Как выглядели бы 16 героев известных фильмов, если бы по сценарию они были другого пола

Современные технологии предоставляют нам возможности, о которых раньше мы могли и не задумываться. Например, приложение FaceApp позволяет увидеть, какими были бы Джек Воробей и Джон Сноу, будь они женщинами, или представить, как развернулись бы события, если бы Наташа Романофф была симпатичным мужчиной.