Как изменились звезды наших любимых новогодних фильмов, которые каждый год дарят нам праздничное настроение

Как говорил кот Матроскин, главное украшение новогоднего стола — это телевизор. И в чем-то он был прав, ведь наверняка у каждого есть свой любимый фильм, который ассоциируется с Новым годом и Рождеством. У кого-то это неизменная «Ирония судьбы, или С легким паром!», а у кого-то более современные картины.

AdMe.ru решил посмотреть, как изменились актеры и актрисы наших любимых праздничных лент. А в конце мы приготовили бонус, из которого вы узнаете, чем сегодня занимается звезда фильма «Бедная Саша».

Анна Старшенбаум — «Мой парень — ангел»

Артур Смольянинов — «Мой парень — ангел»

Екатерина Вилкова — «О чем еще говорят мужчины»

Елена Подкаминская — «О чем еще говорят мужчины»

Константин Хабенский — «Ирония судьбы. Продолжение»

Елизавета Боярская — «Ирония судьбы. Продолжение»

Сергей Безруков — «Ирония судьбы. Продолжение»

Максим Матвеев — «Тариф „Новогодний“»

Валерия Ланская — «Тариф „Новогодний“»

Наталья Щукина — «Приходи на меня посмотреть»

Ирина Купченко — «Приходи на меня посмотреть»

Николай Фоменко — «Сирота казанская»

Елена Шевченко — «Сирота казанская»

Сергей Походаев — «Елки»

Алина Булынко — «Елки»

Иван Ургант — «Елки»

Никита Пресняков — «Елки»

Яна Троянова — «Страна ОЗ»

Надежда Михалкова — «Президент и его внучка»

Ольга Погодина — «Мужчина в моей голове»

Ольга Медынич — «Мужчина в моей голове»

Александр Збруев — «Бедная Саша»

Ольга Волкова — «Бедная Саша»

Бонус: Юлия Чернова — «Бедная Саша»

Юная актриса запомнилась телезрителям исполнением главной роли в фильме «Бедная Саша». Тогда Юле было 12 лет. После успешной премьеры девочка снялась еще в нескольких не столь громких проектах. Последний раз на экране Юлия Чернова появилась в 2014 году в сериале «Аромат шиповника». Затем актриса переехала в Люксембург, где сегодня ведет курсы для детей в театральной мастерской.