Как изменились звезды наших любимых сериалов, которые собирали у экранов миллионы зрителей

Сегодня для зрителей доступно огромное количество сериалов на любой вкус. К нашим услугам и телеканалы, и стриминговые сервисы — выбирай не хочу. Но мы помним времена, когда сериалы были еще в новинку и нам приходилось ждать выхода каждой новой серии. Может быть, именно поэтому каждый новый эпизод был особенным, а актеры становились почти близкими друзьями, с которыми встречаешься чуть ли не каждый день.