировать и представить себе этот «мир под копирку».
Мы в AdMe.ru решили взглянуть, как будут выглядеть героини наших любимых зарубежных фильмов и киносериалов, если их внешность «докрутить» до современных стандартов красоты.
Мэйси Уильямс
Мелисса Маккарти
Рене Зеллвегер
Гвендолин Кристи
Кристен Шаал
Софи Тернер
Кирстен Данст
Шарлотта Генсбур
Тильда Суинтон
Энн Хэтэуэй
Ева Грин
Ева Мендес
Джессика Честейн
Хилари Суэнк
Розамунд Пайк
Дженнифер Лоуренс
Аня Тейлор-Джой
Как вы считаете, кому новый образ пришелся «впору», а кто и без этого прекрасно выглядел?
Фото на превью Ghostbusters / Columbia Pictures, FaceApp
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