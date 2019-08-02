Как изменились актрисы любимых женских сериалов с момента выхода первых сезонов

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Для многих женщин по всему миру просмотр любимого сериала — самый лучший отдых от всех жизненных невзгод и рутинных проблем. За несколько сезонов вместе с героями мы проживаем целую жизнь. Мы волнуемся за их отношения, с нетерпением ждем, что же произойдет дальше, и восхищаемся актерской игрой.

AdMe.ru предлагает посмотреть, как изменились актрисы лучших женских сериалов.

Сара Джессика Паркер — «Секс в большом городе»

Кристин Дэвис — «Секс в большом городе»

Ким Кэттролл — «Секс в большом городе»

Синтия Никсон — «Секс в большом городе»

Тери Хэтчер — «Отчаянные домохозяйки»

Фелисити Хаффман — «Отчаянные домохозяйки»

Бренда Стронг — «Отчаянные домохозяйки»

Ким Юнджин — «Любовницы»

Рошелль Эйтс — «Любовницы»

Джес Макаллан — «Любовницы»

Кортни Кокс — «Город хищниц»

Криста Миллер — «Город хищниц»

Бизи Филиппс — «Город хищниц»

Наталия Орейро — «Дикий ангел»

Лорен Грэм — «Девочки Гилмор»

Алексис Бледел — «Девочки Гилмор»

Ана Ортис — «Коварные горничные»

Дания Рамирес — «Коварные горничные»

Розалин Санчес — «Коварные горничные»

Блейк Лайвли — «Сплетница»

Лейтон Мистер — «Сплетница»

Тейлор Момсен — «Сплетница»

Билли Пайпер — «Тайный дневник девушки по вызову»

Джулианна Маргулис — «Хорошая жена»

Арчи Панджаби — «Хорошая жена»

Зоуи Дешанель — «Новенькая»

Эллен Помпео — «Анатомия страсти»

Сандра О — «Анатомия страсти»

Кэтрин Хайгл — «Анатомия страсти»

Какие сериалы из нашего списка вы смотрели?

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