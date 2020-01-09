Как изменились звезды российских сериалов, которые были на пике популярности целое десятилетие
Единственной актрисой, которая играла в одном сериале почти 50 лет, была Хелен Вагнер («Как вращается мир»). Герои нашей сегодняшней подборки таким сроком похвастать не могут, но их персонажей знают даже те, кто не смотрел популярные российские сериалы ушедшей декады.
Праздники — это время ностальгии, поэтому мы в AdMe.ru решили вспомнить известных сериальных актеров и показать вам, как они выглядят сейчас.
Настасья Самбурская («Универ»)
Арарат Кещан («Универ»)
Виталий Гогунский («Универ»)
Марк Богатырев («Кухня»)
Елена Подкаминская («Кухня»)
Дмитрий Назаров («Кухня»)
Илья Глинников («Интерны»)
Александр Ильин («Интерны»)
Кристина Асмус («Интерны»)
Иван Охлобыстин («Интерны»)
Георгий Дронов («Воронины»)
Екатерина Волкова («Воронины»)
Станислав Дужников («Воронины»)
Павел Прилучный («Мажор»)
Карина Разумовская («Мажор»)
Александр Якин («Восьмидесятые»)
Наталья Земцова («Восьмидесятые»)
Анна Цуканова-Котт («Восьмидесятые»)
Роман Фомин («Восьмидесятые»)
Полина Гренц («Физрук»)
Даниил Вахрущев («Физрук»)
А какие сериалы стали вашими любимыми за 10 лет?
Фото на превью Интерны / Comedy Club Production, aleksandrilyinjr / Instagram