Как изменились актеры комедийного сериала «Солдаты», который вышел на экраны целых 17 лет назад

Сериал «Солдаты» вышел на экраны в 2004 году и длился целых 17 сезонов. За перипетиями армейской жизни дружно следило множество телезрителей, мы все вместе смеялись и переживали за героев. И несмотря на то что жизнь в сериальной воинской части отличается от реальной, картина и ее герои полюбились очень многим.

Мы в AdMe.ru тоже не понаслышке знакомы с сериалом, поэтому нам стало любопытно, как же изменились сами актеры и их жизнь после окончания последнего сезона.

Прапорщик Шматко — Алексей Маклаков

«Е-мое, блин!» — это самая запоминающаяся фраза наиболее колоритного персонажа сериала, прапорщика Шматко, и ассоциируется она именно с этим героем. А сама роль принесла Алексею Маклакову неимоверную славу в нашей стране. Сейчас он все так же играет в кино и театре. На счету актера более 80 ролей в различных фильмах и сериалах, из последних — известный фильм «Майор Гром: Чумной доктор», сериал «Мир, дружба, жвачка».

Михаил Медведев — Александр Лымарев

Александр начал свою актерскую карьеру раньше, чем вышел сериал «Солдаты», но обрел настоящую славу, сыграв Михаила Медведева. Всего в его фильмографии более 40 картин и сериалов. До 2014 года артист активно играл в кино, затем стал меньше появляться на экранах. Последние известные ленты, в которых он снялся, — это сериал «Желтый глаз тигра» и фильм «Калашников».

Эвелина Смалькова — Мария Аронова

Мария Аронова была и остается востребованной актрисой. За ее спиной более 70 ролей. В одном из интервью актриса поделилась: «Пока силы есть, хотелось бы сделать в театре, кино и на телевидении как можно больше. Думаю, мой потенциал актрисы, особенно в кино, еще до конца не использован режиссерами. Еще я очень хочу большую роль в театре — драматическую, серьезную».

Валерий Смальков — Игнатий Акрачков

После выхода сериала Игнатий Акрачков заинтересовал режиссеров — сейчас на его счету более 70 проектов в кино и театре, включая фильмы «Золото Лагина», «Довлатов», «Хождение по мукам». После сериала артисту приходилось не раз играть людей на службе.

Анжела Олеговна — Татьяна Кузнецова

Татьяна Кузнецова сыграла в «Солдатах» комичную героиню, которая иногда вела себя очень нелепо. Сейчас актрисе 76 лет, она продолжает сниматься в кино, играет в МХТ им. А. П. Чехова.

Капитан Павел Наумович Кудашёв — Павел Майков

После съемок в «Солдатах» Майков продолжил играть в кино и спектаклях, а еще он профессионально занимается музыкой. В 2011 году Павел основал музыкальную группу ButterBrodsky и сам писал песни для нее. 3 года назад артист распустил коллектив и создал новый — «Магрит», с которым выступает по сей день.

Сержант Ирина Пылеева — Ольга Фадеева

Сериал «Солдаты» послужил трамплином для карьеры Ольги Фадеевой. Она стала одной из самых востребованных актрис российских сериалов. После съемок сериала артистка играла в белорусском театре им. Янки Купалы и также получала главные роли во многих фильмах и сериалах, среди них «Цыганки», «Каждому свое», «Она не могла иначе» и др.

Кузьма Соколов — Иван Моховиков

После сериала Моховикова стали приглашать на более заметные роли. Артист снялся в фильмах «Вий», «Годунов» и в нескольких сериалах, в том числе военных. Всего он сыграл более 60 ролей.

Рядовой Вакутагин — Амаду Мамадаков

Свою актерскую карьеру Амаду не бросил после сериала. В 2021 году ему исполняется 45 лет, и сейчас он участвует в театральных пьесах в московском театре Et Cetera. Кроме того, Амаду имеет массу наград: он является заслуженным артистом Республики Тыва и Алтая, лауреатом премии Г. И. Чорос-Гуркина за вклад в развитие культуры Алтая. Помимо актерской деятельности Мамадаков занимается режиссурой и ставит спектакли в театрах. Кроме того, он преподает в национальной Алтайской студии Высшего театрального училища им. М. Щепкина.

Николай Зубов — Алексей Ошурков

После успеха сериала «Солдаты» Алексея стали часто звать и в другие проекты, такие как «Штрафбат», «Охота на изюбря», «Точка», «Ненасытные», «Очень русский детектив», «Котовский» и др. Свою карьеру актер продолжил и сейчас снимается в фильмах и сериалах, за весь свой творческий путь он успел сыграть более 100 ролей.

Сержант Рылеев — Павел Кассинский

После роли сержанта Рылеева актерская карьера Павла продолжилась, но из-за характерной внешности Кассинский играет в основном различных злодеев и жуликов. Последняя его роль — вождь в сериале «Иванько».

Виктор Колобков — Роман Мадянов

Роль Виктора Колобкова в сериале была заметной и открыла перед Мадяновым новые горизонты. Его стали звать на главные и второстепенные роли в фильмах и сериалах. Сегодня он продолжает играть в кино, театре и озвучивает мультфильмы. Надо сказать, ему частенько достаются отрицательные персонажи. Среди последних известных работ Мадянова — «Левиафан», «Легенда № 17», «Хождение по мукам», «Зулейха открывает глаза».

Павел Бородин — Борис Щербаков

Бориса Щербакова представлять не нужно, так как он сыграл колоссальное количество ролей — более 200. После ухода из сериала он продолжил активно сниматься в фильмах и вел передачи на ТВ. Более 7 лет он вел программу «Доброе утро» на Первом канале и передачу «Последний день» на телеканале «Звезда».

Сержант Щекочихина — Екатерина Юдина

Сегодня за плечами актрисы 38 ролей в кино. Юдину можно увидеть в таких российских фильмах и сериалах, как «Золушка 4×4», «Фурцева», «Квартирантка», «Без срока давности», «Однажды в Ростове» и др. Особенно активно она снималась в кино с 2005 по 2012 год.

Александр Староконь — Вячеслав Гришечкин

В телевизионных или кинопроектах Гришечкин участвует редко, поскольку занят работой в театре. «Времени на кино не всегда хватает, ведь я играю в антрепризах», — рассказывал сам Вячеслав. А в 2008 году актер помог в создании Волжского драмтеатра, набрал и выпустил актерский курс, который впоследствии стал костяком того самого театра.