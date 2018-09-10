Как изменились герои боевиков нашего детства спустя десятилетия
В 80-х и 90-х герои экшен-фильмов завоевывали большую популярность и становились любимчиками миллионов. Они остаются таковыми и до сих пор, хотя сегодня не все из них востребованы в киноиндустрии, да и новые ленты совсем не популярны. Ван Дамм пишет сценарии к боевикам и исполняет роли наставников, которые были и у него в фильмах «Кровавый спорт» и «Кикбоксер». Арни занят на съемках перезапуска «Терминатора», а Marvel пустила слух, что готовится к новой серии «Блейдов» со стариной Уэсли в главной роли.
AdMe.ru предлагает поностальгировать и посмотреть, как сегодня выглядят кумиры прошлого.
1. Арнольд Шварценеггер
2. Чак Норрис
3. Халк Хоган
4. Дольф Лундгрен
5. Курт Рассел
6. Брюс Уиллис
7. Сильвестр Сталлоне
8. Жан-Клод Ван Дамм
9. Марк Дакаскос
10. Майкл Дудикофф
11. Мистер Т
12. Кристофер Ламберт
13. Джеки Чан
14. Лоренцо Ламас
15. Эрик Робертс
16. Уэсли Снайпс
17. Питер Уэллер
18. Мел Гибсон
19. Стивен Сигал
20. Грейс Джонс
21. Линда Хэмилтон
22. Пита Уилсон
Фото на превью Le Pacte des loups / Canal+ [fr], dacascosmark / instagram