Как изменились любимые актеры со времен своих первых ролей

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Практически любая успешная карьера в кино начиналась не сразу: многие талантливые актеры подрабатывали официантами и посудомойщиками и только потом получали свои первые роли. Какими они были — уже многие из нас даже не помнят.

Поэтому мы в AdMe.ru решили заглянуть в архивы и сравнить первые роли звезд мирового кино с их самыми свежими работами. Некоторым возраст однозначно идет только на пользу, не правда ли?