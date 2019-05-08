Как изменились герои фильмов, по которым все сходили с ума 20 лет назад

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Сложно поверить, но прошло уже 20 лет с тех пор, как верховный жрец Имхотеп попытался погрузить мир в царство кошмара. Тогда же в фильме Тома Тыквера красноволосая Лола начала свой экранный забег. 1998-й и 1999 годы подарили зрителям много хороших фильмов, но, к сожалению, большинство актеров из некогда полюбившихся нам картин ушли с передовой шоу-бизнеса.