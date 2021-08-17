Как сейчас выглядят звезды сериала «Воронины», благодаря которым вся страна безудержно хохотала целых 10 лет

Комедийный сериал «Воронины» шел целых 10 лет. За это время сумасшедшая семейка успела полюбиться нескольким поколениям телезрителей. Первые 10 сезонов были адаптацией зарубежного ситкома, но публике настолько пришлись по душе немного инфантильный журналист Костя Воронин, его жена-домохозяйка Верочка, мать Галина Ивановна и отец Николай Петрович со своим коронным «Галя, жрать!», что создатели продлили сериал еще на 14 сезонов.

AdMe.ru покажет вам, как сейчас выглядят герои любимого сериала. А в бонусе вы увидите, как на протяжении сезонов менялся персонаж Бориса Клюева — Николай Петрович. К сожалению, в прошлом году актера не стало, но мы еще долго будем вспоминать его «египетскую силу».

Вера Воронина — Екатерина Волкова

Роль Верочки Екатерина получила только с 3-го раза. И этот счастливый случай спас ее карьеру. За время съемок в «Ворониных» актриса обрела не только киношную семью, но и реальную, успела выйти замуж и родить ребенка. Сейчас «самая узнаваемая мама России» снимается в фильмах, периодически появляется в качестве ведущей и участницы в различных телешоу и выступает в театре.

Константин Воронин — Георгий Дронов

Георгий Дронов настолько прикипел к роли спортивного журналиста Кости и по совместительству любимого сыночка Костика, что всю свою жизнь после завершения ситкома называет «жизнью после „Ворониных“». Актера и сейчас можно увидеть на телеэкранах. Одной из последних работ Дронова стала роль в комедийном сериале «Девушки с Макаровым». В полнометражные фильмы Георгия зовут нечасто, поэтому он очень обрадовался, когда ему предложили эпизодическую роль в новом для него жанре — хорроре «Бешенство».

Галина Ивановна Воронина — Анна Фроловцева

Роль матери и свекрови, которая постоянно сует нос в дела молодой семьи, стала настоящим подарком судьбы для Анны Фроловцевой. Она сделала из нее популярную звезду, к которой теперь и незнакомцы на улицах обращаются за советами. Однако Анну с ее героиней объединяет лишь одно — это любовь к детям и внукам. После завершения ситкома актриса ведет непубличный образ жизни. Она говорит, что должно пройти время, чтобы ее лицо подзабыли и вновь стали приглашать на съемки. Актриса шутит, что даже ободок носит для того, чтобы что-то отличало ее от Галины Ивановны.

Леонид Воронин — Станислав Дужников

Ради роли неуклюжего сотрудника полиции Станислав набрал 25 кг. Его добродушный персонаж полюбился зрителям, и актер был удостоен премии «Золотой носорог» за лучшую мужскую главную роль в сериале «Воронины». Дужников настолько часто появлялся на экранах в роли сотрудника правоохранительных органов, что его смело можно назвать главным полицейским российского кинематографа. Сейчас актер продолжает сниматься, а также выступать на театральных подмостках.

Анастасия Воронина — Юлия Куварзина

По воспоминаниям Юлии, работа над «Ворониными» была одной из самых веселых в ее карьере: она нигде больше так не смеялась. При этом ни одной серии ситкома целиком актриса не видела. Сейчас Куварзина играет в Театре на Таганке и преподает в Школе-студии МХАТ.

Мария Воронина — Мария Ильюхина

Мария Ильюхина с 6 лет играла дочку Ворониных Машу. Девочка в буквальном смысле выросла на глазах миллионов телезрителей. В этом году она окончила школу и планирует стать продюсером или управленцем. Мария профессионально занимается художественной гимнастикой и имеет звание КМС. Творческая девушка пробует себя в разных направлениях: она уже записала песню и мечтает выпустить книгу.

Родители Веры Сергей Геннадьевич и Людмила Васильевна Золотаревы — Андрей Ургант и Людмила Дмитриева

Для Андрея Урганта роль отца Верочки стала первым опытом съемок в комедийном сериале. Сейчас актер мало снимается: он талантливый шоумен, который ведет корпоративы и семейные праздники. Свободное время Ургант посвящает общению с родными. Сериальной супругой Андрея стала Людмила Дмитриева, известная зрителям по роли канцелярской крысы Сюзанны из советского детектива «Ищите женщину». В настоящее время актрису чаще можно увидеть на театральных подмостках, нежели на экранах.

Брат Анастасии Роман Шварц — Андрей Кайков

В «Ворониных» Андрей Кайков появился в роли старшего брата Насти — веселого и добродушного гитариста Романа, который души не чает в своей лысой кошке Марлен. Широкой публике актер знаком по скетч-шоу «6 кадров». Вопреки своему амплуа комика, на сцене театра «Содружество актеров Таганки» Кайков выступает совсем в ином образе. Да и театральную сцену он любит гораздо больше, чем кино.

Друг Константина Вадим — Александр Гришаев

Вадик Фролов появлялся в сериале нечасто, но с главным героем Костей они коллеги и верные друзья. Для многих зрителей Александр Гришаев так и остался Сан Санычем из «Школы ремонта». Кстати, 3 года назад мужчина завел свой YouTube-канал, где и по сегодняшний день рассказывает о ремонте и дизайне интерьеров.

Друг Константина Михаил — Олег Кассин

Еще один друг главного героя Миша — любитель приударить за девушками. Его сыграл Олег Кассин, в копилке которого более 80 фильмов и сериалов. Вы могли видеть его в «Ликвидации», «Молодежке», «Физруке», а также на сцене Московского театра сатиры.

Бонус: самый знаменитый дедушка страны Николай Петрович Воронин — Борис Клюев

Борис Клюев за 10 лет съемок в «Ворониных» стал одним из любимейших персонажей ситкома. Николай Петрович в его исполнении был ворчливым, но смешным, а его фразы превратились в мемы, которыми до сих пор перекидывается вся страна.