Как изменились звезды наших любимых сериалов, которые собирали у экранов миллионы зрителей
Сегодня для зрителей доступно огромное количество сериалов на любой вкус. К нашим услугам и телеканалы, и стриминговые сервисы — выбирай не хочу. Но мы помним времена, когда сериалы были еще в новинку и нам приходилось ждать выхода каждой новой серии. Может быть, именно поэтому каждый новый эпизод был особенным, а актеры становились почти близкими друзьями, с которыми встречаешься чуть ли не каждый день.
Мы в AdMe.ru решили проследить, как изменились актеры и актрисы из сериалов, которые в свое время собирали у экранов множество поклонников.
1. Алексей Нилов — «Улицы разбитых фонарей»
2. Елена Яковлева — «Каменская»
3. Анна Ковальчук — «Тайны следствия»
4. Сергей Безруков — «Бригада»
5. Евгений Цыганов — «Дети Арбата»
6. Чулпан Хаматова — «Дети Арбата»
7. Анна Снаткина — «Татьянин день»
8. Кирилл Сафонов — «Татьянин день»
9. Юлия Зимина — «Кармелита»
10. Юлия Пожидаева — «Обреченная стать звездой»
11. Нелли Уварова — «Не родись красивой»
12. Валентина Рубцова — «Универ»
13. Евгения Крегжде — «Даешь молодежь!»
14. Наталья Бочкарева — «Счастливы вместе»
15. Елена Третьякова — «Ранетки»
16. Елена Захарова — «Кадетство»
17. Мирослава Карпович — «Папины дочки»
18. Елизавета Арзамасова — «Папины дочки»
19. Мария Горбань — «Я лечу»
А какие сериалы в нулевые смотрели вы?
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