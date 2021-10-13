Как изменились звезды из фильмов и сериалов, которые мы засматривали до дыр в 90-е годы

В 90-е годы мы долгие часы проводили у экранов телевизоров, с восторгом, ужасом или хохотом смотря наши любимые фильмы и сериалы. С тех пор прошло около 30 лет, и многие из известных нам актеров порядком изменились.

AdMe.ru решил показать, как выглядят сейчас герои «Трудного ребенка», «Терминатора-2», «Маски» и других горячо любимых нами фильмов и сериалов детства. И, как оказалось, некоторые даже в возрасте 50+ так же привлекательны, как в 20.

Эми Ясбек — миссис Хили, «Трудный ребенок»

Эми Ясбек снялась сразу в нескольких фильмах 90-х: «Маска», «Дракула: мертвый и довольный» и «Трудный ребенок». На съемках последнего фильма она познакомилась с Джоном Риттером, который сыграл ее экранного мужа мистера Бена Хили. И через несколько лет после съемок пара по-настоящему поженилась. К сожалению, Джон Риттер рано ушел из жизни из-за порока сердца. Сама Эми Ясбек последний раз появилась на экране в 2016 году.

Гилберт Готтфрид — мистер Пибоди, «Трудный ребенок»

Гилберт Готтфрид запомнился в «Трудном ребенке» характерным скрипучим голосом и очень выразительной мимикой. Актер начинал работать в качестве стендап-комика, а сейчас не только снимается в фильмах, но и пользуется популярностью как актер озвучки в детских мультфильмах.

Марло Томас — мама Рейчел Грин, «Друзья»

Карьера Марло Томас в кино началась в далеком 1960 году. А за главную роль в американском ситкоме «Эта девушка» (1966–1971), который показал достаточно неожиданный на то время образ одинокой женщины, которая сама идет к успеху, актриса получила премию «Золотой глобус». Многим актриса запомнилась в роли Сандры Грин — мамы Рейчел Грин из сериала «Друзья». Сейчас актрисе больше 80 лет, но она не почивает на лаврах: последний фильм с ней вышел в 2018 году.

Джон Фавро — Пит Беккер, «Друзья»

Джон Фавро начинал в качестве актера. Он засветился во многих фильмах, включая «Четыре Рождества» и «Волк с Уолл-стрит». В 1997 году он появился в нескольких эпизодах сериала «Друзья» в качестве бойфренда Моники, миллионера Пита Беккера. С 2001 года он начал пробовать себя в качестве режиссера и имел оглушительный успех в 2008 году с фильмом «Железный человек».

Лиза Джейкаб — Лидия Хиллард, «Миссис Даутфайр»

Лиза Джейкаб, сыгравшая старшую дочь «миссис Даутфайр», оставила кинокарьеру в 22 года. Съемки в фильме стоили ей учебы в средней школе: за слишком большое количество пропусков девушку отчислили. Робин Уильямс, сыгравший главную роль в «Миссис Даутфайр», даже лично писал письмо в школу, умоляя их принять Лизу обратно, но администрация школы была неумолима. Сейчас Лизе Джейкоб 42 года, она выпустила 2 книги и стала инструктором по йоге.

Тора Бёрч — Дэни Деннисон, «Фокус-покус»

В фильме «Фокус-покус» Тора снялась в 11 лет в роли младшей сестры Макса, который случайно воскрешает трех ведьм. Настоящим успехом для нее стала роль девочки-подростка Джейн Бёрнем в фильме «Красота по-американски» и роль Энид в трагикомедии «Призрачный мир». Актриса продолжает сниматься в фильмах и сериалах, и на ее счету немало наград.

Лора Банди — Сара Виттл в детстве, «Джуманджи»

Лора Белл Банди снялась в фантастическо-приключенческом фильме «Джуманджи» (1995) в возрасте 14 лет. Она сыграла одну из главных героинь — Сару Виттл — в детстве. Актриса не только снимается в кино, но и является исполнительницей кантри-песен.

Питер Грин — Дориан Тайрелл, «Маска»

Актер почти до 20 лет не снимался в кино, а потом получил сразу несколько крупных ролей в фильмах 90-х годов, включая «Маску» и «Криминальное чтиво». Питер Грин прославился в качестве актера, играющего злодеев. Снимается он до сих пор.

Мартин Камминс — Ник Бойл, «Полтергейст: Наследие»

Мартин Камминс, который сыграл в сериале «Полтергейст: Наследие» бывшего морского котика, ведущего борьбу со сверхъестественным злом, снимается до сих пор. Свой гонорар за съемки в этом сериале он потратил на съемки фильма «Падшие» (2000), основанного на событиях его жизни.

Кассандра Петерсон — Эльвира, «Эльвира — повелительница тьмы»

Кассандра Петерсон, ставшая знаменитой благодаря фильму «Эльвира — повелительница тьмы», как никто подходила для этой роли. В детстве предпочитала игрушки в тематике ужастиков любым куклам Барби, а уже подростком работала танцовщицей. Несмотря на совсем не юный возраст, женщина не останавливается: в 2021 году она выпустила свои мемуары, а в 2019 году рассказала, что работает над выпуском очередного фильма об Эльвире.

Дэвид Хассельхофф — Митч Бьюкеннон, «Спасатели Малибу»

Дэвид Хассельхофф — не только популярный актер, телеведущий и певец. В «Спасателях Малибу» он также выступил в качестве продюсера. После 1-го сезона сериал собирались закрывать, но Хассельхофф увидел в нем потенциал и вложился в него финансово. И не прогадал: «Спасателей Малибу» снимали 11 лет, а состояние актера превысило $ 100 млн.

Памела Андерсон — Си Джей Паркер, «Спасатели Малибу»

Памела Андерсон появлялась бесчисленное число раз на обложках журналов, выпустила 3 автобиографические книги и 3 романа, участвовала во многих реалити-шоу, включая «Танцы на льду» и «Танцы со звездами». Но международную славу все же она получила благодаря 5-летним съемкам в «Спасателях Малибу» и роли яркой блондинки Си Джей Паркер.

Рена Софер — Джуди Ньюман, «Няньки»

В «Няньках» Рена Софер сыграла учительницу детей-близнецов, от которой без ума сразу оба брата-качка — и Питер, и Дэвид. Но основной успех и премию «Эмми» ей принесла роль в самой продолжительной американской мыльной опере «Главный госпиталь», которая снимается с 1963 года — целых 58 лет. Сейчас Рена Софер продолжает сниматься.

Сибилл Шеперд — Мэдлин Хэйз, «Детективное агентство „Лунный свет“»

Сибилл Шеперд прославилась благодаря съемкам в фильме «Таксист» (1976) и стала обладательницей премии «Золотой глобус» за главную роль в телесериале «Сибилл» (1995 — 1998). Но больше всего актриса запомнилась ролью бывшей модели Мэдлин Хэйз, возглавившей детективное агентство. Сама Сибилл Шеперд свой путь в шоу-бизнесе начинала именно с модельной карьеры.

Кэрри-Энн Мосс — Тринити, «Матрица»

Роль Тринити стала для Кэрри-Энн Мосс настоящим подарком судьбы: после нее актрису стали приглашать для участия в других фильмах, а до этого, по ее словам, у нее не было карьеры. Но далась она девушке не так уж и легко: во время кастинга она прошла 3-часовую проверку физической подготовки. Сейчас актриса продолжает сниматься, и 18 декабря 2021 года должна состояться премьера 4-й части «Матрицы» с ее участием.

Люси Лоулесс — Зена, «Зена — королева воинов»

Для роли Зены Люси Лоулесс пришлось перекрасить свои прекрасные пепельно-русые волосы в черный цвет, но зато этот сериал сделал ее знаменитой на весь мир. После этого актриса появилась в нескольких сериалах, включая «Парки и зоны отдыха». Сейчас актриса продолжает сниматься и работать над озвучкой мультфильмов.

Эдвард Фёрлонг — Джон Коннор, «Терминатор-2: Судный день»

До 2000 года карьера юного Эдварда Фёрлонга шла вверх: за роль Джона Коннора в «Терминаторе-2», съемки которого начались в далеком 1990 году, он получил 2 премии — Saturn и MTV Movie Awards. Роль в другом фильме — «Наш собственный дом» (1993) — принесла ему премию «Молодой артист». Однако после 2000-х карьера актера пошла под откос, во многом из-за того, что он страдал от зависимостей. Но в последние 3 года актер смог искоренить в себе вредные наклонности, так что, возможно, он еще сможет вернуть себе былой успех.