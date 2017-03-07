Как изменились любимые актеры со времен своих первых ролей
Практически любая успешная карьера в кино начиналась не сразу: многие талантливые актеры подрабатывали официантами и посудомойщиками и только потом получали свои первые роли. Какими они были — уже многие из нас даже не помнят.
Поэтому мы в AdMe.ru решили заглянуть в архивы и сравнить первые роли звезд мирового кино с их самыми свежими работами. Некоторым возраст однозначно идет только на пользу, не правда ли?
Брэд Питт
Том Харди
Райан Гослинг
Том Хэнкс
Мэттью Макконахи
Бенедикт Камбербэтч
Гэри Олдман
Ральф Файнс
Эдвард Нортон
Джон Траволта
Фото на превью CBS, Paramount Pictures