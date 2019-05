Как изменились актеры культового сериала «Офис» за 14 лет и почему мы не увидим продолжения

Стив Карелл (Майкл Скотт)

Рэйн Уилсон (Дуайт Шрут)

Джон Красински (Джим Халперт)

Дженна Фишер (Пэм Бисли)

Бенджамин Джозеф Новак (Райан Ховард)

Минди Калинг (Келли Капур)

Эд Хелмс (Энди Бернард)

Элли Кемпер (Эрин Хэннон)

Лесли Дэвид Бейкер (Стэнли Хадсон)

Филлис Смит (Филлис Вэнс)

Брайан Баумгартнер (Кевин Мэлоун)

Мелора Хардин (Джен Левинсон)

Крид Брэттон (Крид Брэттон)

Крид Брэттон, бывший участник группы The Grass Roots, сыграл в «Офисе» вымышленную версию себя. Помимо этого, работал над такими фильмами и сериалами, как «Спасение Линкольна», «Банда грабителей», «Навстречу тьме», «Компаньоны». Музыку он также не бросает — в 2018 году выпустил альбом While The Young Punks Dance.