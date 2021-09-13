Как со времен первых ролей изменились актеры и актрисы, которые до сих пор не сходят с экранов
Глядя на знаменитых актеров и актрис, порой с трудом веришь, что свои первые роли они сыграли 10, 20, 30 и даже 40 лет назад. Ведь спустя годы они все еще остаются на пике популярности и, конечно, не перестают быть нашими любимчиками.
Мы в AdMe.ru решили посмотреть, как изменились актеры со времен своих самых первых работ в кино.
1. Джонни Депп
2. Кэмерон Диас
3. Роберт Паттинсон
4. Энн Хэтэуэй
5. Джейк Джилленхол
6. Рэйчел Вайс
7. Райан Рейнольдс
8. Анджелина Джоли
9. Том Холланд
10. Джулианна Мур
11. Хью Джекман
12. Кейт Уинслет
13. Колин Ферт
14. Дженнифер Энистон
15. Эдриен Броуди
Кто из звезд, на ваш взгляд, сильно изменился за эти годы, а кого можно легко узнать?
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