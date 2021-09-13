Как со времен первых ролей изменились актеры и актрисы, которые до сих пор не сходят с экранов

Глядя на знаменитых актеров и актрис, порой с трудом веришь, что свои первые роли они сыграли 10, 20, 30 и даже 40 лет назад. Ведь спустя годы они все еще остаются на пике популярности и, конечно, не перестают быть нашими любимчиками.

Мы в AdMe.ru решили посмотреть, как изменились актеры со времен своих самых первых работ в кино.

1. Джонни Депп

«Кошмар на улице Вязов» (1984) и «Великий» (2020).

2. Кэмерон Диас

«Маска» (1994) и «Энни» (2014).

3. Роберт Паттинсон

«Кольцо нибелунгов» (2004) и «Дьявол всегда здесь» (2020).

4. Энн Хэтэуэй

«Дневники принцессы» (2001) и «Ведьмы» (2020).

5. Джейк Джилленхол

«Городские пижоны» (1991) и «Человек-паук: Вдали от дома» (2019).

6. Рэйчел Вайс

«Машина смерти» (1994) и «Черная вдова» (2021).

7. Райан Рейнольдс

«Обыкновенное волшебство» (1993) и «Главный герой» (2021).

8. Анджелина Джоли

«В поисках выхода» (1982) и «Те, кто желает мне смерти» (2021).

9. Том Холланд

«Невозможное» (2012) и «По наклонной» (2021).

10. Джулианна Мур

«Сказки с темной стороны» (1990) и «Женщина в окне» (2021).

11. Хью Джекман

«Профиль серийного убийцы» (1998) и «Воспоминание» (2021).

12. Кейт Уинслет

«Черный сезон» (1991) и «Мейр из Исттауна» (2021).

13. Колин Ферт

«Другая страна» (1984) и «Супернова» (2020).

14. Дженнифер Энистон

«Лагерь Кукамонга» (1990) и «Друзья: Воссоединение» (2021).

15. Эдриен Броуди

«Наконец дома» (1988) и «Чепелуэйт» (2021).