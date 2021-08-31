Как изменились актрисы сериала «Отчаянные домохозяйки», за перипетиями которого мы наблюдали целых 8 лет

На протяжении восьми лет сериал «Отчаянные домохозяйки» собирал у экранов миллионы зрителей по всему миру. Первая его серия вышла в 2004-м, последняя — в 2012 году. Он был удостоен кучи наград, став одним из самых успешных проектов на телевидении. Многие актрисы, которые были задействованы в съемках, и сейчас продолжают развивать свою карьеру.

Мы в AdMe.ru решили поинтересоваться, а как же сегодня складывается жизнь актрис сериала «Отчаянные домохозяйки».

1. Габриэль Солис — Ева Лонгория

Роль Габриэль Солис принесла Еве Лонгории широкую известность. Актриса даже была номинирована на премию «Золотой глобус». После выхода «Отчаянных домохозяек» Ева снималась в ряде сериалов, фильмов, музыкальных клипов и заключила контракты с несколькими рекламными компаниями. Сегодня Лонгория активно занимается благотворительностью. В браке с бизнесменом Хосе Антонио Бастоном актриса воспитывает сына.

2. Сьюзен Майер — Тери Хэтчер

В «Отчаянных домохозяйках» Тери Хэтчер сыграла одну из главных ролей, за которую была удостоена премии «Золотой глобус» и номинирована на «Эмми». Как и Ева Лонгория, Хэтчер снималась в сериале все 8 сезонов (с 2004 по 2012 год). После окончания работы в этом проекте актриса одно время увлекалась кулинарией, активно участвовала в тематических ТВ-шоу и даже вела свой кулинарный канал на YouTube. Замужем Тери была 2 раза, и обе попытки создать семью закончились разводом. От 2-го брака у нее есть дочь Эмерсон Роуз Тенни.

3. Мэри Элис Янг — Бренда Стронг

Роль Мэри Элис Янг принесла Бренде Стронг 2 номинации на премию «Эмми». После съемок в «Отчаянных домохозяйках» она появилась в сериале «Даллас» (2012–2014), и ее персонажа зрители также запомнили. Сегодня Бренда не так активно снимается. Большую часть времени она посвящает йоге и даже является инструктором этого вида спорта. Также Стронг позиционирует себя как специалиста по фертильности. Сейчас Бренда Стронг замужем за актером Джоном Фарманеш-Боккой. Он стал ее 2-м супругом. От 1-го брака у нее есть сын Зак Генри.

4. Линетт Скаво — Фелисити Хаффман

За блестяще сыгранную роль Линетт Скаво актриса получила целый ворох наград и номинаций. Впоследствии Хаффман была задействована во множестве проектов. Хотя, как сама признавалась, после того как она 8 лет ассоциировалась у зрителей с героиней «Отчаянных домохозяек», им было сложно воспринимать ее в других образах. Фелисити уже почти 24 года замужем за актером Уильямом Х. Мэйси. У пары 2 дочери: София и Джорджия.

5. Иди Бритт — Николлетт Шеридан

Роль Иди Бритт, одной из самых ярких героинь «Отчаянных домохозяек», досталась красотке Николлетт Шеридан. Она присутствовала лишь в пяти сезонах из восьми, но зритель хорошо ее запомнил. Пусть и не так активно, но актриса продолжает появляться на экранах. Одна из ее последних работ на сегодняшний день — сериал «Династия». В 2019 году Шеридан запустила косметическую линейку средств для ухода за кожей Biolumière Organics. У Николлетт была довольно активная личная жизнь, за плечами — 2 брака. Детей у актрисы нет.

6. Бри Ван де Камп — Марсия Кросс

Перед тем как предстать перед зрителями в роли Бри Ван де Камп, актриса отметилась в мыльных операх «Другой мир», «На пороге ночи» и «Мелроуз Плейс». После завершения съемок «Отчаянных домохозяек» в 2012 году она взяла двухлетний перерыв, после чего в 2014 году появилась в пилотной серии комедии «Толстяк Патрик». Марсия и сейчас довольно активно снимается в телевизионных сериалах. С 2006 года Кросс замужем за брокером Томом Махони. Вместе они воспитывают дочерей-близнецов Саванну и Иден.

7. Бетти Эпплвайт — Элфри Вудард

Элфри Вудард снималась в первых двух сезонах сериала. Пожалуй, она одна из самых титулованных актрис, которые были задействованы в этом проекте. После съемок в «Отчаянных домохозяйках» Вудард получила множество приглашений в различные сериалы и фильмы, такие как «Держи ритм», «Анатомия страсти», «Семья охотников», «12 лет рабства» и многие другие. С 1983 года Элфри замужем за Родериком Спенсером. У них есть сын Дункан и дочь Мейвис.

8. Кэтрин Мейфеир — Дана Дилейни

В основном актерском составе «Отчаянных домохозяек» Дану Дилейни можно было увидеть в 4-м, 5-м и 6-м сезонах. Позднее она появилась в главной роли в популярном сериале «Следствие по телу», который шел с 2011 по 2013 год. В 2011 году Дилейни вошла в десятку красивейших людей планеты по версии журнала People. В свои 55 лет актриса ни разу не была замужем, детей у нее нет.

9. Энджи Болен — Дреа де Маттео

До съемок в 6-м сезоне «Отчаянных домохозяек» актриса итальянского происхождения Дреа де Маттео отметилась в сериале «Клан Сопрано» и даже получила премию «Эмми». Не раз по версии разных издательств Маттео входила в топ самых привлекательных женщин мира. В 2021 году Дреа появилась в проекте «Райский город». В настоящий момент актриса не замужем. От одного из партнеров у нее есть дочь и сын.

10. Рене Перри — Ванесса Уильямс

За перипетиями судьбы Рене Перри, роль которой досталась Ванессе Уильямс, можно наблюдать в 7-м и 8-м сезонах телепроекта. До этого помимо кино она пробовала себя в модельном бизнесе, на музыкальном поприще и даже была несколько раз номинирована на премию «Грэмми». И сегодня актриса продолжает сниматься в фильмах и сериалах («Парк авеню, 666», «Мои волосы хотят убивать», «Шоу Кенана»). Уильямс трижды была замужем, у нее четверо детей. В настоящее время Ванесса состоит в браке с бизнесменом Джимом Скрипом.

11. Дилан Мейфеир — Линдси Фонсека

Для Линдси Фонсеки дебютом стали съемки в мыльной опере «Молодые и дерзкие» (2001–2005). Затем последовало множество проектов с ее участием, в том числе для нее нашлось место и в «Отчаянных домохозяйках». Большой успех актрисе принесла роль Алекс в теледраме «Никита». А в 2021 году вышел сериал «Тернер и Хуч», в котором она сыграла главную героиню. Дважды мужской журнал Maxim признавал Фонсеку одной из самых привлекательных женщин планеты. В 2016 году Линдси вышла замуж за своего партнера по работе в «Никите» Ноа Бина, в 2018-м на свет появилась их дочь Грета.

12. Джули Майер — Андреа Боуэн

Андреа Боуэн признавалась, что для роли Джули Майер искали 12-летнюю брюнетку, а она была 13-летней блондинкой, поэтому даже не думала, что ее утвердят на роль. Актриса сыграла дочь героини Тери Хэтчер, которая, кстати, очень расстроилась из-за того, что девушку решили не брать в 4-й сезон. Впоследствии Боуэн снялась в фильмах «После падения» (2010), «Дочь проповедника» (2013), «Семья на каникулах» (2017) и других. 31-летняя Андреа Боуэн не замужем, детей у нее нет.