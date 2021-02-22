Как изменились бы 20 зарубежных фильмов, если бы в них сыграли наши звезды
Благодаря современным гаджетам мы можем перестать фантазировать на тему «А что, если...» и самостоятельно проверить любые свои фантазии. Например, как бы смотрелись в знаменитых иностранных кинолентах отечественные знаменитости — не только актеры, но и в целом представители российского бомонда. Что получилось, смотрите в нашей статье.
Редакция AdMe.ru подобрала, на наш взгляд, самых похожих селебрити. А что вы думаете по поводу нашего эксперимента? Все ли смотрятся гармонично на своих местах?
«Сверхъестественное»: Джаред Падалеки и Дженсен Эклс — Алексей Чадов и Станислав Бондаренко
«Телекинез»: Хлоя Грейс Морец — Таисия Вилкова
«Пианист»: Эдриен Броуди — Артем Ткаченко
«Бегущий по лезвию 2049»: Райан Гослинг — Данила Якушев
«Красавица и чудовище»: Венсан Кассель — Константин Крюков
«Пираты Карибского моря: На странных берегах»: Пенелопа Крус — Тина Канделаки
«Секс в большом городе»: Сара Джессика Паркер — Юлия Ковальчук
«Фантастические твари и где они обитают»: Колин Фаррелл — Петр Федоров
«Пятый элемент»: Милла Йовович — Лада Дэнс
«День сурка»: Билл Мюррей — Николай Фоменко
«Проклятие монахини»: Бонни Ааронс — Александр Ревва
«Дневники вампира»: Нина Добрев — Нюша
«Мстители»: Джереми Реннер — Ян Цапник
«Джентльмены»: Мэттью Макконахи — Игорь Верник
«Мистер и миссис Смит»: Анджелина Джоли и Брэд Питт — Кирилл Нагиев и Виктория Боня
«Великий Гэтсби»: Кэри Маллиган — Оксана Акиньшина
«Сумерки»: Роберт Паттинсон и Кристен Стюарт — Иван Янковский и Кристина Асмус
«Ведьмак»: Аня Чалотра и Генри Кавилл — Аня Чиповская и Виктор Хориняк
«Игра престолов»: Кит Харингтон и Эмилия Кларк — Данила Козловский и Ольга Бузова
«Отряд самоубийц»: Марго Робби — Александра Бортич
«Друзья»: Дженнифер Энистон — Лиза Арзамасова
Вы заметили, что некоторые актеры как будто предназначены для этой роли?
Фото на превью The Nun / New Line Cinema, EAST NEWS
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