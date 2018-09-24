Как изменились актрисы, которые сводили с ума миллионы мужчин в годы перестройки

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Потрясающие женщины, которые смогли стать своего рода бунтарками и первооткрывательницами эпохи 80–90-х годов, когда старые устои рушились, а новые еще не успели сформироваться. Их образ пытались повторить сотни наших соотечественниц, а парни влюблялись в актрис без памяти. Но годы идут, и в нашей статье мы расскажем, что же стало с кумирами миллионов.

AdMe.ru предлагает вам устроиться поудобнее и узнать судьбу этих прекрасных актрис.

Александра Яковлева

Большинству зрителей Александра запомнилась ролью Алены Игоревны в фильме «Чародеи» режиссера Константина Бромберга по сценарию братьев Стругацких. Но дебютировала актриса в фильме «Экипаж» Александра Митты. Несмотря на очень удачную карьеру, Яковлева принимает решение уйти из кинематографа и проявить себя в сфере политики. Однако это не помешало ей вернуться в фильм «Экипаж» 2016 года — спустя 36 лет.

Елена Яковлева

Культовая роль в «Интердевочке» Петра Тодоровского принесла актрисе бешеный успех. Елена известна своей активной политической деятельностью и до сих пор успешно снимается в кино. За ее плечами — такие награды, как звание народной артистки Российской Федерации, лауреата Государственной премии Российской Федерации, лауреата двух премий «Ника», «Золотого орла» и ТЭФИ.

Елена Сафонова

Роль Ольги в фильме «Зимняя вишня» Игоря Масленникова стала очень близка зрительницам, видимо, потому что актрисе удалось передать образ так, что каждая женщина узнала в нем себя. Стрижка Сафоновой даже стала самой модной в 80–90-х годах. Сейчас актриса обладает званием «Заслуженная артистка Российской Федерации», она — член общественной организации «Союз кинематографистов Российской Федерации», активно продолжает сниматься.

Елена Кондулайнен

Елена Кондулайнен — самая первая актриса советского кино, которую можно по праву ставить в один ряд с Памелой Андерсен и Моникой Белуччи. Славу эффектной блондинке принес фильм «Сто дней до приказа» режиссера Хусейна Эркенова. На счету у Елены более 40 ролей, но большую известность ей принесла довольно экстравагантная жизненная позиция ( создание политической Партии свободной любви, например).

Ингеборга Дапкунайте

Литовская, советская и даже британская актриса театра и кино. Роль в «Интердевочке» и ей принесла оглушительный успех. Ингеборга активно снимается в фильмах, играет в театре и участвует в таких телевизионных проектах, как «Звезды на льду», «Прожекторперисхилтон», «На ночь глядя», «Вечерний Ургант», «Кино в деталях», «Смак» и другие.

Наталья Гусева

Кто из мальчишек не был влюблен в Алису Селезневу из фильма «Гостья из будущего» режиссера Павла Арсенова? Вопрос риторический. Однако актриса сыграла только в пяти художественных фильмах, а после оставила кинокарьеру. С 1994-го Наталья — биохимик и руководитель производства иммунобиологических препаратов. Однако после 20-летнего перерыва, в 2008 году, ее можно было встретить в нескольких телепроектах.

Ольга Кабо

Советская и российская актриса театра и кино имеет звание «Заслуженная артистка России», а также является членом Ассоциации каскадеров России. Слава к Ольге пришла после роли графини Изабеллы де Круа в фильме режиссера Сергея Тарасова «Приключения Квентина Дорварда, стрелка королевской гвардии». Зрители ее еще могли запомнить в роли герцогини де Шеврез в ленте «Мушкетеры 20 лет спустя» Георгия Юнгвальд-Хилькевича. Сейчас актриса активно снимается и участвует в социальной жизни страны.

Татьяна Друбич

Исполнительница главной женской роли в знаменитом фильме «Асса» режиссера Сергея Соловьева в первую очередь считает себя врачом-эндокринологом, а потом уже актрисой. Даже в самый пик славы Татьяна ходила на работу в районную поликлинику. Татьяна Друбич не только успешно совмещает работу в кино и ведение бизнеса, но и является сопредседателем попечительского совета московского благотворительного фонда помощи хосписам «Вера».

Наталья Андрейченко

Наверное, все дети 80–90-х годов мечтали о няне из фильма «Мэри Поппинс, до свидания» режиссера Леонида Квинихидзе. На счету Натальи Андрейченко, за роль Катерины Измайловой в фильме «Леди Макбет Мценского уезда» Романа Балаяна, есть номинация кинопремии «Ника» в категории «Лучшая женская роль». Сейчас актриса ведет множество популярных телешоу и активно участвует в светских мероприятиях.

Ирина Розанова

Народная артистка Российской Федерации Ирина Розанова впервые снялась во все той же «Интердевочке», но настоящая слава пришла к актрисе после фильма «Анкор, еще анкор!» режиссера Петра Тодоровского. Сейчас актриса активно снимается в кино и играет в театре.