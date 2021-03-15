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Как изменились звезды наших любимых сериалов, которые собирали у экранов миллионы зрителей

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Сегодня для зрителей доступно огромное количество сериалов на любой вкус. К нашим услугам и телеканалы, и стриминговые сервисы — выбирай не хочу. Но мы помним времена, когда сериалы были еще в новинку и нам приходилось ждать выхода каждой новой серии. Может быть, именно поэтому каждый новый эпизод был особенным, а актеры становились почти близкими друзьями, с которыми встречаешься чуть ли не каждый день.

Мы в AdMe.ru решили проследить, как изменились актеры и актрисы из сериалов, которые в свое время собирали у экранов множество поклонников.

1. Алексей Нилов — «Улицы разбитых фонарей»

2. Елена Яковлева — «Каменская»

3. Анна Ковальчук — «Тайны следствия»

4. Сергей Безруков — «Бригада»

5. Евгений Цыганов — «Дети Арбата»

6. Чулпан Хаматова — «Дети Арбата»

7. Анна Снаткина — «Татьянин день»

8. Кирилл Сафонов — «Татьянин день»

9. Юлия Зимина — «Кармелита»

10. Юлия Пожидаева — «Обреченная стать звездой»

11. Нелли Уварова — «Не родись красивой»

12. Валентина Рубцова — «Универ»

13. Евгения Крегжде — «Даешь молодежь!»

14. Наталья Бочкарева — «Счастливы вместе»

15. Елена Третьякова — «Ранетки»

16. Елена Захарова — «Кадетство»

17. Мирослава Карпович — «Папины дочки»

18. Елизавета Арзамасова — «Папины дочки»

19. Мария Горбань — «Я лечу»

А какие сериалы в нулевые смотрели вы?

11688
3k
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