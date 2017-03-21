Как изменились любимые пары из культовых фильмов

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За последние пару десятков лет мы были свидетелями интригующих, драматичных, а порой и эксцентричных отношений пар из большого кино. На экранах они всегда останутся для нас такими, какими мы увидели их впервые, но время идет и меняет каждого.

Мы в AdMe.ru собрали последние совместные фото любимых парочек и решили поделиться с вами.