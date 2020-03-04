Как изменились участники передачи «Маски-шоу», которые заставляли зрителей замирать у экранов в далекие 90-е

25 3 8 15k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Сегодня, когда интернет забит под завязку различными юмористическими шоу, вайнами и выступлениями современных стендаперов, очень тяжело остановиться на чем-то одном и выбрать, что посмотреть. Но в 90-е объем развлекательного контента был не так велик. И тогда тысячи зрителей прилипали к экранам в ожидании новых выпусков любимых передач, среди которых был такой знаковый проект, как «Маски-шоу».

Мы в AdMe.ru узнали, как изменились самые яркие участники популярной комик-труппы. А в бонусе вас ждет несколько малоизвестных фактов об этом шоу и его участниках.

1. Георгий Делиев

Георгий был основателем проекта, а также его бессменным актером и режиссером. Сегодня Делиев активно занимается рок-музыкой, выступая с группой «Мастеркласс». А в 2017 году он стал членом жюри юмористической телепередачи «Лига смеха».

2. Борис Барский

Во время участия в шоу Борису чаще всего доставались роли военных. Сегодня Барский выпускает сборники стихотворений собственного сочинения и играет ведущие роли в театральных постановках («Ромео и Джульетта», «Отелло», «Ночная симфония», «Особо женатый таксист»).

3. Владимир Комаров

Владимир зачастую появлялся в телепередаче в образах бандитов и колоритных украинцев с традиционными чубом и усами. После ухода из проекта в 2002 году Комаров совместно с Алексеем Агопьяном основал юмористический дуэт «Одеколон». Чуть позже, в 2005-м, Владимир решил посвятить себя музыке и создал рок-группу «Д-ръ БрМенталь», солистом которой является по сей день.

4. Наталья Бузько

Наталья представала на экране в совершенно разных образах, будь то женщина-вамп, хрупкая тургеневская барышня или самодостаточная расчетливая дама. Сегодня Бузько часто появляется как на театральной сцене, так и на экране кино. В 2018 году актриса сыграла в комедии «Одесский подкидыш».

5. Эвелина Бледанс

Эвелина больше всего запомнилась зрителям по роли медсестры в эпизоде «Маски в больнице». Сегодня Бледанс активно играет в кино и театре. Также актриса поучаствовала в нескольких телепроектах, выступив ведущей в передаче «Присяжные красоты» на канале «Домашний» и «Человек-невидимка» на канале ТВ3. А в 2017 году Эвелина снялась в одной из серий документального фильма «Москвички», посвященного становлению известных отечественных женщин.

6. Юрий Стыцковский

Самая известная роль Юрия в «Маски-шоу» — усатый генерал. Покинув комик-труппу, он выступил режиссером-постановщиком комедийного сериала «Дружная семейка». Несколькими годами позже Стыцковский вел авторскую программу «Пупсня» на канале ТЕТ. Сегодня Юрий в основном занимается продюсированием телепередач.

7. Валентин Опалев

Валентин запомнился поклонникам шоу своей неподражаемой мимикой. Особенно хорошо Опалеву удавались роли дебоширов, но он так же прекрасно перевоплощался в склочных женщин. Покинув телепроект, он совместно с Юрием Стыцковским появлялся в «Шоу долгоносиков». С 2006 года актер занимает должность генерального продюсера созданных им кинокомпаний «Мостелефильм» и «Киевтелефильм».

Бонус: любопытные факты о шоу и его участниках