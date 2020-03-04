Как изменились участники передачи «Маски-шоу», которые заставляли зрителей замирать у экранов в далекие 90-е
Сегодня, когда интернет забит под завязку различными юмористическими шоу, вайнами и выступлениями современных стендаперов, очень тяжело остановиться на чем-то одном и выбрать, что посмотреть. Но в 90-е объем развлекательного контента был не так велик. И тогда тысячи зрителей прилипали к экранам в ожидании новых выпусков любимых передач, среди которых был такой знаковый проект, как «Маски-шоу».
Мы в AdMe.ru узнали, как изменились самые яркие участники популярной комик-труппы. А в бонусе вас ждет несколько малоизвестных фактов об этом шоу и его участниках.
1. Георгий Делиев
Георгий был основателем проекта, а также его бессменным актером и режиссером. Сегодня Делиев активно занимается рок-музыкой, выступая с группой «Мастеркласс». А в 2017 году он стал членом жюри юмористической телепередачи «Лига смеха».
2. Борис Барский
Во время участия в шоу Борису чаще всего доставались роли военных. Сегодня Барский выпускает сборники стихотворений собственного сочинения и играет ведущие роли в театральных постановках («Ромео и Джульетта», «Отелло», «Ночная симфония», «Особо женатый таксист»).
3. Владимир Комаров
Владимир зачастую появлялся в телепередаче в образах бандитов и колоритных украинцев с традиционными чубом и усами. После ухода из проекта в 2002 году Комаров совместно с Алексеем Агопьяном основал юмористический дуэт «Одеколон». Чуть позже, в 2005-м, Владимир решил посвятить себя музыке и создал рок-группу «Д-ръ БрМенталь», солистом которой является по сей день.
4. Наталья Бузько
Наталья представала на экране в совершенно разных образах, будь то женщина-вамп, хрупкая тургеневская барышня или самодостаточная расчетливая дама. Сегодня Бузько часто появляется как на театральной сцене, так и на экране кино. В 2018 году актриса сыграла в комедии «Одесский подкидыш».
5. Эвелина Бледанс
Эвелина больше всего запомнилась зрителям по роли медсестры в эпизоде «Маски в больнице». Сегодня Бледанс активно играет в кино и театре. Также актриса поучаствовала в нескольких телепроектах, выступив ведущей в передаче «Присяжные красоты» на канале «Домашний» и «Человек-невидимка» на канале ТВ3. А в 2017 году Эвелина снялась в одной из серий документального фильма «Москвички», посвященного становлению известных отечественных женщин.
6. Юрий Стыцковский
Самая известная роль Юрия в «Маски-шоу» — усатый генерал. Покинув комик-труппу, он выступил режиссером-постановщиком комедийного сериала «Дружная семейка». Несколькими годами позже Стыцковский вел авторскую программу «Пупсня» на канале ТЕТ. Сегодня Юрий в основном занимается продюсированием телепередач.
7. Валентин Опалев
Валентин запомнился поклонникам шоу своей неподражаемой мимикой. Особенно хорошо Опалеву удавались роли дебоширов, но он так же прекрасно перевоплощался в склочных женщин. Покинув телепроект, он совместно с Юрием Стыцковским появлялся в «Шоу долгоносиков». С 2006 года актер занимает должность генерального продюсера созданных им кинокомпаний «Мостелефильм» и «Киевтелефильм».
Бонус: любопытные факты о шоу и его участниках
-
Самое первое шоу было снято в Колумбии и так и называлось: «Маски в Колумбии». Было это в 1990 году.
-
В 1997 году режиссер Евгений Бугаев, который основал Одесскую студию мультипликации и занимался созданием заставок для выпусков «Маски-шоу», выпустил мультсериал под названием «Маски. Мультсериал для взрослых». Автором сценария стал Георгий Делиев, другие участники труппы тоже принимали участие в проекте.
-
В 2005 году в помещении Дома клоунов в Одессе открылся ресторан «Мана-Мана», названный в честь первой поставленной «Масками» сценки. Весь интерьер сделан участниками комик-труппы.
-
Эвелина Бледанс — единственный участник группы, имевший актерское образование и опыт съемок в кино.
-
Все артисты комик-труппы «Масок» прыгали с парашютом с самолета, а на счету Бориса Барского целых 11 прыжков. Более того, он приобщил к экстремальному спорту всю свою семью.
-
Все актеры шоу принимали участие в гонках на выживание в подмосковном Крылатском.
-
В 1991 году участники шоу сняли комедийный фильм «Семь дней с русской красавицей». По причине конфликта между продюсерскими компаниями он пролежал на полке до 1996 года. В съемках было задействовано 80 каскадеров на мотоциклах, лошадях и верблюдах, были разбиты 23 автомобиля, разгромлены 2 ресторана, взорван 1 вертолет.
-
Производством передачи занимался Алексей Митрофанов, который был в числе первых российских ТВ-продюсеров. Позже он стал одним из основателей премии «ТЭФИ».
-
В 1995 году труппа выпустила сериал «Кабаре „Маски-шоу“», в котором снялись Валерий Сюткин, Александр Цекало, Лолита Милявская и другие известные звезды эстрады.
-
В 2017 году создатели «Масок» сообщили о начале работы над ремейком шоу в виде сериала в формате виртуальной реальности.