Любимые актеры сериала «Элен и ребята» тогда и сейчас

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Мало какой подросток из 90-х не знал культового французского сериала «Элен и ребята». Мы бросали все, чтобы посмотреть продолжение любовных историй, развивающихся в университетском общежитии, кафетерии и спортивном зале. Вот так хорошо воспитанная Элен, длинноволосый Николя, смешной Кри-Кри, изобретательная Джоанна и другие надолго остались в наших сердцах. AdMe.ru предлагает посмотреть, как изменились наши любимые герои, и немного поностальгировать.

Элен — Элен Ролле

По окончании сериала исполнительница главной роли отказалась играть в продолжении и приняла участие только в нескольких эпизодах. Вместо этого Элен решила полностью посвятить себя музыке. Сейчас актриса не замужем, в 2012 году усыновила 2 детей из Эфиопии.

Николя — Патрик Пьюдеба

Патрик снялся во всех продолжениях сериала, также принимал участие в разработке некоторых телепрограмм. Сейчас Патрик ведет авторскую передачу «Утро с Патриком Пьюдеба» на телевидении.

Кати — Кати Андриё

После съемок в сериале Кати решила сменить профессию, став моделью. Актриса была замужем за коллегой по сериалу Давидом Пру, в браке с которым у нее родились 2 детей. После развода она снова вышла замуж за парижского адвоката.

Этьен — Давид Пру

После ухода из сериала Давид окончил актерскую школу, но продолжать актерскую карьеру не стал. Он вернулся к работе моделью, а после развода с Кати Андриё активно занялся фотографией. Выставки его работ проходят во многих галереях Европы.

Джоанна — Рошель Редфилд

Рошель продолжила карьеру актрисы и снялась в нескольких фильмах и телесериалах. Сейчас актриса работает ведущей и воспитывает 4 сыновей.

Кристиан «Кри-Кри» — Себастьен Рош

Себастьен прекратил сниматься в кино, чтобы полностью посвятить себя музыке. Сейчас он широко известен как музыкант и телеведущий, а также как актер театра D’Edgar.

Бенедикт (Бене) — Лора Гибер

Став финансово независимой по окончании сериала, Лора ушла с телевидения и занялась художественным искусством. Сейчас она замужем, растит 2 дочек и занимает любимым делом.

Жозе — Филипп Вассёр

Филипп попал в сериал случайно, но остался в нем надолго. После съемок пробовал себя в других телепроектах, но особого успеха не достиг. Сейчас Филипп занимается дизайном интерьера и ремонтом домов.

Лали — Лали Меньян

По окончании сериала Лали продолжила сниматься на телевидении и в рекламе. Была ведущей утренних программ на телеканале IDF1 Matin вместе с Патриком Пьюдеба и Себастьеном Рошем. Актриса воспитывает 2 детей.

Себастьен — Себастьен Куриво