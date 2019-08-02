Как изменились актрисы любимых женских сериалов с момента выхода первых сезонов
Для многих женщин по всему миру просмотр любимого сериала — самый лучший отдых от всех жизненных невзгод и рутинных проблем. За несколько сезонов вместе с героями мы проживаем целую жизнь. Мы волнуемся за их отношения, с нетерпением ждем, что же произойдет дальше, и восхищаемся актерской игрой.
AdMe.ru предлагает посмотреть, как изменились актрисы лучших женских сериалов.
Сара Джессика Паркер — «Секс в большом городе»
Кристин Дэвис — «Секс в большом городе»
Ким Кэттролл — «Секс в большом городе»
Синтия Никсон — «Секс в большом городе»
Тери Хэтчер — «Отчаянные домохозяйки»
Фелисити Хаффман — «Отчаянные домохозяйки»
Бренда Стронг — «Отчаянные домохозяйки»
Ким Юнджин — «Любовницы»
Рошелль Эйтс — «Любовницы»
Джес Макаллан — «Любовницы»
Кортни Кокс — «Город хищниц»
Криста Миллер — «Город хищниц»
Бизи Филиппс — «Город хищниц»
Наталия Орейро — «Дикий ангел»
Лорен Грэм — «Девочки Гилмор»
Алексис Бледел — «Девочки Гилмор»
Ана Ортис — «Коварные горничные»
Дания Рамирес — «Коварные горничные»
Розалин Санчес — «Коварные горничные»
Блейк Лайвли — «Сплетница»
Лейтон Мистер — «Сплетница»
Тейлор Момсен — «Сплетница»
Билли Пайпер — «Тайный дневник девушки по вызову»
Джулианна Маргулис — «Хорошая жена»
Арчи Панджаби — «Хорошая жена»
Зоуи Дешанель — «Новенькая»
Эллен Помпео — «Анатомия страсти»
Сандра О — «Анатомия страсти»
Кэтрин Хайгл — «Анатомия страсти»
Какие сериалы из нашего списка вы смотрели?