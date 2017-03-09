Как изменились актеры фильма «Сумерки» за 9 лет

Кажется, вот недавно все девчонки в мире замирали в ожидании «сумеречной» киноистории, а тем временем прошло уже почти 10 лет.

AdMe.ru решил провести небольшое расследование и выяснить, как изменились актеры нашумевшей саги за эти годы.

Кристен Стюарт — Белла Свон

Роберт Паттинсон — Эдвард Каллен

Тэйлор Лотнер — Джейкоб Блэк

Анна Кендрик — Джессика Стэнли

Билли Берк — Чарли Свон

Эшли Грин — Элис Каллен

Никки Рид — Розали Хейл

Питер Фачинелли — Карлайл Каллен

Келлан Латс — Эмметт Каллен

Джексон Рэтбоун — Джаспер Хейл

Элизабет Ризер — Эсми Каллен

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6 Комментарии

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