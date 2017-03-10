Как изменились актеры любимых сериалов 90-х
Увлекательные ТВ-шоу середины 80-х и 90-х годов собирали у экранов многие семьи. Услышав знакомую мелодию вступительных титров, мы бежали в комнату, где стоял волшебный кинескопический «ящик», и, предвкушая новую порцию приключений, устраивались поудобнее на диване.
Мы в AdMe.ru предлагаем вам отправиться в путешествие по волнам памяти вместе с нами.
Тобиас Моретти — «Комиссар Рекс»
Чак Норрис — «Крутой Уокер»
Ванесса Эйнджел — «Чудеса науки»
Джон Мэллори Ашер
Майкл Манассери
Люси Лоулесс — «Зена — королева воинов»
Рене О’Коннор
Скотт Бакула — «Квантовый скачок»
Кевин Сорбо — «Удивительные странствия Геракла»
Майкл Херст
Хизер Локлир — «Мелроуз Плейс»
Марсия Кросс
Джеймс Ван Дер Бик — «Бухта Доусона»
Патрик Стюарт — «Звездный путь: Следующее поколение»
Джулианна Маргулис — «Скорая помощь»
Джордж Клуни
Кайл МакЛоклен — «Твин Пикс»
Халк Хоган — «Гром в раю»
Вероника Кастро — «Дикая Роза»
Фото на превью Televisa S.A. de C.V., VeronicaCastrOficial
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