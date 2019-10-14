Как изменились актеры популярных сериалов 2000-х и 2010-х годов с момента выхода первых сезонов

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Период 2000-х и начала 2010-х годов стал рассадником сериалов, созданных для праздного увеселения. Какие только сюжеты ни придумывали шоураннеры, лишь бы заманить зрителя и приковать его к экрану телевизора. Актерские составы пестрили разнообразием типажей, чем и привлекали широкую аудиторию.

Мы в AdMe.ru решили вспомнить звезд полюбившихся нам когда-то сериалов и выяснить, как сложилась судьба каждого из них.

Хилари Дафф, «Лиззи Магуайер»

После долгого перерыва актриса решила вернуться на большой экран. Ее первым заметным проектом стал фильм «Призраки Шэрон Тейт», который вышел в 2019 году. В скором времени намечен выпуск и других ее картин.

Помимо творческой карьеры, Хилари Дафф также преуспела в предпринимательстве. Ее линии одежды Stuff by Hilary Duff, Femme for DKNY и Muse x Hilary Duff пользуются большим спросом у покупателей. Кроме того, она инвестирует и в другие проекты, занимающиеся продажей косметики и детских товаров.

Иэн Сомерхолдер, «Дневники вампира»

В 2010 году актер стал учредителем благотворительного фонда, который занимается проблемами защиты животных и окружающей среды. Вопросы, касающиеся экологии и изменения климата, занимают большую часть его жизни. В своем инстаграме он периодически публикует информацию по этой теме.

Тем, кто соскучился по Сомерхолдеру в образе вампира, стоит обратить внимание на новый сериал с его участием «Вампирские войны». Там он вновь сыграл роль кровопийцы, о чем время от времени напоминает своим фанатам фотками со съемочной площадки.

Нил Патрик Харрис, «Как я встретил вашу маму»

С 2017-го по 2019 год Нил Патрик Харрис играл Графа Олафа в сериале «Лемони Сникет: 33 несчастья». В этом году выходит документальный комедийный фильм об отцовстве Dads, где актер рассказал о том, как он воспитывает своих детей, сына Гидеона и дочь Харпер.

Наряду со своей актерской карьерой, Харрис вносит большой вклад в различные благотворительные организации. В общей сложности он поддерживает около 26 фондов.

Джош Рэднор, «Как я встретил вашу маму»

В октябре 2016 года Рэднор создал вместе со своим другом Беном Ли музыкальную группу Radnor and Lee. Их дебютный альбом с одноименным названием был выпущен 10 ноября 2017 года.

Из последних актерских работ можно выделить сериал «Взлет», который выходит с 2018 года, и романтическую комедию «Погоня за любовью».

Коби Смолдерс, «Как я встретил вашу маму»

С 2012 года Коби Смолдерс играет персонажа Марию Хилл в фильмах о Мстителях вселенной Marvel. Но главные роли актриса получает преимущественно в многосерийных проектах. В период с 2017-го по 2019 год она снималась в сериале Netflix «Друзья с колледжа», а начиная с этого года — в сериале «Стамптаун».

Джейсон Сигел, «Как я встретил вашу маму»

В 2014–2016 годах совместно с писательницей Кирстен Миллер Джейсон Сигел выпустил фантастическую трилогию «Nightmares!». В 2017 году вышел новый роман о виртуальной реальности «Otherworld!». В скором времени должны выйти еще две книги этого цикла.

А те, кто соскучился по Сигелу в качестве актера, могут посмотреть последние его работы, где он сыграл главные роли: «Открытие» (2017) и The Friend (2019).

Элисон Ханниган, «Как я встретил вашу маму» и «Баффи — истребительница вампиров»

На сегодняшний день актриса все так же снимается в кино и сериалах. Правда, не с таким успехом, как раньше. В 2018 году вышел ужастик «Ты, должно быть, убийца», где она сыграла одну из главных ролей. А в 2019 году Ханниган приняла участие в съемках «Ким Пять-с-плюсом». И тот, и другой фильм были оценены крайне низко как критиками, так и зрителями.

Элисон является активной участницей программы Stand Up To Cancer, занимающейся популяризацией вопросов, связанных с раком.

Сара Мишель Геллар, «Баффи — истребительница вампиров»

Сара Мишель Геллар продолжает актерскую карьеру. В основном она принимает участие в сериальных проектах. В 2019 году в финальном эпизоде «Теории большого взрыва» зрители могли увидеть ее в небольшом камео.

С 2015 года является соучредителем компании Foodstirs, занимающейся продажей органических продуктов питания. В 2017 году Геллар выпустила свою поваренную книгу Stirring Up Fun with Food.

Николас Брендон, «Баффи — истребительница вампиров»

Николас Брендон и сам понимает, что в первую очередь ассоциируется у людей со своим персонажем Ксандером из сериала «Баффи — истребительница вампиров». Об этом он иронично упоминает в шапке своего профиля в инстаграме.

Но актер не собирается почивать на лаврах бывшего успешного проекта и продолжает сниматься по сей день. В 2018 году вышел фильм «Няня», где он сыграл одну из главных ролей.

Майкл С. Холл, «Декстер»

У Майкла С. Холла в графе «род занятий» уже давно числится не только «актер», но и «продюсер». Также он срежиссировал несколько эпизодов всеми любимого «Декстера».

Для поклонников актера было приятным удивлением увидеть его в роли антагониста в комедийном фильме прошлого года «Ночные игры». А скоро можно будет вновь лицезреть Холла на большом экране в картине «В тени Луны».

Дженнифер Карпентер, «Декстер»

За роль в «Декстере» Дженнифер Карпентер получила восторженные отклики критиков. Суперзвездой это ее, конечно, не сделало, но получить роли в нескольких крупных проектах ей все же удалось.

В 2019 году вышел сериал «Враг внутри». В нем актриса играет главную роль — бывшего агента ЦРУ, которому предстоит разыскать особо опасного преступника.

Майли Сайрус, «Ханна Монтана»

Если говорить о Майли как об актрисе, то последней ее самой заметной работой стал проект Вуди Аллена «Кризис в шести сценах». Да и тот снимался еще в 2016 году.

Основной упор идет, конечно, на музыкальную карьеру. В 2019 году был выпущен мини-альбом She Is Coming. Планируется, что их будет три. В конечном счете, из них будет сформирован итоговый студийный альбом She Is Miley Cyrus.

Эмили Осмент, «Ханна Монтана»

С 2014 года Осмент снимается в сериале «Молодые и голодные». В нем рассказывается история о молодом блогере, который устраивается на работу поваром к успешному предпринимателю.

В октябре 2019 года стартует новый многосерийный проект «Почти семья», где Эмили также играет одну из главных ролей.

Джейсон Эрлз, «Ханна Монтана»

Джейсон Эрлз до сих пор активно реализует себя как сериальный актер и также пробует озвучивать мультфильмы. С 2017 года его голос принадлежит одному из персонажей в анимационном многосерийном проекте «Удивительная Ви».

В 2019 году с участием Эрлза выходит новый сериал «Перепады настроения».

Марж Хелгенбергер, «C.S.I.: Место преступления»

Благодаря съемкам в проекте «C.S.I.: Место преступления» Марж Хелгенбергер не только получила номинации на «Эмми» и «Золотой глобус», но и стала одной из самых высокооплачиваемых актрис на телевидении.

В 2019 году на экраны телевизоров вышел сериал «Всем встать», который рассказывает о профессиональной и личной жизни судей, адвокатов и остальных служителей закона. В нем актриса исполняет одну из главных ролей.

Уильям Петерсен, «C.S.I.: Место преступления»

Помимо того, что Уильям Петерсен играл главную роль в сериале «C.S.I.: Место преступления», он также был исполнительным продюсером этого проекта. Несмотря на то что после 9-го сезона актер перестал в нем сниматься, он остался заниматься его продюсированием.

Последнее появление Петерсена на экране было в 2015 году в специальном выпуске «CSI: Бессмертие», посвященном окончанию всей истории о служащих криминалистической лаборатории.

Джордж Идс, «C.S.I.: Место преступления»

Из-за творческих разногласий Джордж Идс покинул актерский состав культового ТВ-проекта «C.S.I.: Место преступления» после 15-го сезона. С 2016 года снимается в сериале «Новый агент МакГайвер».

Сара Чок, «Клиника»

В 2013 году Сара Чок сыграла главную роль в сериале «Как прожить с родителями всю оставшуюся жизнь». После этого снималась еще в нескольких телепроектах и полнометражных картинах, занималась озвучкой мультфильмов.

Помимо актерской карьеры, Чок также занимается просветительской деятельностью, касающейся вопросов профилактики рака молочной железы. Ее тетя и бабушка умерли от этой болезни. Теперь она усердно работает над тем, чтобы популяризировать темы, затрагивающие здоровье женщин.

Дональд Фейсон, «Клиника»

Начиная с 2018 года Дональд Фейсон озвучивает персонажа в мультипликационном сериале «Звездные войны: Сопротивление». Также на 2019 год намечен выпуск другой части под названием «Окольные пути». Заметных работ в полнометражных картинах в последнее время у актера не было.

Джуди Рейес, «Клиника»

Пожалуй, самая крупная роль Джуди Рейес была в фильме «Пропала маленькая девочка» 2008 года. Также можно выделить ее участие в многосерийном проекте «Коварные горничные», где она сыграла одного из главных персонажей. Сейчас актриса снимается в комедийно-криминальном сериале «Когти», о котором положительно отзываются как зрители, так и критики.

Зак Брафф, «Клиника»

Если в начале своей карьеры Зак Брафф позиционировал себя больше как актер, то сейчас он все свое внимание уделяет режиссуре, хотя и не прочь порой сняться в собственных фильмах. На его счету уже несколько успешных картин. Среди них можно выделить такие, как «Страна садов», «Хотел бы я быть здесь» и «Уйти красиво».

Какие сериалы нулевых вы бы с удовольствием посмотрели и сейчас?

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