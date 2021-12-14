15+ зарубежных звезд, чью внешность мы подогнали под сегодняшние стандарты красоты

Пухлые губы, фактурные скулы, острый подбородок — вот такие образы сегодня в моде. Согласитесь, было бы довольно странно, если бы со всех обложек журналов и телеэкранов на нас смотрели только такие лица. С другой стороны, мы запросто можем пофантазировать и представить себе этот «мир под копирку».