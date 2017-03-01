Как изменились наши любимые актрисы со времен своих первых ролей

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Мало кто помнит роли, с которых когда-то начался путь любимых актрис на вершину славы.

AdMe.ru предлагает посмотреть, какими кинодивы были в самом начале своей карьеры. Стоит отметить, многим из них возраст только к лицу, а мудрый взгляд делает их еще притягательнее.