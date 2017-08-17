30 актеров любимых комедий детства тогда и сейчас

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Вот вроде бы любишь интеллектуальный юмор и лихо закрученные сюжеты, но иногда так хочется просто взять и стереть себе память, чтобы снова пересмотреть одну из этих легких подростковых комедий. На редакцию AdMe.ru нахлынула ностальгия, и нам стало интересно, как сейчас выглядят актеры, которых мы помним молодыми и беспечными.

1. Евротур, 2004

Фильм «Евротур» так и остался самым успешным в карьере молодого артиста. Последний фильм с Мекловицем был снят в 2015 году, и ужастик «Последний обряд» не был обласкан ни зрителями, ни критиками.

Карьера Джейкоба, сыгравшего в этой комедии одну из главных ярких ролей, в отличие от коллеги, пошла в гору после фильма. В 2008-м Питтс получил престижную награду за фильм «Двадцать одно», а сейчас известен по ролям в сериалах «Области тьмы», «Элементарно» и «Безмозглые».

Мишель успела засветиться в культовом сериале «Сплетница» и продолжает радовать зрителей новыми ролями как в полнометражных картинах, так и в короткометражках.

2. Соседка, 2004

Роли юных соблазнительниц давались Элише легко, но сейчас, похоже, в ее карьере небольшой творческий застой. После «Соседки» и «Дрянной девчонки» нельзя назвать ни одного известного фильма с ее участием.

А вот Эмиль Хирш из неприметного мальчика превратился в узнаваемого актера, играющего не только в комедиях, но и в серьезных драмах, он умеет передать всю глубину персонажа.

Последней успешной работой этого актера была озвучка одного из персонажей мультфильма «Ранго», что нельзя назвать вершиной славы. 49-летний Тимоти Олифант продолжает сниматься в кино, но звезд с неба не хватает.

3. Эйс Вентура: Розыск домашних животных, 1993

Жизнь Джима разделилась на до и после, когда его бывшая девушка покончила с собой из-за расставания с актером. Сейчас комик меньше снимается и больше занимается искусством.

Над Кортни время не властно, актриса в свои 53 выглядит все так же сногсшибательно, как и 25 лет назад. Сейчас она не только играет в фильмах и сериалах, но и сама является продюсером, режиссером и сценаристом.

Американская актриса, сыгравшая в этом фильме главную злодейку, до сих пор снимается в кино. Однако эти фильмы нельзя назвать кассовыми. Последней картиной, которая имеет высокий рейтинг, стал российский сериал «Есенин» 2005 года, где она сыграла Айседору Дункан.

4. Майор Пэйн, 1995

29-летний актер снялся в 58 фильмах, но настоящий успех принесли только те, где Орландо снимался еще ребенком. Однако он добился больших успехов на американском ТВ.

Карин Парсонс оставила актерскую карьеру, последний фильм с ней был снят 15 лет назад.

Роль харизматичного лидера Стивену Мартини далась легко, но на самом пике популярности актер решил забросить карьеру и переквалифицироваться в сценаристы.

Дэймон из плодовитой актерской династии Уэйансов — один из самых успешных братьев-актеров. Сейчас он больше занят в сериалах, и последний из них — «Смертельное оружие» 2016 года.

5. Цыпочка, 2002

Эту комедию начала 2000-х нельзя назвать культовой, но она однозначно запала в души зрителям. Тогда еще юная Макадамс, наверное, представить не могла, что когда-нибудь доберется до вершины голливудского олимпа и будет одной из самых высокооплачиваемых актрис.

Анна Фэрис снимается много, но это в основном малобюджетные картины с легким американским юмором. Возможно, серьезных ролей никто не дает из-за ее амплуа «прелесть какой дурочки», которое уже неактуально, когда тебе 40.

Роб Шнайдер — комический актер, а комедии в Голливуде редко бывают высокобюджетными. Вместе со своим другом Адамом Сэндлером Роб постоянно мелькает на экране, но народ не слишком высоко оценивает их фильмы.

6. Очень страшное кино, 2000

Самые известные фильмы этого парня — «Реквием по мечте», «Без чувств» и «Не грози южному централу, попивая сок у себя в квартале», и все они были сняты почти 20 лет назад. Сейчас 45-летний актер много снимается и озвучивает, но пик его карьеры позади.

Последним успешным фильмом актрисы стал «Американский пирог: Все в сборе», снятый в 2012 году. Она более известна как профессиональный игрок в покер.

Кроме серии фильмов «Очень страшное кино» Реджина снялась еще в нескольких романтических комедиях и засветилась в фильме «Законопослушный гражданин».

7. Король вечеринок, 2001

40-летний Райан Рейнольдс — сейчас один из самых высокооплачиваемых актеров Голливуда, он продолжает радовать поклонников яркими ролями и своим острым юмором в твиттере.

Американский актер больше специализируется на мыльных операх и даже был номинирован на «Эмми» в категории «Выдающееся исполнение мужской роли в драматическом сериале».

Тара Рид много снималась в молодежных комедиях, но не смогла перерасти своих героинь до более серьезных ролей в кино.

8. Американский пирог, 1999

Фильм «Американский пирог» можно назвать культовым, но интересно, что все его актеры больше нигде не блеснули так же ярко, как в нем. Джейсон Биггс снялся в 107 фильмах, но полюбился зрителям именно в роли Джима.

Шон Уильям Скотт озвучивал одного из опоссумов в продолжениях «Ледникового периода», но и в кино не забывает сниматься.

Помимо яркой роли в культовом фильме Томас еще известен как хороший сериальный актер благодаря участию в «Анатомии страсти» и других успешных сериалах.

Кроме подростковых комедий Крис Клейн засветился в сериалах и даже играл серьезные роли в фильме о войне с Мелом Гибсоном, но это было в далеком 2002 году.

Роль Пола Финча сделала Эдди знаменитым, но на этом ошеломительный успех закончился. Актер, как и его коллеги по «пирогу», снимается в кино и сериалах, но серьезных ролей не играет.

Элисон Ханниган не стала заложницей одной роли, комедийная актриса сыграла в нескольких культовых сериалах: «Баффи — истребительница вампиров» и «Как я встретил вашу маму», также она продолжает сниматься в кино и на ТВ.

Мина Сувари выглядит потрясающе для своих 38, но большими успехами в последнее время похвастаться не может. Последний яркий фильм с ее участием был снят 5 лет назад, и это было продолжение «Американского пирога».

Юджин Леви не только актер, сценарист и режиссер, но еще и продюсер и даже оператор. 70-летняя звезда до сих пор в строю, и последней яркой работой стала озвучка мультика «В поисках Дори».