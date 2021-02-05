AdMe
НовоеПопулярное
Творчество
Свобода
Жизнь

Как выглядели бы 16 героев известных фильмов, если бы по сценарию они были другого пола

121-
6

Современные технологии предоставляют нам возможности, о которых раньше мы могли и не задумываться. Например, приложение FaceApp позволяет увидеть, какими были бы Джек Воробей и Джон Сноу, будь они женщинами, или представить, как развернулись бы события, если бы Наташа Романофф была симпатичным мужчиной.

Сегодня мы в AdMe.ru решили выяснить, как выглядел бы мир нашего любимого фильма или сериала, если бы его главные герои были противоположного пола.

Кристен Стюарт — Белла Свон, «Сумерки»

Том Хэнкс — Форрест Гамп, «Форрест Гамп»

Марго Робби — Шэрон Тейт, «Однажды в... Голливуде»

Леонардо Ди Каприо — Джек Доусон, «Титаник»

Киану Ривз — Нео, «Матрица»

Рейчел Макадамс — Элли, «Дневник памяти»

Орландо Блум — Леголас, «Властелин колец»

Джонни Депп — Джек Воробей, «Пираты Карибского моря»

Крис Хемсворт — Тор, «Тор»

Аня Тейлор-Джой — Бет Хармон, «Ход королевы»

Джим Парсонс — Шелдон Купер, «Теория Большого взрыва»

Бенедикт Камбербэтч — Шерлок Холмс, «Шерлок»

Кит Харингтон — Джон Сноу, «Игра престолов»

Хью Лори — Доктор Хаус, «Доктор Хаус»

Скарлетт Йоханссон — Наташа Романофф, «Мстители»

Хоакин Феникс — Джокер, «Джокер»

А вы рискнули ли бы подобным образом изменить вселенную любимого фильма?

121-
6