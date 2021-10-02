Как изменились звезды сериала «Не родись красивой», который учил нас не смотреть по сторонам и оставаться самой собой
Осенью 2005 года на телеканале СТС вышел сериал «Не родись красивой» — российская адаптация колумбийский теленовеллы «Я — Бетти, дурнушка». Новый проект быстро завоевал популярность у зрителей и существенно повысил рейтинги телеканала. Для многих актеров и актрис съемки в этом сериале стали отличным стартом в их дальнейшей творческой карьере.
Признаться, мы в AdMe.ru тоже когда-то с удовольствием следили за приключениями Кати Пушкаревой, и нам стало любопытно, сильно ли изменились наши любимые персонажи.
1. Андрей Жданов — Григорий Антипенко
2. Катя Пушкарева — Нелли Уварова
3. Кира Воропаева — Ольга Ломоносова
4. Александр Воропаев — Илья Любимов
5. Вика Клочкова — Юлия Такшина
6. Роман Малиновский — Петр Красилов
7. Маша Тропинкина — Мария Машкова
8. Таня Пончева — Юлия Куварзина
9. Коля Зорькин — Артем Семакин
10. Света Локтева — Наталья Рыжих
11. Амура Буйо — Анна Димова
12. Ольга Уютова — Раиса Рязанова
13. Кристина Воропаева — Юлия Рутберг
14. Милко — Виталий Егоров
15. Мама Кати — Ирина Муравьева
16. Папа Кати — Михаил Жигалов
17. Ханс Крамер — Петар Зекавица
18. Федя Коротков — Виктор Добронравов
А вы смотрели этот сериал? Кто ваш любимый герой?
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