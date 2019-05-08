Как изменились герои фильмов, по которым все сходили с ума 20 лет назад

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Сложно поверить, но прошло уже 20 лет с тех пор, как верховный жрец Имхотеп попытался погрузить мир в царство кошмара. Тогда же в фильме Тома Тыквера красноволосая Лола начала свой экранный забег. 1998-й и 1999 годы подарили зрителям много хороших фильмов, но, к сожалению, большинство актеров из некогда полюбившихся нам картин ушли с передовой шоу-бизнеса.

Вдохновленный атмосферой прошлого, AdMe.ru решил показать, как изменились звезды кинолент, которые отмечают юбилей.

Дьюс Бигелоу — Роб Шнайдер («Мужчина по вызову»)

Антуан — Одед Фер («Мужчина по вызову»)

Имхотеп — Арнольд Вослу («Мумия»)

Эвелин Карнахан — Рэйчел Вайс («Мумия»)

Рик О’Коннелл — Брендан Фрэйзер («Мумия»)

Лола — Франка Потенте («Беги, Лола, беги»)

Манни — Мориц Бляйбтрой («Беги, Лола, беги»)

Себастьян Вальмонт — Райан Филлипп («Жестокие игры»)

Сесиль Колдуэлл — Сельма Блэр («Жестокие игры»)

Дядя Мартин — Кристофер Ллойд («Мой любимый марсианин»)

Брейс Чаннинг — Элизабет Херли («Мой любимый марсианин»)

Ричард Риддик — Вин Дизель («Черная дыра»)

Кэролин Фрай — Рада Митчелл («Черная дыра»)

Пол Эджкомб — Том Хэнкс («Зеленая миля»)

Брутус Хауэлл — Дэвид Морс («Зеленая миля»)

Джей и Молчаливый Боб — Джейсон Мьюз и Кевин Смит («Догма»)

Лейни Боггс — Рэйчел Ли Кук («Это все она»)

Тейлор Воган — Джоди Лин О’Киф («Это все она»)

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