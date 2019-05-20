Посмотрите, как изменились герои «Игры престолов» за 8 сезонов
Весной 2019 года вышел 8-й, заключительный сезон сериала «Игра престолов». Почти десяток лет на экранах — немалый жизненный срок не только для персонажей, но и для актеров.
AdMe.ru вспомнил, как выглядели герои в самых первых сериях нашумевшей телеистории. И сравнил их с персонажами последнего сезона.
1. Серсея Ланнистер
2. Джон Сноу
3. Тирион Ланнистер
4. Дейенерис Таргариен
5. Санса Старк
6. Арья Старк
7. Джорах Мормонт
8. Варис
9. Джейме Ланнистер
10. Сандор Клиган
11. Бриенна Тарт
12. Сэмвелл Тарли
13. Давос Сиворт
14. Теон Грейджой
15. Бран Старк
А вы смотрели «Игру престолов»? Понравился ли вам 8-й сезон? Расскажите в комментариях.
Фото на превью Game of Thrones / HBO