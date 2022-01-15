Как изменились актеры и актрисы скетч-шоу нулевых, которые смешили нас не хуже нынешних стендап-комиков
Не так давно на российском телевидении была целая россыпь разнообразных скетч-шоу (от «Женской лиги» до «Нашей Russia»). И это вполне закономерно: комедийный жанр быстро полюбился отечественному зрителю, который знает, что лучше рассказанного анекдота может быть только отлично сыгранный и показанный анекдот.
Мы в AdMe.ru решили разузнать, как сегодня выглядят мастера «короткого юмора», которые в 2000-х заряжали позитивом всю страну.
Сергей Рост, 56 лет
Ольга Тумайкина, 49 лет
Эдуард Радзюкевич, 56 лет
Галина Данилова, 53 года
Анна Ардова, 52 года
Павел Кабанов, 57 лет
Сергей Дорогов, 62 года
Дмитрий Нагиев, 54 года
Андрей Кайков, 50 лет
Михаил Шац, 56 лет
Ирина Медведева, 39 лет
Эвелина Бледанс, 52 года
Сергей Белоголовцев, 57 лет
Сергей Светлаков, 44 года
Анна Антонова, 36 лет
Федор Добронравов, 60 лет
Андрей Бочаров, 55 лет
Ольга Медынич, 40 лет
Михаил Галустян, 42 года
Татьяна Лазарева, 55 лет
Любите ли вы подобный юмор? Творчество кого из этих актеров вам по душе?
Фото на превью 6 кадров / СТС, Россия 1 / YouTube
Поделиться этой статьёй