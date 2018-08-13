Как изменились голливудские актеры со времен своих первых ролей (Спойлер: Макконахи словно не стареет)

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Любовь публики, огромные гонорары, престижные премии — этого у нынешних голливудских звезд не отнять. Некоторые из них начинали свою карьеру в малобюджетных фильмах и сериалах, ну а другим посчастливилось хотя бы на несколько минут сразу же попасть в культовые картины, которые и сегодня у всех на слуху. Мы предлагаем вам посмотреть на любимых актеров в их самых первых ролях и сравнить их с последним появлением на экранах.

AdMe.ru сделал для вас подборку 14 популярных актеров и готов удивить неожиданными открытиями.

1. Джессика Честейн. Сериал «Скорая помощь», 2004 — «Женщина идет впереди», 2017

В 2004 году Джессика Честейн сыграла эпизодическую роль дочери пациента в сериале «Скорая помощь», а в 2017-м — овдовевшую художницу в фильме «Женщина идет впереди».

2. Мадс Миккельсен. «Цветы заключенного», 1996 — «Изгой-один: Звездные войны. Истории», 2016

В 1996 году Мадс Миккельсен в «Цветах заключенного» сыграл роль отбывавшего наказание в тюрьме Макса, а в фильме «Изгой-один: Звездные войны. Истории» — отца главной героини Джин Эрсо.

3. Киллиан Мерфи. «История Свити Барретта», 1998 — «Преступный сезон», 2017

В 1998 Киллиан Мерфи дебютировал в фильме «История Свити Барретта» в роли бармена. В «Преступном сезоне» в 2017 году актер перевоплотился в семьянина Джима.

4. Крис Хемсворт. Сериал «Соседи», 2002 — «Мстители: Война бесконечности», 2018

В 2002 году Крису Хемсворту досталась эпизодическая роль Джейма Кейна в австралийском сериале «Соседи». В 2018-м он сыграл легендарного Тора в фильме «Мстители: Война бесконечности».

5. Бенедикт Камбербэтч. Сериал «Сердцебиение», 1998 — сериал «Патрик Мелроуз», 2018

В 1998 году Бенедикт Камбербэтч впервые засветился на экранах в эпизодической роли в сериале «Сердцебиение», а в своей последней работе — мини-сериале «Патрик Мелроуз» — сыграл человека, который пытается преодолеть свои пагубные привычки.

6. Стивен Сигал. «Над законом», 1988 — «Китайский продавец», 2017

Дебют Стивена Сигала состоялся в 1988 году в полнометражном фильме «Над законом», где актер перевоплотился в чикагского полицейского. В своей последней работе — картине «Китайский продавец» — он сыграл роль хозяина кафе.

7. Мэттью Макконахи. Сериал «Неразгаданные тайны», 1987 — «Темная башня», 2017

В сериале «Неразгаданные тайны» Мэтью Макконахи досталась небольшая роль паренька Ларри, которого на пороге собственного дома убивает маньяк. Ну а в 2017 году в «Темной башне» он перевоплотился в злого волшебника Рэндалла Флэгга.

8. Дженнифер Лоуренс. Сериал «Детектив Монк», 2006 — «Красный воробей», 2018

Дженнифер Лоуренс дебютировала в сериале «Детектив Монк» в роли талисмана девчачьей баскетбольной команды — симпатичного пушистого львенка, а в 2018 году в «Красном воробье» сыграла шпионку Доминику Егорову.

9. Брэдли Купер. Сериал «Секс в большом городе», 1999 — «Парни со стволами», 2016

В культовом сериале «Секс в большом городе» красавчик Брэдли Купер сыграл Джейка, который пытался соблазнить расстроенную Кэрри в баре. В 2016 году в «Парнях со стволами» он засветился во второстепенной роли крутого парня из Европы Анри Жирара.

10. Чарли Шин. «Красный рассвет», 1984 — «9/11», 2017

В драме «Красный рассвет» Чарли Шин сыграл Мэтта Эккерта, одного из военных, а в «9/11» стал одним из 5 человек, оказавшихся запертыми в лифте во время теракта 11 сентября 2001 года.

11. Кевин Спейси. «Ревность», 1986 — «Клуб миллиардеров», 2018

Свою дебютную роль Кевин Спейси сыграл в фильме «Ревность», где талантливо перевоплотился в грабителя. Его последняя работа — фильм «Клуб миллиардеров», где ему досталась второстепенная роль бесследно исчезнувшего мошенника Рона Левина.

12. Джон Траволта. Сериал «Новобранцы», 1972 — «Кодекс Готти», 2018

В 1972 году Джон Траволта сыграл небольшую роль паренька Эдди Хелли в сериале «Новобранцы». В 2018-м в «Кодексе Готти» ему досталась главная роль Джонни Готти, ключевого человека в криминальном мире.

13. Патрик Суэйзи. «Скейтаун», 1979 — сериал «Зверь», 2009

Дебют Патрика Суэйзи состоялся в одном из эпизодов фильма «Скейтаун», где он сыграл танцора. Последней работой актера стал сериал «Зверь». Там для него приберегли роль Чарльза Бекера, ветерана ФБР.

14. Том Харди. Сериал «Братья по оружию», 2001 — сериал «Табу» 2017

Дебют Тома Харди состоялся в 2001 году в сериале «Братья по оружию», где он сыграл военного, ну а в 2017-м актер в сериале «Табу» перевоплотился в путешественника, который вернулся на родину, в Лондон, после длительного отсутствия и решил построить собственную торговую империю.