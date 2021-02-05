Как выглядели бы 16 героев известных фильмов, если бы по сценарию они были другого пола
Современные технологии предоставляют нам возможности, о которых раньше мы могли и не задумываться. Например, приложение FaceApp позволяет увидеть, какими были бы Джек Воробей и Джон Сноу, будь они женщинами, или представить, как развернулись бы события, если бы Наташа Романофф была симпатичным мужчиной.
Сегодня мы в AdMe.ru решили выяснить, как выглядел бы мир нашего любимого фильма или сериала, если бы его главные герои были противоположного пола.
Кристен Стюарт — Белла Свон, «Сумерки»
Том Хэнкс — Форрест Гамп, «Форрест Гамп»
Марго Робби — Шэрон Тейт, «Однажды в... Голливуде»
Леонардо Ди Каприо — Джек Доусон, «Титаник»
Киану Ривз — Нео, «Матрица»
Рейчел Макадамс — Элли, «Дневник памяти»
Орландо Блум — Леголас, «Властелин колец»
Джонни Депп — Джек Воробей, «Пираты Карибского моря»
Крис Хемсворт — Тор, «Тор»
Аня Тейлор-Джой — Бет Хармон, «Ход королевы»
Джим Парсонс — Шелдон Купер, «Теория Большого взрыва»
Бенедикт Камбербэтч — Шерлок Холмс, «Шерлок»
Кит Харингтон — Джон Сноу, «Игра престолов»
Хью Лори — Доктор Хаус, «Доктор Хаус»
Скарлетт Йоханссон — Наташа Романофф, «Мстители»
Хоакин Феникс — Джокер, «Джокер»
А вы рискнули ли бы подобным образом изменить вселенную любимого фильма?