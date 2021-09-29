Как изменились и чем занимаются актеры из сериала «Молодежка», которому, оказывается, уже 8 лет

В 2013 году вышел 1-й сезон сериала «Молодежка» — спортивной драмы о молодежной хоккейной команде «Медведи». Почти 6 лет мы следили за судьбой парней-игроков, радовались их победам и сочувствовали поражениям — не только на катке, но и в личной жизни. Сериал стал настолько популярным, что даже заинтересовал зарубежных кинодеятелей: в 2018 году Китай приобрел права на его показ.

Мы в AdMe.ru полюбопытствовали, как изменилась жизнь ребят, ставших звездами «Молодежки».

Александр Соколовский

Образ Егора Щукина, честного и принципиального капитана хоккейной команды «Медведи», принес Соколовскому славу и новые проекты. Одна из последних его ролей — первый муж оперной певицы Тамары Синявской в сериале «Магомаев». Еще Александра можно увидеть в роли обаятельного врача в сериале «Гранд», финальный сезон которого вышел летом 2021 года. Соколовский также успел жениться — свадьба с девушкой Светланой состоялась в конце 2020 года. Отношения со своей избранницей актер старается не афишировать.

Владислав Канопка

В «Молодежке» Канопка сыграл немного циничного, но харизматичного нападающего Андрея Кисляка. Начиная с 2018 года Влад предстает в неожиданном для зрителя образе лейтенанта советской милиции. Эту роль актер сыграл в нескольких частях детектива «Женская версия», последняя из которых вышла в 2021 году. Кроме того, Канопка также увлекается рэпом — актер выпустил трек, записанный совместно с партнершей по «Молодежке» Юлией Маргулис. Наконец, Влад ведет YouTube-канал, на котором выкладывает преимущественно видео, где он читает стихи.

Иван Жвакин

Последняя роль, где засветился Жвакин, тоже далека от образа воспитанного и сдержанного нападающего Саши Кострова. В проекте «Девушки с Макаровым» компании Comedy Club Production актер играет мажорного следователя полиции. Сейчас Иван снимается в новой ленте, действие которой происходит в середине прошлого века. В личной жизни артиста затишье. С 2015 по 2018 год он встречался с актрисой Ксенией Лукьянчиковой. В одном из интервью Жвакин, рассказывая об этих отношениях, сказал, что, по его мнению, именно за 3 года человек полностью раскрывается. Тем не менее Иван объявил, что готов к созданию семьи.

Иван Мулин

После роли эмоционального и прямолинейного нападающего Антона Антипова творческая биография Мулина пополнилась несколькими любопытными проектами. В конце 2016 года он появился в театральной постановке Кирилла Серебренникова «Похороны Сталина» в «Гоголь-центре». В 2019-м Иван исполнил небольшую роль в фильме «Чернобыль. Зона отчуждения. Финал». Новой страницей в карьере Мулина стал 2020 год: актер сыграл в фильме «Перевал Дятлова». Ему досталась главная роль — Игоря Дятлова, руководителя известной экспедиции на Урал, пропавшей в конце 1950-х. В 2021-м Иван уже успел сняться в новой картине — «Будь моим Кириллом». Здесь он снова сыграл одну из главных ролей — тренера Кирилла.

Макар Запорожский

Сейчас Макар, исполнивший в «Молодежке» роль вратаря-ботана Димы Щукина, участвует не только в российских кинопроектах, но и в зарубежных. В 2017 году он снялся в русско-португальском сериале «Мата Хари», а в 2018-м — в американском фильме «Красный воробей» с Дженнифер Лоуренс в главной роли. Одна из самых свежих работ Запорожского — роль в фильме «Мастер» об автогоночной команде «КАМАЗ-мастер». Премьера состоялась зимой 2021 года. В семейной жизни у Макара тоже все хорошо. Его жена, актриса Екатерина Смирнова, также снимавшаяся в «Молодежке», за последние 6 лет подарила ему 2 дочерей — Сашу и Лизу.

Игорь Огурцов

Огурцов сыграл в «Молодежке» неуклюжего и забавного, но покладистого вратаря Сеню Бакина. Одна из последних его серьезных киноработ — роль в сериале «Спасская». Здесь актер перевоплотился в молодого лейтенанта МВД, постоянно попадающего в нелепые ситуации. Игорь успевает не только играть в кино. В 2020 году вместе со своим отцом Алексеем Огурцовым, тоже актером, он стал ведущим тревел-проекта «Дорога» на канале «СПАС». Еще в 2017 году они с супругой Ией Оганезовой переехали в Химки. Тогда же у них родился сын Марк.

Илья Коробко

Илье в сериале досталась роль интеллигентного и добродушного защитника «Медведей» Миши Пономарева. Актер продолжает сниматься в кино. В 2021 году состоялись сразу 2 премьеры с Ильей в главной роли. Первая — драма «Музыка крыш», где Коробко сыграл циничного радиодиджея. Вторая — сериал «Пищеблок» о вампирах в советском пионерском лагере. Илья женат на девушке по имени Алина Фисянова. В феврале 2020 года у супругов родилась дочь София.

Иван Дубровский

Иван сыграл в «Молодежке» нападающего Вадима Назарова. За время съемок сериала у актера родилась дочь Аглая. Кстати, это событие Иван с супругой отпраздновали вместе с актерским составом «Молодежки». После окончания сериала актер появился еще в нескольких российских картинах. Самая заметная — «Гостиница „Россия“» 2016 года. С 2018-го Дубровский учится в Нью-Йоркской академии кино. Параллельно он снимается в американских короткометражных фильмах.

Михаил Гаврилов

В «Молодежке» Гаврилов появляется лишь в 3-м сезоне — он сыграл нового нападающего «Медведей» Женю Царева. После съемок в сериале у актера заметно прибавилось количество предложений: сейчас Михаил снимается в нескольких картинах за год. Из наиболее любопытных работ Гаврилова можно выделить роль жестокого и избалованного помещика в сериале «Крепостная». А один из самых свежих проектов с его участием — сериал «Вампиры средней полосы», вышедший весной 2021 года. Здесь Михаил играет капитана полиции.

Матвей Зубалевич

Персонаж Матвея — защитник Алексей Смирнов, нагловатый мажор, — тоже появляется в сериале не сразу, а только во 2-м сезоне. Вообще до «Молодежки» у него уже были роли в громких картинах: «Папины дочки», «Универ», «Закрытая школа» и т. д. В 2021 году актера можно увидеть в сериале «Зеленый мэр», сюжет которого связан с темой экологии. Еще Матвей выступил в качестве продюсера 2 картин, в одной из которых также участвовал в написании сценария.

Бонус: Денис Никифоров

Многим зрителям Никифоров запомнился по роли справедливого тренера «Медведей» Сергея Петровича Макеева. В последнее время актер не так часто играет в кино, как его подопечные из «Молодежки». В 2018 году Денис снялся в сериале «Операция „Мухаббат“», где актера трудно узнать в необычном гриме. В том же 2018-м Денис выступил одновременно и актером, и режиссером в спектакле «Билокси блюз». Это восстановленный спектакль, который более 30 лет назад поставил Олег Табаков, учитель Никифорова. В своей версии Денис собрал на одной сцене многих ребят из звездного состава «Молодежки». Свежая роль Никифорова — в мелодраме «Вторая попытка» 2021 года. Также осенью актер стал участником проекта «Фактор страха» на канале НТВ.