Как изменились актеры и актрисы самой кассовой в истории кинофраншизы за 13 лет ее существования
Первый фильм нашумевшей франшизы от студии Marvel вышел еще в 2008 году. Тогда и представить было невозможно, что серия супергеройских кинокартин вдруг станет таким феноменом, самой кассовой в истории кинематографа франшизой, настоящей частью массовой культуры, да еще и будет собирать у экранов целую армию поклонников. Так, только в июле 2021 года «Черную Вдову» — последнюю вышедшую ленту об этих самых супергероях — посмотрели более 2 млн человек. И это в первые 10 дней после премьеры и только на платформе Disney+.
Мы в AdMe.ru решили выяснить, как изменились герои франшизы, успех которой повторить пока ни одной подобной киносерии не удалось.
Роберт Дауни — младший — Железный Человек (Тони Старк)
Гвинет Пэлтроу — Пеппер Поттс
Сэмюэл Л. Джексон — Ник Фьюри
Скарлетт Йоханссон — Черная Вдова (Наташа Романофф)
Крис Хемсворт — Тор
Том Хиддлстон — Локи
Крис Эванс — Капитан Америка (Стив Роджерс)
Себастиан Стэн — Зимний Солдат (Баки Барнс)
Марк Руффало — Халк (Брюс Беннер)
Коби Смолдерс — Мария Хилл
Джереми Реннер — Соколиный Глаз (Клинт Бартон)
Энтони Маки — Сокол (Сэм Уилсон)
Крис Прэтт — Звездный Лорд (Питер Квилл)
Элизабет Олсен — Алая Ведьма (Ванда Максимофф)
Пол Радд — Человек-муравей (Скотт Лэнг)
Эванджелин Лилли — Оса (Хоуп ван Дайн)
Том Холланд — Человек-паук (Питер Паркер)
Бенедикт Камбербэтч — Доктор Стрэндж (Стивен Стрэндж)
А вы смотрели фильмы киновселенной Marvel? Кто из героев — ваш любимчик?
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