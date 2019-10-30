Как изменились красавчики из молодежных фильмов 90-х (Спойлер: возможно, вы узнаете не всех)

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О мировой славе мечтают многие артисты, но удача поворачивается лицом только к единицам. Все актеры начинают по-разному. Например, чтобы добиться успеха в киноиндустрии, молодые Бен Аффлек и Мэтт Деймон не стали полагаться на судьбу и написали сценарий для фильма «Умница Уилл Хантинг» (1997), в котором сами сыграли. Успех был оглушительный. Как авторов их ждали «Оскар» и «Золотой глобус», а как актеров — мировая известность. С тех пор прошло 22 года.

Мы в AdMe.ru решили вспомнить начало карьеры этих и других красавчиков из фильмов 90-х и посмотреть, чем они занимаются и как выглядят сейчас.

Брендан Фрэйзер

В 24 года Фрэйзер снялся в фильме «Замороженный калифорниец». Это была его первая большая работа, которую, к сожалению, помнят не все. Зато главные роли в таких картинах, как «Джордж из джунглей» (1997), «Мумия» (1999) (и все ее продолжения), «Дадли Справедливый» (1999) принесли актеру мировую известность. Сейчас Брендану 50, и он продолжает сниматься. Фрэйзер был женат на актрисе Эфтон Смит, у них трое сыновей. У Брендана двойное гражданство, США и Канады, поэтому он бегло говорит по-французски. А кроме того, актер увлекается фотографией.

Джош Хартнетт

Джошу Хартнетту было 20, когда он сыграл одну из своих первых главных ролей. В фильме «Факультет» (1998), где с преподавателями колледжа творилось что-то неладное, он поработал вместе с Элайджей Вудом и Робертом Патриком. Неплохой старт, согласитесь. С тех пор он снимался в кино, кажется, только для того, чтобы разбивать сердца фанаток. Сейчас актеру 41, и у него на очереди несколько новых фильмов. С 2012 года Хартнетт состоит в отношениях с актрисой Тэмсин Эгертон. В настоящее время пара живет в Англии, у них двое детей.

Уэс Бентли

Уэс Бентли сыграл в ленте «Красота по-американски» (1999) в возрасте 21 года. В его фильмографии есть и другие рейтинговые картины, например «Голодные игры» (2012), «Интерстеллар» (2014), «Миссия невыполнима: Последствия» (2018). Уэсу скоро 42, но он не растерял былого очарования, да еще и бороду отпустил весьма окладистую. На пути к успеху актер не смог избежать соблазнов. В июле 2009 года Уэс признался своему другу, что ему необходима помощь в борьбе с алкогольной и наркотической зависимостью. Бентли начал проходить пошаговую программу реабилитации и после ее завершения продолжил свою карьеру. В документальном фильме My Big Break показана реальная жизнь Бентли — борьба с зависимостью и звездной болезнью. В 2010 году Уэс Бентли женился на продюсере Джеки Сведберг. У пары есть сын и дочь.

Джеймс Ван Дер Бик

Джеймс Ван Дер Бик — это Доусон Лири из «Бухты Доусона» (1998–2003) и, конечно, канадский парень Саймон из сериала «Как я встретил вашу маму» (2005–2014). 42-летний Джеймс — многодетный отец. Он женат на бизнес-консультанте Кимберли Брук, в браке с которой родилось пятеро детей, а в октябре 2019 года пара объявила о том, что ожидает шестого.

Бен Аффлек

Бенджамин Геза Аффлек-Болдт начал сниматься в 9 лет, покорять сердца — в 19 и делает это до сих пор. Фильмы «Умница Уилл Хантинг» (1997), «Влюбленный Шекспир» (1998), «Перл Харбор» (2001) сделали его не только известным, но и богатым. Аффлек попробовал себя в роли Бэтмена в картине «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости» (2016), а сейчас 47-летний актер собирается сниматься с Мэттом Деймоном в новом фильме Ридли Скотта «Последняя дуэль». С 2005 по 2018 год Аффлек состоял в браке с актрисой Дженнифер Гарнер. У пары родились две дочери и сын.

Джейсон Пристли

Это он, красавчик-редактор школьной газеты Брендон из сериала «Беверли-Хиллз, 90210» (1990–2000). Подростки 90-х бежали домой из школы, чтобы не пропустить события из жизни Брендона и Бренды Уолш, Келли Тейлор, Донны Мартин, Стива Сандерса и Дэвида Сильвера. У очаровательного Джейсона Пристли за кинокарьеру набралось более 100 ролей в кино, но знаковых среди них не было. Есть шанс, что о нем снова заговорят в связи с выходом на экраны обновленного сериала «Беверли-Хиллз, 90210» с почти полным составом актеров хита 20-летней давности. Неплохой подарок к 50-летию Пристли. В настоящее время актер вместе с семьей живет в Лос-Анджелесе. С 2005 года Пристли женат на гримере Наоми Лоуд, у супругов есть дочь и сын.

Брайан Остин Грин

Брайану Остину Грину, которого все тоже помнят по «Беверли-Хиллз, 90210», посчастливилось сняться в сериалах «Тайны Смолвиля» (2001–2011), «C.S.I.: Майами» (2002–2012), «Отчаянные домохозяйки» (2004–2012) и «Терминатор: Битва за будущее» (2008–2009). Сейчас актеру 46 лет, и на его счету более 70 работ. С 2010 года Брайан женат на актрисе Меган Фокс, пара воспитывает троих сыновей.

Мэтт Леблан

Бесспорно, главная роль Мэтта Леблана — Джоуи Триббиани из «Друзей». На протяжении 10 сезонов он был так очарователен, что зрители прощали ему и изрядную глупость, и другие грехи. Снялся он и в продолжении ситкома — сериале «Джоуи», которому не удалось повторить успех «Друзей». Тем не менее с экранов Мэтт не исчезает, ведь новые и новые поколения зрителей смотрят «Друзей». Актер рассказал в интервью, что однажды новоиспеченный фанат сериала принял самого Леблана за отца Джоуи. Так что годы, конечно, дают о себе знать. Однако Мэтту они идут на пользу. Сейчас актер ведет обновленное шоу Top Gear, а недавно сыграл самого себя в сериале «Эпизоды» (2011–2017). До 2006 года Леблан был женат на модели Мелиссе Макнайт, в союзе с которой родилась дочь Марина Перл.

Кевин Сорбо

Кевина Сорбо все помнят как исполнителя главной роли в сериале «Удивительные странствия Геракла» (1995–1999). С тех пор он очень много снимался (и продолжает это делать), но, к сожалению, не в самых кассовых фильмах. Актеру сейчас 61 год, он женат на актрисе Сэм Дженкинс. Она играла Серену, жену Геракла в вышеупомянутом сериале. У Кевина и Сэм трое детей: двое сыновей и дочь.

Райан Филлипп

Райан Филлипп стал известен после исполнения главной роли в фильме «Жестокие игры» (1999). Это была далеко не первая его работа в кино, но определенно значимая. Однако перед этим были еще картины «Я знаю, что вы сделали прошлым летом» (1997), «Грустный мальчик» (1997) и «Студия 54» (1998). Сейчас Райан Филлипп продолжает сниматься и, что примечательно, выглядит гораздо моложе своих 45 лет. Актер увлекается боевыми искусствами и имеет черный пояс по тхэквондо. С 1999 по 2008 год Райан был женат на актрисе Риз Уизерспун, ставшей матерью его дочери Авы и сына Дикона. Также у Филлиппа есть дочь Кэй от актрисы Алексис Кнапп.

Джозеф Гордон-Левитт

Джозеф Гордон-Левитт активно снимался в кино с самого детства. Уже в 16–17 лет он начал получать главные роли. Большим шагом в карьере актера стали съемки в сериале «Третья планета от Солнца» (1996–2001), где он сыграл Томми Соломона. Самые значительные работы Джозефа — фильмы «Начало» (2010) и «Темный рыцарь: Возрождение легенды» (2012). С 2014 года Гордон-Левитт женат на Таше МакКоли. У пары есть двое сыновей.

Джеймс Марсден

Джеймс Марсден начал свою карьеру с сериала «Спасенные звонком: Новый класс» (1993–2000). Самые яркие роли Марсдена: Нил Оливер в комедии «Трасса 60» (2001), Лон Хэммонд — младший в «Дневнике памяти» (2004), Циклоп в трилогии «Люди Икс» (2000, 2003, 2006) и Ричард Уайт в «Возвращении Супермена» (2006). Кроме того, Джеймс был успешной моделью и в прошлом рекламировал марку Versace. Сейчас актеру 46 лет, и он по-прежнему появляется на экране, в том числе снимается в сериале «Мир Дикого запада» (2016—...). У Марсдена трое детей: сын и дочь от бывшей жены Лизы Линде и сын от бывшей подруги, модели Роуз Коста.

Фредди Принц — младший

Фредди Принц — младший — сын известного в 1970-е комедийного актера Фредди Принца. Он заявил о себе в 90-е, когда снялся в фильме «Я знаю, что вы сделали прошлым летом» и его продолжении «Я все еще знаю, что вы сделали прошлым летом». А после картины «Это все она» (1999) он стал знаменитым. Кстати, Фредди Принц — младший был приглашенной звездой в сериале «Друзья» и сыграл там няню. В 2002 году Принц-младший женился на актрисе Саре Мишель Геллар. У супругов двое детей: дочь Шарлотта Грейс и сын Рокки Джеймс. Фредди увлекается танцами, коллекционирует комиксы, а также является фанатом лондонского футбольного клуба «Арсенал» и поклонником восточноазиатского кино.

Мэтт Деймон

Мэтту Деймону 49 лет, и он так же прекрасен, как и 30 лет назад. Первую главную роль актер сыграл в фильме «Школьные узы» (1992). А уже через 5 лет появилась картина «Умница Уилл Хантинг» (1997), которая сделала его знаменитым. Среди самых ярких работ Мэтта «Талантливый мистер Рипли» (1999), «Идентификация Борна» (2002) и «Марсианин» (2015). А один из новых фильмов Деймона, «Ford против Ferrari», — это чуть ли не самая ожидаемая премьера нынешней осени. Любопытный факт: актер курил на протяжении 17 лет, но смог бросить эту привычку ради здоровья своих будущих детей. С 2005 года Мэтт Деймон женат на Лусиане Босан Барросо, у супругов 4 дочери, включая дочь Лусианы от 1-го брака.