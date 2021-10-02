Как изменились звезды сериала «Не родись красивой», который учил нас не смотреть по сторонам и оставаться самой собой

Осенью 2005 года на телеканале СТС вышел сериал «Не родись красивой» — российская адаптация колумбийский теленовеллы «Я — Бетти, дурнушка». Новый проект быстро завоевал популярность у зрителей и существенно повысил рейтинги телеканала. Для многих актеров и актрис съемки в этом сериале стали отличным стартом в их дальнейшей творческой карьере.

Признаться, мы в AdMe.ru тоже когда-то с удовольствием следили за приключениями Кати Пушкаревой, и нам стало любопытно, сильно ли изменились наши любимые персонажи.

1. Андрей Жданов — Григорий Антипенко

2. Катя Пушкарева — Нелли Уварова

3. Кира Воропаева — Ольга Ломоносова

4. Александр Воропаев — Илья Любимов

5. Вика Клочкова — Юлия Такшина

6. Роман Малиновский — Петр Красилов

7. Маша Тропинкина — Мария Машкова

8. Таня Пончева — Юлия Куварзина

9. Коля Зорькин — Артем Семакин

10. Света Локтева — Наталья Рыжих

11. Амура Буйо — Анна Димова

12. Ольга Уютова — Раиса Рязанова

13. Кристина Воропаева — Юлия Рутберг

14. Милко — Виталий Егоров

15. Мама Кати — Ирина Муравьева

16. Папа Кати — Михаил Жигалов

17. Ханс Крамер — Петар Зекавица

18. Федя Коротков — Виктор Добронравов