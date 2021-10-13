Как изменились и чем сейчас занимаются 10 актеров и актрис «Розыгрыша» — главной подростковой драмы СССР

Фильм «Розыгрыш», снятый в 1976 году, стал режиссерским дебютом Владимира Меньшова. Именно в этой ленте в первый раз на экране появился Дмитрий Харатьян, которого сегодня все знают как большую звезду. Однако некоторые участники съемок этой школьной мелодрамы решили распрощаться с актерской карьерой и посвятили себя другому делу.

Мы в AdMe.ru захотели узнать, как сейчас выглядят и чем занимаются актеры и актрисы, сыгравшие учеников и учителей 9 «Б».

1. Андрей Гусев

В «Розыгрыше» Андрей Гусев сыграл неформального лидера 9 «Б» Олега Комаровского. После выхода этой картины на него свалилась настоящая популярность. Сегодня Андрей продолжает актерскую карьеру, на его счету более 70 фильмов и сериалов.

2. Евдокия Германова

Евдокии Германовой досталась роль Даши Розановой. «Розыгрыш» стал второй ее работой: годом ранее она появилась в ленте «В ожидании чуда». Германова продолжает активно сниматься в кино и играть на театральных подмостках. В 1995 году актриса была удостоена звания заслуженной артистки России.

3. Дмитрий Николаев

Дмитрий Николаев исполнил роль классного поэта Зорина-Кротова. За 8 лет до этой картины появился в «Бриллиантовой руке» в роли сына Семена Горбункова. После «Розыгрыша» не стал строить актерскую карьеру, окончил ГИТИС и сейчас работает режиссером-постановщиком на «Радио России» и «Радио „Культура“».

4. Дмитрий Харатьян

Дмитрий Харатьян после своего дебюта в «Розыгрыше», где он сыграл Игоря Грушко, вошел в число самых востребованных актеров. Сегодня на его счету более 100 фильмов и сериалов. В 2021 году планируется выход картин «Гардемарины-1787» и «Гардемарины-1787. Мир» с его участием. В 2007 году актер получил звание народного артиста РФ.

5. Галина Манухина

Галине Манухиной досталась роль ученицы Томы. Через год после «Розыгрыша» она снялась в мелодраме «Портрет с дождем» и сразу же завершила актерскую карьеру. Сейчас Галина занимается бизнесом: она владелица ресторана и гостиницы. О том, что не стала актрисой, Манухина не жалеет. Однако если бы ей сейчас предложили роль в кино, то не отказалась бы.

6. Александр Жильцов

Дебют Александра Жильцова в кино состоялся как раз-таки в «Розыгрыше», где он сыграл участника музыкальной группы Андрея Никитина. В 1979-м Жильцов появился в картине «Москва слезам не верит». После чего последовал перерыв. В 2008 году Александр сделал попытку вернуться на экран, сыграв в сериале «Слабости сильной женщины». Сегодня живет в Москве и работает ветеринаром.

7. Наталья Вавилова

Наталья Вавилова блистательно справилась с ролью Таи Петровой — возлюбленной Игоря Грушко. После выхода «Розыгрыша» девушка стала известной на всю страну. Вторая волна популярности обрушилась на нее в 1979 году, когда актриса сыграла в ленте «Москва слезам не верит». В общей сложности она снялась в более чем 20 фильмах, последний датируется 1991 годом. Сегодня Вавилова ведет непубличный образ жизни.

8. Наталья Фатеева

До «Розыгрыша», где Наталья Фатеева предстала в роли завуча, актриса снялась более чем в 20 фильмах. На ее счету свыше 80 работ, последней из которых стал мини-сериал «Вагончик мой дальний» (2013), где она перевоплотилась в учетчицу в лагере. Является народной артисткой РСФСР (1980). Сейчас предпочитает не появляться на публике.

9. Гарри Бардин

В «Розыгрыше» Гарри Бардин изобразил учителя французского языка. Впоследствии он снялся еще в нескольких лентах, но основным полем его деятельности стала озвучка мультфильмов и режиссура (пластилиновая и кукольная мультипликация). В 1991 году создал киностудию «Стайер», которой руководит и сегодня.

10. Любовь Мышева

Лирическая комедия «Печки-лавочки» (1972) стала первой работой Любови Мышевой, «Розыгрыш» — шестой. Здесь ей досталась роль учительницы. После этого она появилась еще в ряде проектов, последний датируется 1983 годом (сериал «Впереди океан»). Сейчас Любовь Мышева на пенсии, занимается воспитанием внучек.