Как изменились актеры фильма «Сумерки» за 9 лет
Кажется, вот недавно все девчонки в мире замирали в ожидании «сумеречной» киноистории, а тем временем прошло уже почти 10 лет.
AdMe.ru решил провести небольшое расследование и выяснить, как изменились актеры нашумевшей саги за эти годы.
Кристен Стюарт — Белла Свон
Роберт Паттинсон — Эдвард Каллен
Тэйлор Лотнер — Джейкоб Блэк
Анна Кендрик — Джессика Стэнли
Билли Берк — Чарли Свон
Эшли Грин — Элис Каллен
Никки Рид — Розали Хейл
Питер Фачинелли — Карлайл Каллен
Келлан Латс — Эмметт Каллен
Джексон Рэтбоун — Джаспер Хейл
Элизабет Ризер — Эсми Каллен
Фото на превью Summit Entertainment, PictureGroup/Sipa USA/East News