Как изменились актеры популярных сериалов 2000-х и 2010-х годов с момента выхода первых сезонов

Хилари Дафф , «Лиззи Магуайер»

Помимо творческой карьеры, Хилари Дафф также преуспела в предпринимательстве. Ее линии одежды Stuff by Hilary Duff, Femme for DKNY и Muse x Hilary Duff пользуются большим спросом у покупателей. Кроме того, она инвестирует и в другие проекты, занимающиеся продажей косметики и детских товаров.

Иэн Сомерхолдер, «Дневники вампира»

Нил Патрик Харрис, «Как я встретил вашу маму»

Джош Рэднор, «Как я встретил вашу маму»

Коби Смолдерс, «Как я встретил вашу маму»

Джейсон Сигел, «Как я встретил вашу маму»

Элисон Ханниган, «Как я встретил вашу маму» и «Баффи — истребительница вампиров»

Элисон является активной участницей программы Stand Up To Cancer, занимающейся популяризацией вопросов, связанных с раком.

Сара Мишель Геллар , «Баффи — истребительница вампиров»

С 2015 года является соучредителем компании Foodstirs, занимающейся продажей органических продуктов питания. В 2017 году Геллар выпустила свою поваренную книгу Stirring Up Fun with Food .

Николас Брендон, «Баффи — истребительница вампиров»

Майкл С. Холл, «Декстер»

Дженнифер Карпентер, «Декстер»

Майли Сайрус , « Ханна Монтана »

Если говорить о Майли как об актрисе, то последней ее самой заметной работой стал проект Вуди Аллена «Кризис в шести сценах». Да и тот снимался еще в 2016 году.

Основной упор идет, конечно, на музыкальную карьеру. В 2019 году был выпущен мини-альбом She Is Coming. Планируется, что их будет три. В конечном счете, из них будет сформирован итоговый студийный альбом She Is Miley Cyrus.