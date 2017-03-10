Как изменились актеры любимых сериалов 90-х

Увлекательные ТВ-шоу середины 80-х и 90-х годов собирали у экранов многие семьи. Услышав знакомую мелодию вступительных титров, мы бежали в комнату, где стоял волшебный кинескопический «ящик», и, предвкушая новую порцию приключений, устраивались поудобнее на диване.

Мы в AdMe.ru предлагаем вам отправиться в путешествие по волнам памяти вместе с нами.

Тобиас Моретти — «Комиссар Рекс»

Чак Норрис — «Крутой Уокер»

Ванесса Эйнджел — «Чудеса науки»

Джон Мэллори Ашер

Майкл Манассери

Рене О’Коннор

Скотт Бакула — «Квантовый скачок»

Майкл Херст

Хизер Локлир — «Мелроуз Плейс»

Марсия Кросс

Джеймс Ван Дер Бик — «Бухта Доусона»

Джулианна Маргулис — «Скорая помощь»

Джордж Клуни

Кайл МакЛоклен — «Твин Пикс»

Халк Хоган — «Гром в раю»

Вероника Кастро — «Дикая Роза»

Фото на превью Televisa S.A. de C.V., VeronicaCastrOficial

3 На склад!
4 Комментарии
  • 10 марта 2017
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  • 8502

Это вообще реально?!

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