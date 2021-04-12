Как изменились бы 15+ любимых героев мультфильмов, если бы прообразами для них стали наши звезды

Очень часто прообразами для анимационных персонажей в голливудских лентах становятся мировые знаменитости. Например, внешность Ариэль из «Русалочки» была скопирована с актрисы Алиссы Милано. Но если бы картину решил снимать «Союзмультфильм», то главная героиня вполне могла бы быть похожей на Полину Гагарину.

Мы в AdMe.ru решили представить, как могли бы выглядеть популярные и известные во всем мире мультяшки, если бы их рисовали с героев нашей светской хроники.

1. Рената Литвинова — Стервелла Де Виль, «101 далматинец»

2. Александр Петров — принц Эрик, «Русалочка»

3. Анатолий Вассерман — Тритон, «Русалочка»

4. Елена Малышева — Фея-крестная, «Шрек-2»

5. Павел Воля — Аид, «Геркулес»

6. Филипп Киркоров — Джафар, «Аладдин»

7. Полина Гагарина — Ариэль, «Русалочка»

8. Леонид Якубович — султан Аграбы, «Аладдин»

9. Александр Гудков — Питер Пэн, «Питер Пэн»

10. Надежда Бабкина — Урсула, «Русалочка»

11. Михаил Боярский — капитан Джеймс Крюк, «Питер Пэн»

12. Иосиф Пригожин — Джинн, «Аладдин»

13. Ольга Бузова — принцесса Жасмин, «Аладдин»

14. Сергей Зверев — Болванщик, «Алиса в Стране чудес»

15. Николай Басков — Джон Смит, «Покахонтас»

16. Анастасия Ивлеева — Рапунцель, «Рапунцель: Запутанная история»

17. Юрий Дудь — Базз Лайтер, «История игрушек»

18. Сергей Лазарев — Аладдин, «Аладдин»