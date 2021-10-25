Как изменились актеры и актрисы сериала «Закрытая школа», которому внезапно исполнилось 10 лет
Со времени выхода сериала «Закрытая школа» прошло уже 10 лет, а казалось, только недавно мы следили за перипетиями сюжета и с нетерпением ждали каждую серию. Проект сначала вызвал неоднозначную реакцию, потому что был адаптацией испанского сериала «Черная лагуна» и его поклонники не могли принять российский вариант. Но кастинг на главные роли оказался очень удачным, и обаяние актеров сделало свое дело: сериал полюбили и подростки, и взрослые.
Нам в AdMe.ru захотелось увидеть, как изменились за эти годы актеры, у каждого из которых была своя армия поклонников.
1. Максим Морозов, ученик — Павел Прилучный
2. Надя Авдеева, ученица — Луиза-Габриэла Бровина
3. Мария Вершинина, уборщица — Юлия Агафонова
4. Виктория Кузнецова, ученица — Татьяна Космачева
5. Павел Лобанов, учитель физкультуры — Михаил Сафронов
6. Юлия Самойлова, ученица — Евгения Осипова
7. Галина Васильевна Смирнова, завуч — Татьяна Васильева
8. Дарья Старкова, ученица — Агата Муцениеце
9. Виктор Николаевич Поляков, директор школы — Антон Хабаров
10. Андрей Авдеев, ученик — Алексей Коряков
11. Анна Михайловна Ольшанская, учительница начальных классов — Марина Казанкова
12. Елена Сергеевна Крылова, завуч — Ксения Энтелис
13. Владимир Соколов, шеф-повар — Прохор Дубравин
14. Роман Павленко, ученик — Игорь Юртаев
А вы смотрели этот сериал? Кто был вашим любимым героем?
Фото на превью Закрытая школа / АМЕДИА, luiza.gabriela.brovina / Instagram
Поделиться этой статьёй