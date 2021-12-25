Как изменились звезды наших любимых новогодних фильмов, которые каждый год дарят нам праздничное настроение
Как говорил кот Матроскин, главное украшение новогоднего стола — это телевизор. И в чем-то он был прав, ведь наверняка у каждого есть свой любимый фильм, который ассоциируется с Новым годом и Рождеством. У кого-то это неизменная «Ирония судьбы, или С легким паром!», а у кого-то более современные картины.
AdMe.ru решил посмотреть, как изменились актеры и актрисы наших любимых праздничных лент. А в конце мы приготовили бонус, из которого вы узнаете, чем сегодня занимается звезда фильма «Бедная Саша».
Анна Старшенбаум — «Мой парень — ангел»
Артур Смольянинов — «Мой парень — ангел»
Екатерина Вилкова — «О чем еще говорят мужчины»
Елена Подкаминская — «О чем еще говорят мужчины»
Константин Хабенский — «Ирония судьбы. Продолжение»
Елизавета Боярская — «Ирония судьбы. Продолжение»
Сергей Безруков — «Ирония судьбы. Продолжение»
Максим Матвеев — «Тариф „Новогодний“»
Валерия Ланская — «Тариф „Новогодний“»
Наталья Щукина — «Приходи на меня посмотреть»
Ирина Купченко — «Приходи на меня посмотреть»
Николай Фоменко — «Сирота казанская»
Елена Шевченко — «Сирота казанская»
Сергей Походаев — «Елки»
Алина Булынко — «Елки»
Иван Ургант — «Елки»
Никита Пресняков — «Елки»
Яна Троянова — «Страна ОЗ»
Надежда Михалкова — «Президент и его внучка»
Ольга Погодина — «Мужчина в моей голове»
Ольга Медынич — «Мужчина в моей голове»
Александр Збруев — «Бедная Саша»
Ольга Волкова — «Бедная Саша»
Бонус: Юлия Чернова — «Бедная Саша»
Юная актриса запомнилась телезрителям исполнением главной роли в фильме «Бедная Саша». Тогда Юле было 12 лет. После успешной премьеры девочка снялась еще в нескольких не столь громких проектах. Последний раз на экране Юлия Чернова появилась в 2014 году в сериале «Аромат шиповника». Затем актриса переехала в Люксембург, где сегодня ведет курсы для детей в театральной мастерской.
А какой ваш любимый отечественный новогодний фильм?