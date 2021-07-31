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Как изменились актеры и актрисы самой кассовой в истории кинофраншизы за 13 лет ее существования

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Первый фильм нашумевшей франшизы от студии Marvel вышел еще в 2008 году. Тогда и представить было невозможно, что серия супергеройских кинокартин вдруг станет таким феноменом, самой кассовой в истории кинематографа франшизой, настоящей частью массовой культуры, да еще и будет собирать у экранов целую армию поклонников. Так, только в июле 2021 года «Черную Вдову» — последнюю вышедшую ленту об этих самых супергероях — посмотрели более 2 млн человек. И это в первые 10 дней после премьеры и только на платформе Disney+.

Мы в AdMe.ru решили выяснить, как изменились герои франшизы, успех которой повторить пока ни одной подобной киносерии не удалось.

Роберт Дауни — младший — Железный Человек (Тони Старк)

Гвинет Пэлтроу — Пеппер Поттс

Сэмюэл Л. Джексон — Ник Фьюри

Скарлетт Йоханссон — Черная Вдова (Наташа Романофф)

Крис Хемсворт — Тор

Том Хиддлстон — Локи

Крис Эванс — Капитан Америка (Стив Роджерс)

Себастиан Стэн — Зимний Солдат (Баки Барнс)

Марк Руффало — Халк (Брюс Беннер)

Коби Смолдерс — Мария Хилл

Джереми Реннер — Соколиный Глаз (Клинт Бартон)

Энтони Маки — Сокол (Сэм Уилсон)

Крис Прэтт — Звездный Лорд (Питер Квилл)

Элизабет Олсен — Алая Ведьма (Ванда Максимофф)

Пол Радд — Человек-муравей (Скотт Лэнг)

Эванджелин Лилли — Оса (Хоуп ван Дайн)

Том Холланд — Человек-паук (Питер Паркер)

Бенедикт Камбербэтч — Доктор Стрэндж (Стивен Стрэндж)

А вы смотрели фильмы киновселенной Marvel? Кто из героев — ваш любимчик?

Фото на превью Thor / Marvel Studios, AP / Associated Press / East News, Iron Man 2 / Marvel Studios, JEAN-BAPTISTE LACROIX / AFP / East News
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