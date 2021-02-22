Как изменились бы 20 зарубежных фильмов, если бы в них сыграли наши звезды

Благодаря современным гаджетам мы можем перестать фантазировать на тему «А что, если...» и самостоятельно проверить любые свои фантазии. Например, как бы смотрелись в знаменитых иностранных кинолентах отечественные знаменитости — не только актеры, но и в целом представители российского бомонда. Что получилось, смотрите в нашей статье.

Редакция AdMe.ru подобрала, на наш взгляд, самых похожих селебрити. А что вы думаете по поводу нашего эксперимента? Все ли смотрятся гармонично на своих местах?

«Сверхъестественное»: Джаред Падалеки и Дженсен Эклс — Алексей Чадов и Станислав Бондаренко

«Телекинез»: Хлоя Грейс Морец — Таисия Вилкова

«Пианист»: Эдриен Броуди — Артем Ткаченко

«Бегущий по лезвию 2049»: Райан Гослинг — Данила Якушев

«Красавица и чудовище»: Венсан Кассель — Константин Крюков

«Пираты Карибского моря: На странных берегах»: Пенелопа Крус — Тина Канделаки

«Секс в большом городе»: Сара Джессика Паркер — Юлия Ковальчук

«Фантастические твари и где они обитают»: Колин Фаррелл — Петр Федоров

«Пятый элемент»: Милла Йовович — Лада Дэнс

«День сурка»: Билл Мюррей — Николай Фоменко

«Проклятие монахини»: Бонни Ааронс — Александр Ревва

«Дневники вампира»: Нина Добрев — Нюша

«Мстители»: Джереми Реннер — Ян Цапник

«Джентльмены»: Мэттью Макконахи — Игорь Верник

«Мистер и миссис Смит»: Анджелина Джоли и Брэд Питт — Кирилл Нагиев и Виктория Боня

«Великий Гэтсби»: Кэри Маллиган — Оксана Акиньшина

«Сумерки»: Роберт Паттинсон и Кристен Стюарт — Иван Янковский и Кристина Асмус

«Ведьмак»: Аня Чалотра и Генри Кавилл — Аня Чиповская и Виктор Хориняк

«Игра престолов»: Кит Харингтон и Эмилия Кларк — Данила Козловский и Ольга Бузова

«Отряд самоубийц»: Марго Робби — Александра Бортич

«Друзья»: Дженнифер Энистон — Лиза Арзамасова