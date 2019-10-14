Как изменились актеры популярных сериалов 2000-х и 2010-х годов с момента выхода первых сезонов
Период 2000-х и начала 2010-х годов стал рассадником сериалов, созданных для праздного увеселения. Какие только сюжеты ни придумывали шоураннеры, лишь бы заманить зрителя и приковать его к экрану телевизора. Актерские составы пестрили разнообразием типажей, чем и привлекали широкую аудиторию.
Мы в AdMe.ru решили вспомнить звезд полюбившихся нам когда-то сериалов и выяснить, как сложилась судьба каждого из них.
Хилари Дафф, «Лиззи Магуайер»
Иэн Сомерхолдер, «Дневники вампира»
В 2010 году актер стал учредителем благотворительного фонда, который занимается проблемами защиты животных и окружающей среды. Вопросы, касающиеся экологии и изменения климата, занимают большую часть его жизни. В своем инстаграме он периодически публикует информацию по этой теме.
Тем, кто соскучился по Сомерхолдеру в образе вампира, стоит обратить внимание на новый сериал с его участием «Вампирские войны». Там он вновь сыграл роль кровопийцы, о чем время от времени напоминает своим фанатам фотками со съемочной площадки.
Нил Патрик Харрис, «Как я встретил вашу маму»
С 2017-го по 2019 год Нил Патрик Харрис играл Графа Олафа в сериале «Лемони Сникет: 33 несчастья». В этом году выходит документальный комедийный фильм об отцовстве Dads, где актер рассказал о том, как он воспитывает своих детей, сына Гидеона и дочь Харпер.
Наряду со своей актерской карьерой, Харрис вносит большой вклад в различные благотворительные организации. В общей сложности он поддерживает около 26 фондов.
Джош Рэднор, «Как я встретил вашу маму»
В октябре 2016 года
Из последних актерских работ можно выделить сериал «Взлет», который выходит с 2018 года, и романтическую комедию «Погоня за любовью».
Коби Смолдерс, «Как я встретил вашу маму»
С 2012 года Коби Смолдерс играет персонажа Марию Хилл в фильмах о Мстителях вселенной Marvel. Но главные роли актриса получает преимущественно в многосерийных проектах. В период с 2017-го по 2019 год она снималась в сериале Netflix «Друзья с колледжа», а начиная с этого года — в сериале «Стамптаун».
Джейсон Сигел, «Как я встретил вашу маму»
В 2014–2016 годах совместно с писательницей Кирстен Миллер Джейсон Сигел выпустил фантастическую трилогию «Nightmares!». В 2017 году вышел новый роман о виртуальной реальности «Otherworld!». В скором времени должны выйти еще две книги этого цикла.
А те, кто соскучился по Сигелу в качестве актера, могут посмотреть последние его работы, где он сыграл главные роли: «Открытие» (2017) и The Friend (2019).
Элисон Ханниган, «Как я встретил вашу маму» и «Баффи — истребительница вампиров»
© Buffy the Vampire Slayer / Warner Bros. Entertainment © Jen Lowery / Broadimage / Broad Image / East News
На сегодняшний день актриса все так же снимается в кино и сериалах. Правда, не с таким успехом, как раньше. В 2018 году вышел ужастик «Ты, должно быть, убийца», где она сыграла одну из главных ролей. А в 2019 году Ханниган приняла участие в съемках «Ким Пять-с-плюсом». И тот, и другой фильм были оценены крайне низко как критиками, так и зрителями.
Сара Мишель Геллар, «Баффи — истребительница вампиров»
С 2015 года является соучредителем компании Foodstirs, занимающейся продажей органических продуктов питания. В 2017 году Геллар выпустила свою поваренную книгу Stirring Up Fun with Food.
Николас Брендон, «Баффи — истребительница вампиров»
Но актер не собирается почивать на лаврах бывшего успешного проекта и продолжает сниматься по сей день. В 2018 году вышел фильм «Няня», где он сыграл одну из главных ролей.
Майкл С. Холл, «Декстер»
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Для поклонников актера было приятным удивлением увидеть его в роли антагониста в комедийном фильме прошлого года «Ночные игры». А скоро можно будет вновь лицезреть Холла на большом экране в картине «
Дженнифер Карпентер, «Декстер»
За роль в «
В 2019 году вышел сериал «Враг внутри». В нем актриса играет главную роль — бывшего агента ЦРУ, которому предстоит разыскать особо опасного преступника.
Майли Сайрус, « Ханна Монтана»
Если говорить о Майли как об актрисе, то последней ее самой заметной работой стал проект Вуди Аллена «Кризис в шести сценах». Да и тот снимался еще в 2016 году.
Основной упор идет, конечно, на музыкальную карьеру. В 2019 году был выпущен мини-альбом She Is Coming. Планируется, что их будет три. В конечном счете, из них будет сформирован итоговый студийный альбом She Is Miley Cyrus.
Эмили Осмент, «Ханна Монтана»
С 2014 года Осмент снимается в сериале «Молодые и голодные». В нем рассказывается история о молодом блогере, который устраивается на работу поваром к успешному предпринимателю.
В октябре 2019 года стартует новый многосерийный проект «
Джейсон Эрлз, «
Ханна Монтана»
Джейсон Эрлз до сих пор активно реализует себя как сериальный актер и также пробует озвучивать мультфильмы. С 2017 года его голос принадлежит одному из персонажей в анимационном многосерийном проекте «Удивительная Ви».
В 2019 году с участием Эрлза выходит новый сериал «Перепады настроения».
Марж Хелгенбергер, «C.S.I.: Место преступления»
В 2019 году на экраны телевизоров вышел сериал «Всем встать», который рассказывает о профессиональной и личной жизни судей, адвокатов и остальных служителей закона. В нем актриса исполняет одну из главных ролей.
Уильям Петерсен, « C.S.I.: Место преступления»
Помимо того, что Уильям Петерсен играл главную роль в сериале «C.S.I.: Место преступления», он также был исполнительным продюсером этого проекта. Несмотря на то что после 9-го сезона актер перестал в нем сниматься, он остался заниматься его продюсированием.
Последнее появление Петерсена на экране было в 2015 году в специальном выпуске «CSI: Бессмертие», посвященном окончанию всей истории о служащих криминалистической лаборатории.
Джордж Идс, «C.S.I.: Место преступления»
Из-за творческих разногласий Джордж Идс покинул актерский состав культового ТВ-проекта «C.S.I.: Место преступления» после 15-го сезона. С 2016 года снимается в сериале «Новый агент МакГайвер».
Сара Чок, «Клиника»
В 2013 году Сара Чок сыграла главную роль в сериале «Как прожить с родителями всю оставшуюся жизнь». После этого снималась еще в нескольких телепроектах и полнометражных картинах, занималась озвучкой мультфильмов.
Дональд Фейсон, «Клиника»
Начиная с 2018 года Дональд Фейсон озвучивает персонажа в мультипликационном сериале «Звездные войны: Сопротивление». Также на 2019 год намечен выпуск другой части под названием «Окольные пути». Заметных работ в полнометражных картинах в последнее время у актера не было.
Джуди Рейес, «Клиника»
Пожалуй, самая крупная роль
Зак Брафф, «Клиника»
Если в начале своей карьеры
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Фото на превью The Vampire Diaries / The CW, iansomerhalder / Instagram