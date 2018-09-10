Как изменились герои боевиков нашего детства спустя десятилетия

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В 80-х и 90-х герои экшен-фильмов завоевывали большую популярность и становились любимчиками миллионов. Они остаются таковыми и до сих пор, хотя сегодня не все из них востребованы в киноиндустрии, да и новые ленты совсем не популярны. Ван Дамм пишет сценарии к боевикам и исполняет роли наставников, которые были и у него в фильмах «Кровавый спорт» и «Кикбоксер». Арни занят на съемках перезапуска «Терминатора», а Marvel пустила слух, что готовится к новой серии «Блейдов» со стариной Уэсли в главной роли.