Как изменились актеры и актрисы сериала «Закрытая школа», которому внезапно исполнилось 10 лет

Со времени выхода сериала «Закрытая школа» прошло уже 10 лет, а казалось, только недавно мы следили за перипетиями сюжета и с нетерпением ждали каждую серию. Проект сначала вызвал неоднозначную реакцию, потому что был адаптацией испанского сериала «Черная лагуна» и его поклонники не могли принять российский вариант. Но кастинг на главные роли оказался очень удачным, и обаяние актеров сделало свое дело: сериал полюбили и подростки, и взрослые.