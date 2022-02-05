Как изменились героини культовых комедий 90-х, которые буквально ослепляли своей красотой

Последнее десятилетие прошлого века подарило нам огромное количество комедий «на все времена». Сами посудите: чего стоит один «Чокнутый профессор», или «Лжец, лжец», или «Ловушка для родителей». И почти в каждом из этих фильмов перед зрителями в женской роли представала такая актриса, в которую было просто невозможно не влюбиться с первого взгляда.

Мы в AdMe.ru решили разузнать, как сегодня выглядят главные красавицы из комедийных кинолент 90-х, чья звезда, к сожалению, зажглась не так ярко, как у Джулии Робертс, Кэмерон Диас или Дрю Бэрримор.

Рена Софер, «Няньки»

Элейн Хендрикс, «Ловушка для родителей»

Лесли Манн, «Джордж из джунглей»

Энн Хеч, «Шесть дней, семь ночей»

Мора Тирни, «Лжец, лжец»

Лорен Холли, «Тупой и еще тупее»

Джоэли Ричардсон, «101 далматинец»

Рэйчел Ли Кук, «Это все она»

Керин Парсонс, «Майор Пэйн»

Кимберли Уильямс-Пейсли, «Отец невесты»

Тамара Тейлор, «Без чувств»

Джада Пинкетт-Смит, «Чокнутый профессор»

Жюдит Годреш, «Красотки»

Джейн Сиббетт, «Двое: Я и моя тень»

Ванесса Эйнджел, «Заводила»

Николлетт Шеридан, «Ниндзя из Беверли-Хиллз»

Мира Сорвино, «Роми и Мишель на встрече выпускников»

Джулия Стайлз, «10 причин моей ненависти»

Алисия Сильверстоун, «Бестолковые»

Джули Боуэн, «Счастливчик Гилмор»