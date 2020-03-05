Как изменились актеры сериала «Счастливы вместе» и чем они занимаются сейчас

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Сериал «Счастливы вместе» шел на телеканале ТНТ с 2006 по 2013 год. Публика относилась к нему по-разному: кто-то до икоты смеялся над комичными ситуациями, в которые попадали персонажи, а кто-то недолюбливал юмор сценаристов, считая его примитивным. Так или иначе, сейчас, когда видишь столь узнаваемую заставку с красотами Екатеринбурга и слышишь вступительную песню, неминуемо впадаешь в ностальгию.

Мы в AdMe.ru решили не ностальгировать впустую и посмотреть, как сейчас выглядят участники любимого ситкома.

Лена Полено (Степанова) — Юлия Захарова

Юлию Захарову утвердили на роль в сериале «Счастливы вместе» одной из первых. Ей довелось сыграть соседку Букиных, которая не упускала случая поскандалить с Геной. Примечательно, что в реальной жизни актриса дружит с исполнителем роли своего киношного врага Виктором Логиновым.

Сейчас Захарова в основном играет в театре. Но в 2018 году она исполнила одну из ролей в фильме «Водяная».

Анатолий Полено — Павел Савинков

В сериале «Счастливы вместе» Павлу досталась роль мягкохарактерного супруга упомянутой Лены Полено. По завершении съемок он продолжил актерскую карьеру и сыграл главных персонажей в многосерийных лентах «Переезд» и «Тест на любовь».

Актер не афиширует подробности своей личной жизни, зато с радостью рассказывает о съемках в сериале «Счастливы вместе». «Я их с любовью и нежностью периодически вспоминаю! Было весело! Настолько весело, что даже ощущения работы не осталось! Приходишь, с приятными людьми время проводишь, ржешь, дурачишься, и это всё снимают! Главное, из кадра не выпадать!» — написал Павел в своем инстаграме.

Женя Степанов — Алексей Секирин

Еще один экранный муж Юлии Захаровой тоже продолжил сниматься в кино и сериалах, но, судя по всему, намного больше его увлекает музыкальная деятельность. Актер прошел курс ударных инструментов в училище. В 2010 году он совместно с Павлом Майковым (да-да, тот самый Пчела из «Бригады») организовал рок-группу «7 процентов».

Также Алексей сыграл роль капитана Феба в русскоязычной версии мюзикла Notre Dame de Paris.

Даша Букина — Наталья Бочкарева

Мало кто знает, что 40-летнюю Дашу Букину играла актриса, которой на момент начала съемок было всего 25 лет. Наталья удачно вжилась в роль, и даже люди из окружения артистки долгое время думали, что она намного старше своего возраста. С 2004 по 2007 год актриса была замужем за адвокатом Николаем Борисовым. В браке у них родилось двое детей: сын Иван и дочь Мария (ее вы можете видеть рядом с мамой в ролике).

После закрытия сериала «Счастливы вместе» Дарья снималась в таких фильмах, как «Ночная смена» и «Елки последние». Кроме того, Бочкарева была одной из участниц шоу «Танцы со звездами». На этом проекте она познакомилась с Филиппом Киркоровым, и они даже записали совместный трек.

Гена Букин — Виктор Логинов

Виктору Логинову 44 года. Он не только продолжает свою деятельность на актерском поприще, но и является телеведущим. Например, в 2006 году Логинов вел передачу «Чемпионат анекдотов» на телеканале ДТВ, а в 2007 году стал главным лицом шоу «Интуиция» на ТНТ. В этой должности Виктор продержался целых 6 лет. Артист трижды разведен. У него пятеро детей: дочь и 4 сына.

Кстати, до съемок в сериале «Счастливы вместе» актер долгое время жил в Екатеринбурге. А ведь именно там, согласно сценарию, обитает семья Букиных. Несколько лет назад в этом городе даже установили памятник Геннадию. Персонаж, отлитый из бронзы, весит немного меньше 500 кг. В одной руке он сжимает женскую туфлю, а палец другой руки привычно держит за поясом брюк.

Света Букина — Дарья Сагалова

По завершении съемок ситкома «Счастливы вместе» Сагалова сыграла в сериалах «По горячим следам», «Идеальный брак» и «Улетный экипаж». Так же, как и Наталья Бочкарева, Дарья принимала участие в шоу «Танцы со звездами» и даже одержала победу. Это и неудивительно, ведь заниматься танцами Дарья начала намного раньше, чем попробовала себя в роли актрисы. А в 2009 году она даже открыла собственную танцевальную школу.

В 2011 году артистка вышла замуж за бизнесмена Константина Масленникова. У супругов двое дочерей. В апреле 2019 года актриса рассказала, что у нее родился 3-й ребенок, одако пол и имя малыша называть не стала.

Рома Букин — Александр Якин

Александр начал сниматься в сериале «Счастливы вместе», будучи выпускником школы. Ради того, чтобы продолжать исполнять роль Ромы Букина, Якину даже пришлось отложить поступление в вуз. Впрочем, это не помешало ему через год стать студентом ГИТИСа, по окончании которого актер был принят в Театр Наций. Следующей заметной работой Александра стала роль Вани Смирнова — главного героя сериала «Восьмидесятые».

Александр женат на актрисе Анне Зайцевой, с которой начал встречаться еще в студенчестве. Он увлекается спортом, болеет за футбольный клуб «Спартак» и сам не прочь в свободное время попинать мяч.

Сема Букин — Илья Бутковский

В этом молодом парне сейчас сложно узнать самого младшего члена семьи Букиных. В 2020 году Илье исполнится 20 лет, и он действительно уже мало похож на того маленького мальчика. На странице Ильи «ВКонтакте» указано, что он до сих пор является актером. Но на сегодняшний день последним сериалом, в котором засветился молодой человек, был «Мосгаз» 2015 года.