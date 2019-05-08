Как изменились герои фильмов, по которым все сходили с ума 20 лет назад
Сложно поверить, но прошло уже 20 лет с тех пор, как верховный жрец Имхотеп попытался погрузить мир в царство кошмара. Тогда же в фильме Тома Тыквера красноволосая Лола начала свой экранный забег. 1998-й и 1999 годы подарили зрителям много хороших фильмов, но, к сожалению, большинство актеров из некогда полюбившихся нам картин ушли с передовой шоу-бизнеса.
Вдохновленный атмосферой прошлого, AdMe.ru решил показать, как изменились звезды кинолент, которые отмечают юбилей.
Дьюс Бигелоу — Роб Шнайдер («Мужчина по вызову»)
Антуан — Одед Фер («Мужчина по вызову»)
Имхотеп — Арнольд Вослу («Мумия»)
Эвелин Карнахан — Рэйчел Вайс («Мумия»)
Рик О’Коннелл — Брендан Фрэйзер («Мумия»)
Лола — Франка Потенте («Беги, Лола, беги»)
Манни — Мориц Бляйбтрой («Беги, Лола, беги»)
Себастьян Вальмонт — Райан Филлипп («Жестокие игры»)
Сесиль Колдуэлл — Сельма Блэр («Жестокие игры»)
Дядя Мартин — Кристофер Ллойд («Мой любимый марсианин»)
Брейс Чаннинг — Элизабет Херли («Мой любимый марсианин»)
Ричард Риддик — Вин Дизель («Черная дыра»)
Кэролин Фрай — Рада Митчелл («Черная дыра»)
© Pitch Black / Interscope Communications © Faye Sadou / MPI / Capital Pictures / Capital Pictures / East News
Пол Эджкомб — Том Хэнкс («Зеленая миля»)
Брутус Хауэлл — Дэвид Морс («Зеленая миля»)
Джей и Молчаливый Боб — Джейсон Мьюз и Кевин Смит («Догма»)
Лейни Боггс — Рэйчел Ли Кук («Это все она»)
Тейлор Воган — Джоди Лин О’Киф («Это все она»)
Фото на превью She's All That / Miramax Films, rachaelleighcook / instagram