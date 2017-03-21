Как изменились любимые пары из культовых фильмов
За последние пару десятков лет мы были свидетелями интригующих, драматичных, а порой и эксцентричных отношений пар из большого кино. На экранах они всегда останутся для нас такими, какими мы увидели их впервые, но время идет и меняет каждого.
Мы в AdMe.ru собрали последние совместные фото любимых парочек и решили поделиться с вами.
Майкл Дуглас и Шэрон Стоун
«Основной инстинкт», 1992
Ричард Гир и Джулия Робертс
"Красотка",1990
Микки Рурк и Ким Бейсингер
"9 1/2 недель",1985
Крис Нот и Сара Джессика Паркер
«Секс в большом городе», (сериал 1998–2004)
Леонардо ДиКаприо и Кейт Уинслет
«Титаник», 1997
Эдвард Нортон и Наоми Уоттс
«Разрисованная вуаль», 2006
Хью Грант и Энди МакДауэлл
Гийом Кане и Марион Котийяр
«Влюбись в меня, если осмелишься», 2003
Джуд Лоу и Николь Кидман
«Холодная гора», 2003
Колин Ферт и Рене Зеллвегер
«Дневник Бриджит Джонс», 2001
Фото на превью Canal+ [fr], REX