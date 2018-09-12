Как изменились актеры из фильмов 90-х, которые мы засматривали до дыр

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До эпохи интернета главными кумирами молодежи были не звезды из инстаграма, а актеры и актрисы, полюбившиеся зрителям своими яркими ролями в кино и сериалах. Многие картины мы и сейчас готовы пересматривать бесконечно, например «Леон», «Бетховен», «Один дома», «Охотники за привидениями». Но чем же сейчас занимаются исполнители тех самых культовых ролей?

AdMe.ru решил ответить на этот вопрос и разведать, как сложились судьба и карьера полюбившихся нам в те годы актеров.

1. Элисон Портер

Кто не знает фильм «Кудряшка Сью», тот проспал все 90-е. Роль очаровательной малышки Элисон исполнила, когда ей было 10 лет, но это была далеко не первая роль в кино, ведь к тому времени девочка уже успела засветиться в нескольких фильмах и сериалах. Однако после своей звездной роли Портер исчезла с экранов, снявшись буквально в нескольких эпизодических ролях: девочка полюбила школьный театр и решила, что хочет играть не в кино, а на сцене. Тем не менее другое увлечение девушки оказалось куда серьезнее театральной сцены. Так, в 2016 году Элисон произвела настоящий фурор на американском шоу «Голос», попала в команду Кристины Агилеры и, более того, стала победительницей сезона. В музыке Портер уже давно: у нее есть своя группа, и она сама пишет песни. Вот так та самая малышка Сью все-таки стала настоящей звездой! Сейчас Элисон продолжает развивать свою музыкальную карьеру, она замужем и растит двоих детей.

2. Келли Макгиллис

Самыми заметными работами актрисы стали роли в картинах конца 80-х: в фильме «Свидетель» Келли снималась с Харрисоном Фордом и даже номинировалась на «Золотой глобус», а в фильме «Лучший стрелок» Макгиллис играла вместе с Томом Крузом, и эта роль принесла ей настоящую славу и популярность. Затем последовали еще десятки ролей, но вскоре актриса решила посвятить свое время семье и отошла от работы. В нулевые годы Келли сыграла в нескольких фильмах и сериалах, а также вышла на сцену в спектаклях на Бродвее. Сейчас Макгиллис ведет уединенный образ жизни и редко появляется на публике. У нее есть две взрослые дочери.

3. Мег Райан

Настоящая звезда романтических комедий и мелодрам 90-х полюбилась зрителям своими ролями в таких фильмах, как «Неспящие в Сиэтле», «Когда Гарри встретил Салли», «Вам письмо», «Дурман любви», «Кейт и Лео» и других картинах. Карьера шла в гору, но в нулевые годы что-то пошло не так: картины с участием Мег получали невысокие оценки, а ее коронное амплуа «девушки, живущей по соседству» быстро переняли другие молодые актрисы. Мег временами посещает светские мероприятия, а также принимает участие в некоторых проектах, например она озвучивала одного из персонажей в мультфильме «Головоломка».

4. Кристофер Кастиль

Помните этого мальчугана из фильма «Бетховен»? После завершения съемок Кастиль снялся еще в нескольких фильмах для телевидения, но все же решил в дальнейшем не связывать свою жизнь с кинематографом. Кристофер получил степень магистра в Университете Биола в Калифорнии и в настоящий момент работает учителем истории. Издание The Downey Legend лично побеседовало с ним: Кастиль рассказал, что работа актером была намного изнурительнее, чем работа учителем. Ему нравится преподавать и каждый день видеть лица своих студентов. Как говорится, каждому свое, и это здорово, что Кристоферу удалось найти занятие по душе.

5. Николь Том

Николь прославилась работой в сериалах «Няня», «Беверли-Хиллз, 90210», но особенно полюбилась зрителям в образе Райс Ньютон в фильме «Бетховен». В отличие от своего коллеги по съемочной площадке, Николь не оставила актерскую карьеру: она продолжила появляться в сериалах и телефильмах, правда, в последние годы снимается редко. Сейчас Николь 40 лет, и выглядит она прекрасно. Судя по аккаунту в инстаграме, девушка, как и ее героиня из «Бетховена», просто обожает собак: у нее есть очаровательный пудель, фотографиями которого она регулярно делится на своей страничке.

6. Марлон Уэйанс

Кажется, мы нашли еще одного Киану Ривза: судя по снимкам, за последние 20 лет этот популярный в 90-е годы актер ничуть не изменился, а только лишь похорошел. Марлон снялся в десятках различных фильмов, в том числе и широко известных среди молодежи: «Без чувств», «Очень страшное кино», «Реквием по мечте», «Не грози Южному централу, попивая сок у себя в квартале» и других. Актерской карьерой его деятельность не ограничилась: Уэйанс также выступает в качестве сценариста, режиссера и продюсера. Сейчас Марлону 46 лет, он продолжает сниматься в кино, счастливо женат и воспитывает двоих детей.

7. Мэттью Лиллард

Зрители хорошо запомнили этого актера по его ролям бесшабашных разгильдяев (и не только) в картинах «Крик», «Без чувств», «Панк из Солт-Лейк-Сити» и других. Лиллард продолжает активно сниматься и по сей день: в 2017 году он появился в нескольких сериях нового сезона «Твин Пикс», сыграв роль директора школы. В 2012 году попробовал себя и в качестве режиссера, сняв комедию «Миром правит толстый мальчик». Актер женат с 2000 года, вместе с супругой воспитывает троих детей.

8. Билл Мюррей

На 90-е годы пришелся пик карьеры этого замечательного актера, фильмы с которым обожали и взрослые, и дети. Роли ученого Питера Венкмена в «Охотниках за привидениями» и метеоролога Фила Коннорса в фильме «День сурка» сделали его всенародным любимцем. Вскоре Мюррей стал выбирать более драматические роли и стал незаменимым актером в фильмах режиссера Уэса Андерсона: Мюррей сыграл практически во всех его работах. Еще одна яркая роль — образ состоявшегося американца в фильме Софии Копполы «Трудности перевода». Сейчас Мюррею 67 лет, он гораздо реже снимается в кино, но не отказывается от интересных ролей и озвучек в фильмах и мультфильмах, а еще он появился в небольшом камео в «перезагрузке» «Охотников за привидениями» 2016 года.

9. Алисия Сильверстоун

Помните главную героиню одной из самых известных комедий 90-х — «Бестолковые»? Эта роль вмиг сделала Сильверстоун знаменитостью, да и с образом добродушной Шер актриса справилась просто отлично. Алисия также снялась в нескольких клипах группы Aerosmith, и ее даже называли «девочка из Aerosmith». Сильверстоун сыграла в таких коммерчески успешных лентах, как «Бэтмен и Робин» (здесь она снималась с Арнольдом Шварценеггером), «Лишний багаж» (в этом фильме девушка играла с Бенисио Дель Торо), «Взрыв из прошлого». Но в дальнейшем карьера актрисы, увы, не слишком задалась: Сильверстоун снималась в сериалах и фильмах, но ее работы не приносили большого успеха. Алисия известна также как активистка по защите прав животных, она является вегетарианкой и имеет звание «самой сексуальной в мире вегетарианки».

10. Жан Рено

Пожалуй, одна только работа Жана Рено в картине «Леон» заслуживает того, чтобы раз и навсегда занести его имя в список лучших актеров 90-х. Образ, созданный на экране, стал культовым и принес французскому актеру внимание голливудских продюсеров. В Америке он снялся в таких картинах, как «Код да Винчи», «Ронин», «Годзилла» и других. Кстати, ради съемок в последней картине Рено отказался от роли агента Смита в фильме «Матрица». Сейчас актер снимается редко и в основном в эпизодических ролях, этим летом ему исполнилось 70 лет.

11. Энди Макдауэлл

Энди начинала свою карьеру в качестве довольно успешной модели и только потом стала сниматься в кино. Зрители 90-х наверняка хорошо помнят ее по главным ролям в картинах «Вид на жительство», «День сурка», «Четыре свадьбы и одни похороны». Но большинство последующих проектов оказались не слишком успешны, и в дальнейшем Макдауэлл снималась в не столь масштабных проектах. В нулевые годы Энди вернулась к работе моделью и стала одним из главных амбассадоров и лицом косметической марки L’Oréal. У нее трое взрослых детей: сын Джастин далек от шоу-бизнеса, а дочери Рейни и Маргарет пробуют свои силы в кино и модельном бизнесе.

12. Николас Кейдж

Пик карьеры Кейджа также пришелся на 90-е: здесь были роли в фильмах «Cкала», «Без лица», «Воздушная тюрьма», «Угнать за 60 секунд» и многие другие. Несмотря на высокие в прошлом гонорары, Кейдж испытывал финансовые трудности из-за судебных тяжб с бывшими женами и своей любви к роскошному образу жизни. В нулевые годы карьера актера пошла под откос, фильмы с его участием проваливались в прокате один за другим. Но, кажется, несмотря на все неудачи, Кейджу удается выбраться из забвения: в 2018 году на экраны вышел фильм ужасов «Мэнди», где Николас исполнил главную роль. Критики наконец-то высоко оценили работу актера, а издание Thrillist назвало «Мэнди» лучшим фильмом Николаса Кейджа за последние годы. По сюжету картины жизнь главного героя трагически рушится и он становится одержим местью. Надеемся, впереди у этого актера еще много интересных родей: удачи тебе, Николас!

13. Джефф Дэниэлс

Помните оболтуса Гарри и напарника Джима Керри из фильма «Тупой и еще тупее»? Именно этот фильм принес широкую известность и интересные роли талантливому актеру Джеффу Дэниэлсу: в 90-е годы он также снялся в картинах «101 далматинец», «Мой любимый марсианин», «Плезантвиль». И если раньше он в основном играл яркие комедийные роли, то с возрастом все чаще встречается в драматических ролях, например в роли серьезных боссов в картинах «Стив Джобс» и «Марсианин». Актер и по сей день достаточно востребован в кино, счастливо женат и воспитывает троих детей.

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