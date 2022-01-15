Как изменились актеры и актрисы скетч-шоу нулевых, которые смешили нас не хуже нынешних стендап-комиков

Не так давно на российском телевидении была целая россыпь разнообразных скетч-шоу (от «Женской лиги» до «Нашей Russia»). И это вполне закономерно: комедийный жанр быстро полюбился отечественному зрителю, который знает, что лучше рассказанного анекдота может быть только отлично сыгранный и показанный анекдот.