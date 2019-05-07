Как изменились актеры культового сериала «Офис» за 14 лет и почему мы не увидим продолжения

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«Комедия для тех, у кого босс идиот» появилась на экранах 14 лет назад и затмила британский оригинал, получив с десяток престижных наград и навсегда завоевав сердца миллионов зрителей. В псевдодокументалке очень тонко и без пошлого юмора рассказывается о происходящем в маленьком офисе, где подчиненные вынуждены терпеть непутевого начальника.

Мы в AdMe.ru решили узнать, как изменились за это время исполнители главных ролей и чем они занимаются сейчас. А преданных фанатов в конце ждет бонус, который опровергнет все слухи об ожидаемом продолжении.

Стив Карелл (Майкл Скотт)

За роль начальника-идиота Стив Карелл получил «Золотой глобус» и вдохновил поклонников на создание тысячи мемов. Правда, он успел проявить себя и как драматический актер, заработав «Оскар» за «Охотника на лис». Сейчас Стиву 56 лет. С 1995 года он женат на актрисе Нэнси Карелл, которая сыграла в «Офисе» Кэрол. Как отмечают в твиттере, с годами Стив становится только лучше, как хорошее вино. Пользователи пишут, что именно так стареет человек, когда он талантлив, весел, занимается любимым делом и не имеет особых проблем.

Рэйн Уилсон (Дуайт Шрут)

Сейчас Рэйну Уилсону 53 года. Он написал автобиографию под названием «Король-фагот: Моя жизнь в искусстве, вере и идиотизме». После «Офиса» остался сериальным актером и снимается по сей день, но удачных работ не так много. Однако популярности Уилсону не занимать: у него в инстаграме 1,5 млн подписчиков. Также актер активно занимается благотворительностью: к примеру, принимает участие в программе по повышению уровня образования в сельских районах Гаити.

Джон Красински (Джим Халперт)

В отличие от своего романтичного героя, Джон Красински явно не любит стоять на одном месте: за эти годы актер променял комедии на хоррор и триллеры, а также попробовал себя в качестве режиссера и сценариста. Последние из его ярких работ — «Тихое место» и «13 часов: Тайные солдаты Бенгази». Джону Красински 39 лет, он уже 10 лет женат на актрисе Эмили Блант.

Дженна Фишер (Пэм Бисли)

Дженна Фишер, сыгравшая благоразумного и ответственного секретаря Пэм Бисли, также продолжает сниматься в кино. Она появилась, в частности, в картинах «Сексоголик» и «Ты, я и конец света». Помимо этого, Дженна написала книгу «Актерская жизнь: инструкция по выживанию». Сейчас ей 45 лет. Она замужем во второй раз, за сценаристом и режиссером Ли Кирком.

Бенджамин Джозеф Новак (Райан Ховард)

Бенджамин Джозеф Новак не только сыграл роль неоднозначного Райана Ховарда, но также был одним из сценаристов «Офиса». В его фильмографии после сериала можно отметить такие картины, как «Бесславные ублюдки», «Спасти мистера Бэнкса», «Новый Человек-паук. Высокое напряжение» и «Основатель».

Минди Калинг (Келли Капур)

Минди Калинг не только актриса, но и комедиантка, сценарист, продюсер и режиссер. Вместе со Стивом Кареллом она снималась в «Сорокалетнем девственнике». Сыграла в таких фильмах, как «Проект Минди», «Ночь в музее — 2» и «Больше, чем секс». Также принимала участие в озвучке — ее голосом говорят мама туриста в мультфильме «Гадкий я — 2» и Брезгливость в «Головоломке». После съемок в «Офисе» близко дружит с коллегой по сериалу Бенджамином Новаком: их отношения порой напоминают общение их героев.

Эд Хелмс (Энди Бернард)

Эд Хелмс прославился не только благодаря сериалу «Офис», он также знаком зрителям по ролям в кинохитах «Мальчишник в Вегасе», «Мальчишник-2: Из Вегаса в Бангкок», «Мы — Миллеры». Кроме этого, 45-летний артист принимает участие в озвучке, например его голос можно услышать в анимационном сериале «Конь БоДжек».

Элли Кемпер (Эрин Хэннон)

Элли Кемпер снималась в таких фильмах и сериалах, как «Несгибаемая Кимми Шмидт», «Побег из Вегаса», «Проект Минди», «Американский папаша», «Мачо и ботан». Она является также актрисой озвучивания и подарила свой голос Кендре в мультфильме «Робоцып», Хруст в «Софии Прекрасной», Пенни Питерсон в «Приключениях мистера Пибоди и Шермана», Рейчел Интерн в «Конане».

Лесли Дэвид Бейкер (Стэнли Хадсон)

Обаятельный Лесли Дэвид Бейкер продолжил сниматься во множестве сериалов. Его можно увидеть и в «Жизни и приключениях Тима», и в «Бывших», и в «Остине и Элли», и в «Жизни в деталях». Предприимчивый артист придумал способ использовать свою популярность — на его сайте можно заказать открытки с его изображением, видеообращения и сувениры.

Филлис Смит (Филлис Вэнс)

Филлис Смит продолжила сниматься в комедиях. В ее фильмографии — «Сорокалетний девственник» (где ее партнером был Стив Карелл), «Очень плохая училка», «Как по маслу» и другие картины. Помимо этого, ей досталась главная роль в мистическом сериале «ОА». Также она подарила свой голос Печали в мультфильме «Головоломка».

Брайан Баумгартнер (Кевин Мэлоун)

Обладатель запоминающейся внешности Брайан Баумгартнер продолжает сниматься в большом количестве сериалов. Этот список кажется бесконечным: «Последний толчок», «Чикаго в огне», «Мост», «Плохая училка» и многие другие. Не многие знают, что в работе над «Офисом» он также попробовал себя как режиссер.

Мелора Хардин (Джен Левинсон)

Мелоре Хардин в «Офисе» досталась роль начальницы Майкла Скотта и по совместительству его взбалмошной подружки. В это трудно поверить, но красавице-актрисе уже 51 год. Помимо «Офиса» она запомнилась зрителям по ролям в фильмах «Мстители», «27 свадеб», «Ханна Монтана», «Папе снова 17». А в 2016 году была номинирована на премию «Эмми» за роль в сериале «Очевидное». Мелора замужем еще с 1997 года.

Крид Брэттон (Крид Брэттон)

Крид Брэттон, бывший участник группы The Grass Roots, сыграл в «Офисе» вымышленную версию себя. Помимо этого, работал над такими фильмами и сериалами, как «Спасение Линкольна», «Банда грабителей», «Навстречу тьме», «Компаньоны». Музыку он также не бросает — в 2018 году выпустил альбом While The Young Punks Dance.

Кейт Флэннери (Мередит Палмер)

Кейт Флэннери не только актриса, но еще стендап-комедиантка и телеведущая. Кейт известна зрителям в том числе по сериалу «Дерзкие и красивые», в котором играла 25 лет. Является обладательницей премии «Золотой глобус», также получила четыре статуэтки Дневной премии «Эмми».

Оскар Нунез (Оскар Мартинес)

Кубинско-американский актер и комик Оскар Нунез работал над такими фильмами и сериалами, как «Предложение», «Бетховен: Большой бросок», «Семейное древо», «Плохая училка», «Жизнь в деталях», «Спасатели Малибу». А за роль в сериале «Переломные моменты истории» он получил номинацию на премию «Эмми».

Анджела Кинси (Анджела Мартин)

Анджела Кинси, в отличие от своей экранной героини, на фотографиях обычно улыбается. После «Офиса» продолжила сниматься в фильмах и сериалах («Все звезды», «Блант говорит», «Жизнь в деталях», «Разделенные вместе»). Также ведет страничку в инстаграме, на которую подписано более 1 млн человек, и кулинарный видеоблог на YouTube — Baking with Josh and Ange. Была замужем за братом своего коллеги по «Офису» Пола Либерштейна Уорреном. Сейчас счастлива во втором браке.

Пол Либерштейн (Тоби Флэндерсон)

Пол Либерштейн — актер, продюсер и сценарист. Является автором сценариев к 13 сериям «Офиса», а также выступил режиссером пяти серий. Работал над такими фильмами, сериалами и анимационными лентами, как «Царь горы», «Служба новостей», «Кролик Грег», «Призраки», «Плохая училка», «Проект Минди». Его сестра Сьюзан замужем за актером из «Офиса» Грегом Дэниелсом.

Эми Райан (Холли Флэкс)

Среди фильмов и сериалов, в которых сыграла исполнительница роли любимой женщины Майкла Скотта Эми Райан, — «Таксист», «Закон и порядок: Преступное намерение», «Война миров», «Игры дьвола», «Влюбиться в невесту брата», «Ужастики», «Афера под прикрытием», «Бердмэн». А в драме «Красивый мальчик» она появилась вместе со Стивом Кареллом.

Крэйг Робинсон (Дэрил Филбин)

Крэйг Робинсон — актер и стендап-комик, в фильмографии которого «Немножко беременна», «Ананасовый экспресс», «Зак и Мири снимают порно», «Ночь в музее — 2», «Машина времени в джакузи». Также он озвучил Печеньку в мультфильме «Шрек навсегда». А в черной комедии «Конец света 2013: Апокалипсис по-голливудски» Крэйг Робинсон сыграл сам себя.

Дэвид Кокнер (Тодд Пэкер)

Актер-комик Дэвид Кокнер также известен зрителям по ролям в лентах «Сорокалетний девственник», «Большая жратва», «Твои, мои, наши», «Мстители», «Напряги извилины», «Пункт назначения — 5», «Дом с паранормальными явлениями». Дэвид, в отличие от несносного Тодда Пэкера, примерный семьянин и многодетный отец — у него 5 детей, среди которых есть близнецы. Имена всех детей и жены вытатуированы у актера на правом плече.

Бонус

В NBC планировали возродить «Офис», но без участия Стива Карелла. Сам он в интервью заявил, что возобновление съемок — плохая идея. По мнению актера, на сегодняшний день сериал могут воспринять негативно из-за поведения Майкла Скотта, унижающего своих подчиненных и допускающего сексистские шутки. За 10 лет взгляды людей поменялись, и то, что казалось им смешным тогда, сегодня может быть воспринято в штыки.

А вы бы хотели увидеть продолжение «Офиса»? Кто из персонажей ваш любимчик?