Как изменились актеры популярных сериалов 2000-х и 2010-х годов с момента выхода первых сезонов

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Период 2000-х и начала 2010-х годов стал рассадником сериалов, созданных для праздного увеселения. Какие только сюжеты ни придумывали шоураннеры, лишь бы заманить зрителя и приковать его к экрану телевизора. Актерские составы пестрили разнообразием типажей, чем и привлекали широкую аудиторию.

Мы в AdMe.ru решили вспомнить звезд полюбившихся нам когда-то сериалов и выяснить, как сложилась судьба каждого из них.

Хилари Дафф , «Лиззи Магуайер»

После долгого перерыва актриса решила вернуться на большой экран. Ее первым заметным проектом стал фильм «Призраки Шэрон Тейт», который вышел в 2019 году. В скором времени намечен выпуск и других ее картин. Помимо творческой карьеры, Хилари Дафф также преуспела в предпринимательстве. Ее линии одежды Stuff by Hilary Duff, Femme for DKNY и Muse x Hilary Duff пользуются большим спросом у покупателей. Кроме того, она инвестирует и в другие проекты, занимающиеся продажей косметики и детских товаров.

Иэн Сомерхолдер, «Дневники вампира»

В 2010 году актер стал учредителем благотворительного фонда, который занимается проблемами защиты животных и окружающей среды. Вопросы, касающиеся экологии и изменения климата, занимают большую часть его жизни. В своем инстаграме он периодически публикует информацию по этой теме. Тем, кто соскучился по Сомерхолдеру в образе вампира, стоит обратить внимание на новый сериал с его участием «Вампирские войны». Там он вновь сыграл роль кровопийцы, о чем время от времени напоминает своим фанатам фотками со съемочной площадки.

Нил Патрик Харрис, «Как я встретил вашу маму»

С 2017-го по 2019 год Нил Патрик Харрис играл Графа Олафа в сериале «Лемони Сникет: 33 несчастья». В этом году выходит документальный комедийный фильм об отцовстве Dads, где актер рассказал о том, как он воспитывает своих детей, сына Гидеона и дочь Харпер. Наряду со своей актерской карьерой, Харрис вносит большой вклад в различные благотворительные организации. В общей сложности он поддерживает около 26 фондов.

Джош Рэднор, «Как я встретил вашу маму»

В октябре 2016 года Рэднор создал вместе со своим другом Беном Ли музыкальную группу Radnor and Lee. Их дебютный альбом с одноименным названием был выпущен 10 ноября 2017 года. Из последних актерских работ можно выделить сериал «Взлет», который выходит с 2018 года, и романтическую комедию «Погоня за любовью».

Коби Смолдерс, «Как я встретил вашу маму»

С 2012 года Коби Смолдерс играет персонажа Марию Хилл в фильмах о Мстителях вселенной Marvel. Но главные роли актриса получает преимущественно в многосерийных проектах. В период с 2017-го по 2019 год она снималась в сериале Netflix «Друзья с колледжа», а начиная с этого года — в сериале «Стамптаун».

Джейсон Сигел, «Как я встретил вашу маму»

В 2014–2016 годах совместно с писательницей Кирстен Миллер Джейсон Сигел выпустил фантастическую трилогию «Nightmares!». В 2017 году вышел новый роман о виртуальной реальности «Otherworld!». В скором времени должны выйти еще две книги этого цикла. А те, кто соскучился по Сигелу в качестве актера, могут посмотреть последние его работы, где он сыграл главные роли: «Открытие» (2017) и The Friend (2019).

Элисон Ханниган, «Как я встретил вашу маму» и «Баффи — истребительница вампиров»

На сегодняшний день актриса все так же снимается в кино и сериалах. Правда, не с таким успехом, как раньше. В 2018 году вышел ужастик «Ты, должно быть, убийца», где она сыграла одну из главных ролей. А в 2019 году Ханниган приняла участие в съемках «Ким Пять-с-плюсом». И тот, и другой фильм были оценены крайне низко как критиками, так и зрителями. Элисон является активной участницей программы Stand Up To Cancer, занимающейся популяризацией вопросов, связанных с раком.

Сара Мишель Геллар , «Баффи — истребительница вампиров»

Сара Мишель Геллар продолжает актерскую карьеру. В основном она принимает участие в сериальных проектах. В 2019 году в финальном эпизоде «Теории большого взрыва» зрители могли увидеть ее в небольшом камео. С 2015 года является соучредителем компании Foodstirs, занимающейся продажей органических продуктов питания. В 2017 году Геллар выпустила свою поваренную книгу Stirring Up Fun with Food.

Николас Брендон, «Баффи — истребительница вампиров»

Николас Брендон и сам понимает, что в первую очередь ассоциируется у людей со своим персонажем Ксандером из сериала «Баффи — истребительница вампиров». Об этом он иронично упоминает в шапке своего профиля в инстаграме. Но актер не собирается почивать на лаврах бывшего успешного проекта и продолжает сниматься по сей день. В 2018 году вышел фильм «Няня», где он сыграл одну из главных ролей.

Майкл С. Холл, «Декстер»

У Майкла С. Холла в графе «род занятий» уже давно числится не только «актер», но и «продюсер». Также он срежиссировал несколько эпизодов всеми любимого «Декстера». Для поклонников актера было приятным удивлением увидеть его в роли антагониста в комедийном фильме прошлого года «Ночные игры». А скоро можно будет вновь лицезреть Холла на большом экране в картине « В тени Луны ».

Дженнифер Карпентер, «Декстер»

За роль в « Декстере » Дженнифер Карпентер получила восторженные отклики критиков. Суперзвездой это ее, конечно, не сделало, но получить роли в нескольких крупных проектах ей все же удалось. В 2019 году вышел сериал «Враг внутри». В нем актриса играет главную роль — бывшего агента ЦРУ, которому предстоит разыскать особо опасного преступника.

Майли Сайрус , « Ханна Монтана »

Если говорить о Майли как об актрисе, то последней ее самой заметной работой стал проект Вуди Аллена «Кризис в шести сценах». Да и тот снимался еще в 2016 году. Основной упор идет, конечно, на музыкальную карьеру. В 2019 году был выпущен мини-альбом She Is Coming. Планируется, что их будет три. В конечном счете, из них будет сформирован итоговый студийный альбом She Is Miley Cyrus.

Эмили Осмент , «Ханна Монтана»

С 2014 года Осмент снимается в сериале «Молодые и голодные». В нем рассказывается история о молодом блогере, который устраивается на работу поваром к успешному предпринимателю. В октябре 2019 года стартует новый многосерийный проект « Почти семья », где Эмили также играет одну из главных ролей.

Джейсон Эрлз, « Ханна Монтана »

Джейсон Эрлз до сих пор активно реализует себя как сериальный актер и также пробует озвучивать мультфильмы. С 2017 года его голос принадлежит одному из персонажей в анимационном многосерийном проекте «Удивительная Ви». В 2019 году с участием Эрлза выходит новый сериал «Перепады настроения».

Марж Хелгенбергер , «C.S.I.: Место преступления»

Благодаря съемкам в проекте «C.S.I.: Место преступления» Марж Хелгенбергер не только получила номинации на «Эмми» и «Золотой глобус», но и стала одной из самых высокооплачиваемых актрис на телевидении. В 2019 году на экраны телевизоров вышел сериал «Всем встать», который рассказывает о профессиональной и личной жизни судей, адвокатов и остальных служителей закона. В нем актриса исполняет одну из главных ролей.

Уильям Петерсен , « C.S.I.: Место преступления »

Помимо того, что Уильям Петерсен играл главную роль в сериале «C.S.I.: Место преступления», он также был исполнительным продюсером этого проекта. Несмотря на то что после 9-го сезона актер перестал в нем сниматься, он остался заниматься его продюсированием. Последнее появление Петерсена на экране было в 2015 году в специальном выпуске «CSI: Бессмертие», посвященном окончанию всей истории о служащих криминалистической лаборатории.

Джордж Идс, «C.S.I.: Место преступления»

Из-за творческих разногласий Джордж Идс покинул актерский состав культового ТВ-проекта «C.S.I.: Место преступления» после 15-го сезона. С 2016 года снимается в сериале «Новый агент МакГайвер».

Сара Чок, «Клиника»

В 2013 году Сара Чок сыграла главную роль в сериале «Как прожить с родителями всю оставшуюся жизнь». После этого снималась еще в нескольких телепроектах и полнометражных картинах, занималась озвучкой мультфильмов. Помимо актерской карьеры, Чок также занимается просветительской деятельностью, касающейся вопросов профилактики рака молочной железы. Ее тетя и бабушка умерли от этой болезни. Теперь она усердно работает над тем, чтобы популяризировать темы, затрагивающие здоровье женщин.

Дональд Фейсон, «Клиника»

Начиная с 2018 года Дональд Фейсон озвучивает персонажа в мультипликационном сериале «Звездные войны: Сопротивление». Также на 2019 год намечен выпуск другой части под названием «Окольные пути». Заметных работ в полнометражных картинах в последнее время у актера не было.

Джуди Рейес, «Клиника»

Пожалуй, самая крупная роль Джуди Рейес была в фильме « Пропала маленькая девочка » 2008 года. Также можно выделить ее участие в многосерийном проекте « Коварные горничные », где она сыграла одного из главных персонажей. Сейчас актриса снимается в комедийно-криминальном сериале «Когти», о котором положительно отзываются как зрители, так и критики.

Зак Брафф, «Клиника»

Если в начале своей карьеры Зак Брафф позиционировал себя больше как актер, то сейчас он все свое внимание уделяет режиссуре, хотя и не прочь порой сняться в собственных фильмах. На его счету уже несколько успешных картин. Среди них можно выделить такие, как «Страна садов», « Хотел бы я быть здесь » и «Уйти красиво».