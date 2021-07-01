Как изменились актеры культового сериала «Бригада», который вышел на экраны 19 лет назад (мы даже отыскали сына Саши Белого)

В 2002 году на экраны вышла первая серия «Бригады». Вскоре показ этого сериала стал одним из главных событий телесезона, а за судьбой закадычных друзей Саши Белого, Коса, Пчёлы и Фила следила почти вся страна. Можно сказать, они стали героями своего времени. Однако помимо этой знаменитой четверки сериал подарил нам немало других ярких персонажей.

Мы в AdMe.ru когда-то с удовольствием смотрели «Бригаду», и нам стало любопытно, как изменились актеры за прошедшее время. А в качестве бонуса мы предлагаем фотографию парня, который сыграл сына Саши Белого и Оли.

Саша Белый — Сергей Безруков

Лена Елисеева — Наталья Панова

Оля Сурикова — Екатерина Гусева

Пчёла — Павел Майков

Фил — Владимир Вдовиченков

Кос — Дмитрий Дюжев

Макс — Александр Высоковский

Фара — Фархад Махмудов

Мама Саши Белого — Валентина Теличкина

Катя — Мария Аронова

Муха — Сергей Апрельский

Введенский — Алексей Кравченко

Виталик — Даниил Страхов

Артур — Ян Цапник

Секретарша Артура — Светлана Чуйкина

Александр — Александр Иншаков

Анюта — Александра Флоринская

Бонус: Ваня, сын Саши Белого и Ольги — Игорь Виноградов

Во время съемок в «Бригаде» Игорю было всего 6 лет. До этого он снимался в фильме «Олигарх». Последний раз Игорь появился на экране в 2010 году, но не покинул мир кино окончательно. Сегодня он работает реквизитором на съемочной площадке.