Как изменились актеры культового сериала «Бригада», который вышел на экраны 19 лет назад (мы даже отыскали сына Саши Белого)
В 2002 году на экраны вышла первая серия «Бригады». Вскоре показ этого сериала стал одним из главных событий телесезона, а за судьбой закадычных друзей Саши Белого, Коса, Пчёлы и Фила следила почти вся страна. Можно сказать, они стали героями своего времени. Однако помимо этой знаменитой четверки сериал подарил нам немало других ярких персонажей.
Мы в AdMe.ru когда-то с удовольствием смотрели «Бригаду», и нам стало любопытно, как изменились актеры за прошедшее время. А в качестве бонуса мы предлагаем фотографию парня, который сыграл сына Саши Белого и Оли.
Саша Белый — Сергей Безруков
Лена Елисеева — Наталья Панова
Оля Сурикова — Екатерина Гусева
Пчёла — Павел Майков
Фил — Владимир Вдовиченков
Кос — Дмитрий Дюжев
Макс — Александр Высоковский
Фара — Фархад Махмудов
Мама Саши Белого — Валентина Теличкина
Катя — Мария Аронова
Муха — Сергей Апрельский
Введенский — Алексей Кравченко
Виталик — Даниил Страхов
Артур — Ян Цапник
Секретарша Артура — Светлана Чуйкина
Александр — Александр Иншаков
Анюта — Александра Флоринская
Бонус: Ваня, сын Саши Белого и Ольги — Игорь Виноградов
Во время съемок в «Бригаде» Игорю было всего 6 лет. До этого он снимался в фильме «Олигарх». Последний раз Игорь появился на экране в 2010 году, но не покинул мир кино окончательно. Сегодня он работает реквизитором на съемочной площадке.
А вы смотрели сериал «Бригада»? Кто был вашим любимым персонажем?