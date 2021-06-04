Как изменились советские актеры и актрисы, фильмы с которыми мы засмотрели до дыр

Эти фильмы мы обводили красным кружочком в телепрограмме и смотрели десятки раз. Ассоциировали себя с героями, переживали все их радости, любовные истории и провалы, по-настоящему болели за них.

Мы в AdMe.ru решили узнать, как изменились наши любимые актеры, которые сыграли неординарных персонажей в советских кинокартинах.

Лада Сизоненко — Оля Кузякина, «Любовь и голуби»

Трогательная Оля в лирической комедии «Любовь и голуби» была любимицей отца и разделяла его увлечение разведением голубей. Эта роль стала единственной в жизни Лады Сизоненко. О кинокарьере девочки скорее мечтал ее папа — артист цирка. Он постоянно записывал дочь на кинопробы. Но по иронии судьбы Лада попала на съемки, когда отца уже не было на свете. Девушка стала моделью, а затем заместителем директора модельного агентства.

Янина Лисовская — Людмила Кузякина, «Любовь и голуби»

Янина является российской и немецкой актрисой. Она окончила школу-студию МХАТ, работала в детском театре, играла в кино. На роль Люды в комедии «Любовь и голуби» ее пригласил Владимир Меньшов. Актриса говорила, что эта лента стала ее любимой. Позже Лисовская переехала в Германию, потому что вышла замуж за немецкого актера Вольфа Листа. Поначалу жила на две страны, работая во МХАТе и Фрайбургском театре, снималась в немецком кино. Сейчас Янина преподает актерское мастерство и иногда появляется в фильмах.

Денис Зайцев — лисенок Людвиг Четырнадцатый, «Рыжий, честный, влюбленный»

Роль трогательного лисенка, который не хотел говорить неправду, стала дебютом в кино для Дениса и в какой-то мере повлияла на выбор его профессии. Окончив Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства, он поступил на службу в театр, но не забывал и о кино. Сегодня 46-летний актер занят в разных фильмах и сериалах.

Ольга Мелихова — Катя Котова, «Отпуск за свой счет»

Ольга Мелихова так и не получила профессионального актерского образования, однако это не помешало ей сделать карьеру в этой области. Она была ведущей актрисой Ленинградского молодежного театра на Фонтанке, играла в кино. Широкому зрителю стала известна после выхода лирической комедии «Отпуск за свой счет», где сыграла вместе с Людмилой Гурченко и Игорем Костолевским. Но позже Ольга решила оставить актерство. Работала менеджером по продажам, а потом и вовсе уехала в Финляндию, где живет и в настоящее время. Одно из хобби Мелиховой — иконопись.

Светлана Ступак — Пеппи, «Пеппи Длинныйчулок»

13-летняя Света идеально подходила на роль Пеппи, потому что и в жизни была такой же веселой хулиганкой. Она занималась акробатикой и многие трюки Пеппи выполняла сама, без дублера. После воплощения в этого яркого персонажа карьеру в кино Светлана так и не сделала. Она сыграла 2 небольшие роли, и дальнейшая жизнь ее никак не была связана с актерской профессией. Светлана Ступак ушла из жизни в 2018 году.

Федор Дунаевский — Иван Мирошников, «Курьер»

Федор попал в кино случайно: одноклассница Настя Немоляева отнесла его фото на пробы в «Мосфильм». Ему предложили роль, которая и прославила юношу. В фильме «Курьер» он сыграл в дуэте с Анастасией. После съемок Дунаевский работал в театре, пробовал себя в роли модели, озвучивал сериалы. Затем увлекся бизнесом, открыл продюсерский центр. В настоящее время продолжает творческую деятельность: снимается в сериалах и занимается музыкой.

Надежда Горшкова — Клава Климкова, «В моей смерти прошу винить Клаву К.»

Роль заносчивой красавицы Клавы, в которую был безответно влюблен герой фильма «В моей смерти прошу винить Клаву К.», стала самой известной работой Надежды Горшковой. После этой ленты она снималась мало и в не слишком известных картинах. В 1982 году актриса вышла замуж и уехала в США. После развода вернулась в Россию и сыграла еще в нескольких проектах.

Владимир Шевельков — Сережа Лавров, «В моей смерти прошу винить Клаву К.»

Владимиру Шевелькову популярность принесла роль Сережи в фильме «В моей смерти прошу винить Клаву К.». В дальнейшем помимо актерской деятельности Шевельков занялся рекламным бизнесом и даже получал различные награды за свои ролики. В конце 90-х стал снимать фильмы, сериалы и клипы, продолжает делать это и сейчас.

Наталия Журавлева — Таня Ищенко, «В моей смерти прошу винить Клаву К.»

Роль Тани в ленте «В моей смерти прошу винить Клаву К.» стала единственной известной в карьере Натальи Журавлевой. Ей предложили сняться в картине, когда она училась в 10-м классе. Девушка стала инженером и вела жизнь далекую от кино, однако в 2014 году выступила как сценарист сериала-мелодрамы «Верни мою любовь».

Инга Третьякова — Женя, «Тимур и его команда»

В детстве Инга довольно много снималась: впервые попала в кино, когда ей было 7 лет. Но все же самая известная ее роль — бесстрашная и открытая Женя в фильме по повести Аркадия Гайдара «Тимур и его команда». Актерскую карьеру Инга Третьякова решила не продолжать, посвятив жизнь вокалу. Она окончила Гнесинское училище и стала профессиональной певицей. Сейчас Инга живет в Испании.

Людмила Гаврилова — Ольга, «Тимур и его команда»

Актрису Людмилу Гаврилову запомнили по роли строгой с виду Ольги — сестры Жени в картине «Тимур и его команда». Их романтичный и забавный дуэт с Леонидом Куравлевым, который сыграл дядю Тимура, покорил зрителей. Людмила окончила Театральное училище имени Щукина, играла в театре и много снималась в кино. Сейчас она преподает актерское мастерство в родной «Щуке» и по-прежнему востребована как актриса.

Анна Плисецкая — Джейн Бэнкс, «Мэри Поппинс, до свидания»

Юную балерину Анну, племянницу Майи Плисецкой, сделала знаменитой музыкальная лента «Мэри Поппинс, до свидания». Но, конечно, девочку из балетной династии актерская жизнь не слишком прельщала. Она окончила академию при Мариинском театре, затем Петербургскую консерваторию и добилась блестящих успехов в балете.