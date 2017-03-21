Как изменились любимые пары из культовых фильмов

За последние пару десятков лет мы были свидетелями интригующих, драматичных, а порой и эксцентричных отношений пар из большого кино. На экранах они всегда останутся для нас такими, какими мы увидели их впервые, но время идет и меняет каждого.

Мы в AdMe.ru собрали последние совместные фото любимых парочек и решили поделиться с вами.

Майкл Дуглас и Шэрон Стоун

«Основной инстинкт», 1992

Ричард Гир и Джулия Робертс

"Красотка",1990

Микки Рурк и Ким Бейсингер

"9 1/2 недель",1985

Крис Нот и Сара Джессика Паркер

«Секс в большом городе», (сериал 1998–2004)

Леонардо ДиКаприо и Кейт Уинслет

«Титаник», 1997

Эдвард Нортон и Наоми Уоттс

«Разрисованная вуаль», 2006

Хью Грант и Энди МакДауэлл

«Четыре свадьбы и одни похороны», 1993

Гийом Кане и Марион Котийяр

«Влюбись в меня, если осмелишься», 2003

Джуд Лоу и Николь Кидман

«Холодная гора», 2003

Колин Ферт и Рене Зеллвегер

«Дневник Бриджит Джонс», 2001

Фото на превью Canal+ [fr], REX

14 На склад!
13 Комментарии

ВОТ ПРОСТО ДА!

Подписаться на обновления AdMe.ru

facebook
Виджет для яндекса

Рассылка самого интересного Пример письма

Авторизация

Авторизация

Вы можете войти с помощью:

Или как пользователь сайта AdMe.ru:

Я хочу зарегистрироваться
Я не помню пароль

Орфографическая ошибка в тексте:

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Ваше сообщение было отправлено редакторам.

Спасибо!