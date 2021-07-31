Как изменились актеры и актрисы самой кассовой в истории кинофраншизы за 13 лет ее существования

Первый фильм нашумевшей франшизы от студии Marvel вышел еще в 2008 году. Тогда и представить было невозможно, что серия супергеройских кинокартин вдруг станет таким феноменом, самой кассовой в истории кинематографа франшизой, настоящей частью массовой культуры, да еще и будет собирать у экранов целую армию поклонников. Так, только в июле 2021 года «Черную Вдову» — последнюю вышедшую ленту об этих самых супергероях — посмотрели более 2 млн человек. И это в первые 10 дней после премьеры и только на платформе Disney+.