Как изменились 9 ярких романтических героинь советских фильмов

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Будучи детьми, многие советские фильмы мы смотрели только из-за обаятельных героев, а понимание сюжета приходило позже. А если в главной роли была красавица, которая так искренне играла любовь, картина прочно занимала место в сердцах и тщательно отслеживалась в телепрограмме.

Мы в AdMe.ru вспомнили ярких романтических героинь советского кино. Кто-то сделал карьеру, кто-то продолжает сниматься, а кто-то так и остался актрисой одной роли. Но все они по-прежнему очаровательны.

1. Алена Хмельницкая — Леонсия Солано, «Сердца трех»

Актриса снялась более чем в 60 фильмах и сериалах, но самой известной ее работой остается Леонсия в фильме «Сердца трех». Интересная история, работа с обаятельными Сергеем Жигуновым и Владимиром Шевельковым — фильм сразу прославил артистку. Но надежды на яркую карьеру рассыпались, в начале 90-х годов кинематограф переживал не лучшие времена, ролей не было. Алене даже пришлось устроиться на работу в модный бутик и заниматься административными вопросами. В конце 90-х ситуация наладилась, Хмельницкая снялась в известных фильмах «Ландыш серебристый», «Три полуграции», «Заяц над бездной». Режиссеры стали предлагать роли, она работала ведущей и играла в театре. Актриса была замужем за режиссером Тиграном Кеосаяном, у них 2 дочери. Но после 20 лет брак распался. Сегодня Алена Хмельницкая может похвастаться плотным графиком съемок в фильмах и сериалах, последние датируются 2019 годом. Она не скрывает своих отношений с бизнесменом Александром Синюшиным, но особо о личной жизни предпочитает не распространяться.

2. Татьяна Аксюта — Катя Шевченко, «Вам и не снилось»

Трогательная Катя со своей самоотверженной любовью в фильме «Вам и не снилось» была кумиром всех подростков. В 1981 году эту ленту посмотрели более 26 млн советских зрителей, ее признали лучшей картиной года. Фильм даже дублировали для зрителей Европы и США. Всем казалось, что Катю сыграла неопытная юная школьница. Но на тот момент Татьяне исполнилось 23 года и она уже была профессиональной актрисой. После «Вам и не снилось» режиссеры наперебой предлагали роли, но видели Татьяну исключительно в образе маленьких девочек. Именно поэтому ее карьера в кино достаточно быстро угасла. А вот в театре актриса проработала до 2002 года, и именно там ей удалось избавиться от амплуа ребенка и выйти на другой уровень. Сегодня Татьяна Аксюта преподает актерское мастерство, обучая юных артистов в Доме творчества в Сокольниках (Москва). Она замужем за продюсером Юрием Аксютой, у пары есть дочь Полина.

3. Татьяна Лютаева — Анастасия Ягужинская, «Гардемарины, вперед!»

Роль Анастасии Ягужинской в мини-сериале о гардемаринах была для актрисы дебютной. Татьяна училась во ВГИКе на курсе Алексея Баталова и была одной из лучших учениц. Интересно, что она сыграла более 100 ролей в кино и сериалах, но у большинства зрителей продолжает ассоциироваться с Ягужинской. Возможно, потому, что на пике известности после фильма «Гардемарины, вперед!», когда режиссеры наперебой предлагали ей роли, Татьяна предпочла личную жизнь и уехала с мужем жить в Литву. Там она играла в театре и немного снималась в кино. Новый взлет карьеры случился уже в 2000-х, когда Татьяна после развода с уже вторым мужем, с которым также жила в Литве, вернулась на родину. Самые известные работы актрисы — в фильмах «Выкрутасы», «Есенин», «Дура», «Веселые ребята», «Мамочки». У артистки двое детей, старшая дочь Агния Дитковските пошла по ее стопам. Сегодня Татьяна Лютаева по-прежнему востребованная актриса, но параллельно с работой с удовольствием занимается воспитанием внука Федора.

4. Наталья Трубникова — принцесса Мелисента, «31 июня»

Неземную красавицу Мелисенту сыграла не актриса, а профессиональная балерина. Наталья была настолько убедительна на пробах, что обошла именитых артисток. Роль подразумевала хореографию, которая должна была быть безупречна. В паре с Натальей сыграл невероятно популярный Николай Еременко, и все ожидали, что картина «выстрелит». Но она на 10 лет легла на полку, потому что один из актеров, артист балета Александр Годунов, в 1979 году попросил политического убежища в США. После этого многие пробы для Натальи оканчивались неудачей: существовало негласное правило не брать в кино артистов балета, так как они неблагонадежны. Она снималась во второстепенных ролях, и до широкой известности было далеко. Наталья с мужем Анатолием Кулаковым, партнером по сцене, основали «Русскую школу моделей», где в том числе преподавали балет и актерское мастерство. Сегодня Наталья считает, что она осталась актрисой одной роли, но посвятила свою жизнь другому делу и не жалеет о несложившейся карьере киноартистки.

5. Ирина Алферова — Констанция Бонасье, «Д’Артаньян и три мушкетера»

Одна из самых ярких красавиц советского кино окончила ГИТИС, играла в театре и почти 5 лет была занята сложной работой в сериале «Хождение по мукам». Свою звездную роль Констанции в фильме «Д’Артаньян и три мушкетера» она получила в 1979 году. Однако съемки были связаны со скандалом. Режиссер видел в этой роли Евгению Симонову, но Госкино навязало Алферову, поэтому, конечно, отношения на площадке были натянутыми. Алферовой даже не позволили самой озвучить Констанцию, заявив, что у нее слишком грубый голос. Пик популярности актрисы пришелся на 80-е годы, но она до сих пор участвует в кинопроектах. Основной же ее работой остается театр: артистка служит в «Ленкоме» и «Школе современной пьесы». После развода с Александром Абдуловым Ирина вышла замуж за актера Сергея Мартынова, а ее взрослая дочь от первого брака с болгарином Бойко Гюровым, Ксения Алферова, также успешно снимается в кино. Интересно, что актриса практически воспитала четверых детей: с супругами жили дети Сергея, а также сын покойной сестры Ирины.

6. Анастасия Вертинская — Гуттиэре, «Человек-амфибия»

Яркая девушка, дочь знаменитого шансонье Александра Вертинского, стала популярной в ранней юности, когда на экран вышел фильм «Алые паруса». И когда режиссер Александр Чеботарев решил снимать «Человека-амфибию», именно в этой артистке он увидел свою сильную героиню с «небом в глазах». У актрисы была яркая кинокарьера. Вертинскую называли советской Вивьен Ли, но она старалась уделить время и любимому театру и много лет преподавала актерское мастерство в Оксфордском университете. Анастасия была замужем 2 раза: за Никитой Михалковым, в браке с которым родился сын Степан, и за певцом Александром Градским. Сегодня Вертинская не снимается в кино и не выходит на сцену. Она занялась восстановлением и сохранением наследия отца, выпустила книгу его мемуаров.

7. Светлана Рябова — Аня Коливанова, «Ты у меня одна»

Когда Светлана Рябова снялась в роли успешной американки, которая всю жизнь помнит свою первую любовь, она уже была востребованной актрисой. Однако 90-е оказались самыми плодотворными в ее карьере, хотя время было тяжелым. Артистка вспоминала, что гардероб для фильма «Ты у меня одна» собирали всей съемочной группой и она очень боялась испортить дорогие вещи. Картины «Ты у меня одна», «Желание любви» и «Твоя воля, Господи!» принесли актрисе награды и звание заслуженной артистки РФ. В середине 90-х она вышла замуж за бизнесмена, имя которого до сих пор неизвестно широкой публике, и родила двоих детей. Последняя киноработа актрисы датируется 2013 годом, сейчас она больше времени уделяет работе в любимом Театре сатиры.

8. Людмила Савельева — Наташа Ростова, «Война и мир»

На роль «воздушной» Наташи Ростовой как нельзя лучше подходила балерина Людмила Савельева: так считал режиссер Сергей Бондарчук, и не ошибся. Поначалу Людмила была уверена, что кино — проходной эпизод в ее жизни, но неожиданно сильно увлеклась. Фильм прогремел не только в СССР, но и за рубежом, он получил «Оскар» и «Золотой глобус», а ехать за наградой в Лос-Анджелес выпало юной актрисе. После звездной картины Савельева не хотела снижать планку и отказывалась от предложений. Достойной ролью оказалась Серафима Корзухина в проекте «Бег», и дальше карьера была очень успешной и насыщенной, но постепенно сошла на нет в 2000-х годах. Последняя работа Людмилы Савельевой в кино датируется 2006 годом, сегодня она посвятила себя семье. Ее брак с Александром Збруевым длится уже много лет, актеры познакомились в юности. У супругов есть дочь Наталья.

9. Ольга Мелихова — Катя Котова, «Отпуск за свой счет»

Образ наивной, но бойкой и милой провинциалки Кати в фильме «Отпуск за свой счет» очень полюбился советским зрителям. Ольга Мелихова стала знаменитой, но большого количества ролей ей не предлагали. Она снималась, но работы не были столь заметными. Зрители вновь обратили на нее внимание, когда актриса сыграла Зину в «Собачьем сердце». В 90-х работы не было совсем, артистке пришлось заняться бизнесом. Она 2 раза была замужем, второй раз за гражданином Испании, с которым жила в Финляндии. Ей пришлось пережить тяжелые времена: предательство мужа, проблемы с легализацией в Финляндии, безденежье. Сейчас Ольга по-прежнему живет в Финляндии, вышла замуж. Детей у актрисы нет. Она нашла себе занятие по душе и посвящает ему все свое время: Ольга пишет иконы.