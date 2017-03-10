Как изменились актеры любимых сериалов 90-х

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Увлекательные ТВ-шоу середины 80-х и 90-х годов собирали у экранов многие семьи. Услышав знакомую мелодию вступительных титров, мы бежали в комнату, где стоял волшебный кинескопический «ящик», и, предвкушая новую порцию приключений, устраивались поудобнее на диване.

Мы в AdMe.ru предлагаем вам отправиться в путешествие по волнам памяти вместе с нами.