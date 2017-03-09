Как изменились актеры фильма «Сумерки» за 9 лет

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Кажется, вот недавно все девчонки в мире замирали в ожидании «сумеречной» киноистории, а тем временем прошло уже почти 10 лет.

AdMe.ru решил провести небольшое расследование и выяснить, как изменились актеры нашумевшей саги за эти годы.