Как сейчас выглядят и чем занимаются актеры сериала «Кухня», который приковывал к экранам миллионы зрителей

Комедийный сериал «Кухня» ворвался на экраны в 2012 году и моментально завоевал наши сердца. Несмотря на то что большинство актеров на момент премьеры были мало известны широкому зрителю, они с первых же серий покорили нас убедительной игрой. Высокие рейтинги позволили проекту продлиться 6 сезонов, а также подарили жизнь спин-оффу и 2 полнометражным фильмам. А актеров, участвовавших в съемках, позже просто завалили предложениями о сотрудничестве.

Мы в AdMe.ru решили посмотреть, как изменились герои любимого сериала и как сложилась их карьера после «Кухни».

Сергей Лавыгин

Дебют Сергея в кино состоялся еще в 2003 году в фильме «Здравствуй, столица!» и сериале «Next 3». Вслед за этой картиной было еще много ролей второго плана, но после выхода сериала «Кухня» образ повара Сени принес Лавыгину популярность, и его карьера стремительно пошла вверх. Несмотря на то что за актером закрепился образ комедийного персонажа, в 2013 году Сергей снялся в главной роли в драме «Жажда».

Михаил Башкатов

Михаил Башкатов заявил о себе еще 2000 году в составе команды КВН «МаксимуМ», которая стала чемпионом Томска. В «Кухне» он появился в 4-м сезоне в роли музыканта из Воронежа Дениса Крылова. Несмотря на довольно неожиданное появление, герой сразу же влился в атмосферу сериала. Михаил — очень разносторонняя личность. Так, помимо актерской деятельности, он трудится продюсером и сценаристом. Одной из его работ в качестве продюсера является сериал «Любимцы», в котором он играет главного героя — ветврача в клинике для животных.

Ирина Темичева

Ирина начала свою актерскую карьеру в 2007 году и успела сняться более чем в 40 проектах. Хотя роли, которые ей доставались, были второго плана, они в результате оказались яркими и запоминающимися. В 2012 году актрису пригласили сниматься в «Кухне», что стало ее первой значимой ролью. В сериале она сыграла официантку Еву. В 2020 году вышел сериал «Андреевский флаг», где Ирина сыграла одного из главных персонажей — адмиральскую дочь Катю.

Андрей Бурковский

Как и Михаил Башкатов, Андрей начал свой творческий путь с команды КВН «МаксимуМ» и продолжил сотрудничество с Михаилом в скетч-шоу «Даешь молодежь!». В 2013 году Андрей появился в «Кухне» в образе официанта Ильи, который после внезапного исчезновения вновь выходит на работу в ресторан. Несмотря на то что у актера в копилке много ярких комедийных образов, он великолепно справляется и с драматическими ролями: в одном из таких проектов — «За час до рассвета» — Андрей сыграл капитана милиции в послевоенные годы.

Ольга Кузьмина

Ольга дебютировала в юном возрасте в нескольких эпизодах киножурнала «Ералаш». Училась заочно на отделении факультета культурологии, а позже перевелась в ГИТИС, в мастерскую Сергея Проханова, и завершила обучение в 2008 году. В проекте «Кухня» Кузьмина участвовала с 1-го сезона — она играла роль очаровательной, но доверчивой официантки Насти. Этот образ так полюбился зрителю, что актриса впоследствии появлялась во всех спин-оффах сериала.

Елена Подкаминская

В отличие от многих молодых коллег по «Кухне», где Елена сыграла арт-директора Викторию, за плечами актрисы было участие в более серьезных и драматических фильмах. На протяжении 4 лет Елена превосходно справлялась с образом карьеристки Виктории, но актриса вовсе не стала заложницей одной роли и продолжила свою карьеру в других фильмах и сериалах. После нескольких драматических проектов Подкаминская примерила на себя образ кондитера в сериале «ИП Пирогова», а 2020 году приняла участие в научно-фантастической картине «Мы».

Сергей Епишев

Сергей с 2001 года состоял в труппе Вахтанговского театра, где и работал до 2020 года, нередко он появлялся и в телесериалах. Помимо работы в театре и кино, Сергей был вокалистом рок-группы «Трепанга», которая отличалась своей подачей в стиле черного юмора. Но большую известность актеру принесла роль Левы в сериале «Кухня», где высокий, харизматичный актер перевоплотился в неуверенного в себе сушефа. Одним из последних на сегодня ярких появлений Сергея Епишева в кино стала роль в сериале «Последний министр».

Валерия Федорович

Валерия дебютировала в российско-американском триллере «Тайна перевала Дятлова». В том же году Валерия снялась в телесериале «Выжить после» на телеканале СТС . В 2014-м сыграла роль Кати, дочери шеф-повара, в 3-м сезоне успешного сериала «Кухня», где ее образ был очень ярким и запоминающимся. А в 2020 году Федорович снялась в трогательном семейном фильме «Пальма», где ее персонажем стала сотрудница аэропорта по имени Нина.

Александр Ильин

Фильмография Александра насчитывает более 120 работ в самых различных образах: от драматических до комедийных. Талант актера так многогранен, что он способен справиться с любой ролью, но из-за довольно строгого внешнего вида ему приходилось играть преступников или милиционеров. В сериале «Кухня» Александр играет богатого отца Насти, которая упорно отказывается от его помощи. Несмотря на то что герой нечасто появлялся в кадре, он запомнился зрителю своей харизмой. Одним из последних фильмов с участием актера стала лента «День города», где он исполнил роль мэра города.

Дмитрий Назаров

Карьера Дмитрия Назарова началась еще в 80-е годы: тогда он играл в спектаклях, затем занимал пост Деда Мороза в Великом Устюге. Но популярность пришла только в 2000-х. Наиболее заметные роли того времени — в сериалах «Вызов» и «Штрафбат». Бесцеремонный и прямолинейный шеф-повар Виктор Баринов, настоящий тиран, со скверным характером, но профессионал своего дела — таким показал своего персонажа в «Кухне» актер. В 2020 году Назаров попробовал себя в фэнтези «Вратарь Галактики» в роли главного полицейского, а в 2021-м зрители увидят актера в образе Кисы Воробьянинова в фильме «12 стульев».

Юлия Такшина

Юлия дебютировала в 2005 году в сериале «Не родись красивой», будучи студенткой 4-го курса театрального училища, и уже тогда она получила признание аудитории. Ей начали поступать приглашения в другие проекты — как правило, это были роли второго плана. Все изменилось после приглашения в «Кухню», где актрисе досталась роль бывшей жены Баринова и родной сестры Вики по имени Татьяна. Этот проект послужил трамплином для карьеры Юлии, и с 2015 года она активно принимает участие в съемках сериалов.

Никита Тарасов

Никиту с детства тянуло к искусству, он играл на фортепиано и писал музыку. После школы поступил во МХАТ. В 2003 году Никита сыграл одного из ключевых персонажей в 4-серийном детективе «Вкус убийства». В 2012 году актер перевоплотился в экстравагантного повара-кондитера Луи из сериала «Кухня». Никита все так же очень активно принимает участие в различных проектах, одним из последних стал фильм «День города».

Михаил Тарабукин

Михаил трудился не покладая рук с начала 2000-х годов. Особенно продуктивным был для него 2002 год: тогда вышло 5 проектов с его участием. Хотя роли были эпизодическими, они внесли значимый вклад в его карьеру. В сериале «Кухня» Михаил играет закадычного друга Сени Федю. Эта парочка так запала в сердца поклонникам, что их дуэт вынесли в отдельный сериал «#СеняФедя». Помимо этого, актер успел еще сняться в десятках проектов, таким образом, в его копилке уже набралось 100 ролей.

Елена Ксенофонтова

Первой серьезной работой Ксенофонтовой стал сериал «Тайга. Курс выживания», который принес ей широкую известность. Но, пожалуй, одной из самых запоминающихся для актрисы стала роль Элеоноры Андреевны в сериале «Кухня». Бывшая жена Баринова и Нагиева, властная и уверенная в себе женщина, полюбилась зрителям не меньше остальных героев. Впоследствии образ Элеоноры Андреевны перенесли в спин-офф «Отель „Элеон“» и «Кухня. Война за отель».

Екатерина Кузнецова

Свою карьеру Екатерина начала в 2005 году с эпизодических ролей, а в 2011-м она сыграла ключевого персонажа Варю в комедии «Самый лучший фильм 3-ДЭ». В «Кухне» актриса исполняет второстепенную роль официантки-разлучницы по имени Саша. После этого сериала ей стали предлагать роли более колоритных персонажей с непохожими друг на друга характерами. Одной из последних работ актрисы стал сериал «Вампиры средней полосы», где Екатерина играет вампира-следователя, капитана уголовного розыска.