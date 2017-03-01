Как изменились наши любимые актрисы со времен своих первых ролей
Мало кто помнит роли, с которых когда-то начался путь любимых актрис на вершину славы.
AdMe.ru предлагает посмотреть, какими кинодивы были в самом начале своей карьеры. Стоит отметить, многим из них возраст только к лицу, а мудрый взгляд делает их еще притягательнее.
Николь Кидман
Дженнифер Энистон
Мила Кунис
Дженнифер Лопес
Джулия Робертс
Кира Найтли
Сандра Буллок
Анджелина Джоли
Деми Мур
Хелена Бонэм Картер
Камерон Диас
Риз Уизерспун
Вайнона Райдер
Кирстен Данст
Фото на превью Nilsen Premiere, Zoetrope