Как изменились 9 актрис, которые сыграли популярных романтических героинь

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Многие девчонки 1990-х и 2000-х засматривались фильмами и сериалами, где главной героиней была неземная любовь. И конечно, на экране должна была быть привлекательная, смелая, сильная женщина, которая преодолеет все несчастья, подброшенные ей судьбой (и режиссером). Лица актрис, которые воплотили яркие романтические образы, мы помним до сих пор.

Мы в AdMe.ru решили собрать самых интересных личностей, вспомнить, как они получили свои звездные роли и как знаменитые образы повлияли на их карьеру. А еще узнать, чем занимаются эти актрисы сейчас.

1. Мишель Мерсье — «Анжелика», Анжелика

Роль Анжелики, которая станет неповторимой маркизой ангелов, сначала предназначалась Брижит Бардо. Однако та отказалась: Бардо только-только закончила сниматься в костюмированном фильме, и мысль о том, что опять нужно надевать тесные корсеты, приводила ее в ужас. Когда Мишель Мерсье попала на пробы, они, по ее мнению, прошли отвратительно. На них присутствовали авторы романа, ее заставляли кривляться и распевать глупые песенки. В конце концов разгневанная Мишель сорвала с себя белый парик и растоптала его, выкрикивая итальянские ругательства. И... ее утвердили, посчитав проявление эмоций идеальным. Актриса была в восторге, ведь она искренне считала: «Анжелика — это я». Мишель еще долго не могла избавиться от «шлейфа Анжелики», но приняла то, что это ее знаковая роль, которая повлияла на многие другие ее образы и даже на личную жизнь. Первый муж Мишель упорно видел в ней экранный образ и никак не мог понять, что актриса в жизни имеет мало общего с Анжеликой. Сегодня Мишель 80 лет, она живет в Каннах, прекрасно выглядит и убеждена, что в этом заслуга внутренней гармонии, которую она всегда старалась поддерживать.

2. Айдан Шенер — «Королек — птичка певчая», Фериде

Победительница конкурса красоты «Мисс Турция» в 1980 году, Айдан Шенер представляла страну на мировом конкурсе красоты, и ее внешние данные не остались незамеченными режиссерами. После первых киноработ стало понятно, что она не лишена таланта, и ей предложили роль в многосерийном фильме «Королек — птичка певчая», который принес актрисе оглушительный успех. Фильм до сих пор признают одним из самых успешных в Турции, он был продан в 100 стран мира. Бытовало мнение, что у него было 2 главных козыря: исполнительница главной роли и саундтрек. Айдан снималась в других проектах, но такой известности они не принесли. Сегодня актриса задействована в сериалах (последний — «Дениз в моем сердце», 2017), несколько раз посещала Россию, занимается благотворительностью и привлекает внимание общественности к проблемам инвалидов и тяжелобольных детей.

3. Рэйчел Уорд — «Поющие в терновнике», Мэгенн

Рэйчел была известной в Америке фотомоделью, но бредила кино. Она упорно посещала кинопробы, затем получила роль в незначительном фильме, но вложила в нее все силы. И предложения стали поступать. Но когда ей выпала удача сыграть главную героиню «Поющих в терновнике», она растерялась из-за ответственности, заставляла операторов переснимать дубли и плакала от недовольства собой. Справиться с нервами актрисе помог коллега по фильму, который играл ее мужа, — Брайан Браун. Вспыхнул роман, Рэйчел расслабилась и, по ее словам, стала играть лучше и естественней. Вопреки ожиданиям поклонников, в реальной жизни Рэйчел вышла замуж не за Ричарда Чемберлена, который сыграл главную роль страстного священника, а как раз за Брайана Брауна. Сегодня актриса живет с мужем в Австралии, у них 3 дочери. Рэйчел рассказывает, что режиссеры всегда видели в ней Мэгги и роли, которые она получала потом, так или иначе походили на нее. Семейная пара живет достаточно уединенно, изредка приезжая в Америку, чтобы принять участие в съемках телешоу или сериалов.

4. Дженнифер Эль — «Гордость и предубеждение», Элизабет

Сериал по одноименной книге Джейн Остин, который вышел в 1996 году, признан самой успешной из всех экранизаций, и в этом немалая заслуга безумно обаятельной Дженнифер Эль. Она была дочкой успешной английской актрисы, поэтому профессию выбрала еще в детстве. Когда ей предложили сниматься в экранизации любимого романа, да еще и с такой звездой, как Колин Ферт (роман с ним после съемок продлился полтора года), она постаралась выложиться на 100 %. И это увидели все: игру Дженнифер отметили престижными наградами, а предложения сниматься посыпались тут же. Дженнифер не стала заложницей одной роли, она снималась в очень разноплановых картинах и играла в театре. В частности, ее можно увидеть в роли мамы главной героини в нашумевшей трилогии «50 оттенков серого». Сегодня успешная актриса и обладательница престижных наград полна творческих планов, замужем за писателем Майклом Райаном, с которым воспитывает 2 детей. Она активна, не скрывает семью, ведет страницу в инстаграме и по-прежнему молода и красива.

5. Кейт Бекинсейл — «Эмма», Эмма

Кейт родилась в актерской семье, училась в Оксфорде, выбрав для себя филологическую специализацию. Но все же желание стать актрисой пересилило, она поступила в школу актерского мастерства и еще будучи студенткой снималась в фильмах. Телесериал «Эмма» считается лучшей экранизацией этого произведения. И хотя говорят, что фильм увидела довольно узкая женская аудитория, именно после замечательной игры в нем Кейт предложили сниматься в фильме «Перл-Харбор», который стал настоящим прорывом в ее карьере. Сегодня Кейт — успешная голливудская актриса, а роль Эммы вспоминает как такую, где ее драматическому таланту удалось раскрыться в полную силу.

6. Ана Паула Арозиу — «Земля любви, земля надежды», Камилли

Эта яркая бразильская топ-модель и актриса по-настоящему блистала в сериале «Земля любви, земля надежды», где бушевали бразильско-испано-итальянские страсти на фоне 30-х годов XX века. Ее называли одной из самых заметных актрис Бразилии. Она нашла в себе силы вернуться в профессию после лечения от нервного срыва, вызванного тем, что ее жених покончил с собой прямо у нее на глазах. Сыграв еще немало интересных ролей, спустя время актриса признала: та жизнь, которую ее обязывает вести публичная профессия, совсем ее не устраивает. Ей хотелось выглядеть нестандартно, больше времени уделять семье. Карьеру она не завершила, но стала сниматься очень редко и тщательно выбирала роли. Последний фильм с ее участием вышел в 2015 году.

7. Джоанн Уолли — «Скарлетт», Скарлетт

Джоанн стала второй актрисой в мире, которая сыграла Скарлетт О'Хару, и, конечно, ее всегда сравнивали с Вивьен Ли. Но она доказала, что Скарлетт может быть очаровательной не только в исполнении Вивьен, и показала миру зрелую личность, которой должна была стать Скарлетт после перенесенных невзгод. Эта работа стала знаковой, именно после нее английскую актрису узнали во всем мире. Джоанн отмечала, что роль повлияла на другие ее перевоплощения, где нужен был сильный характер, например когда она играла Жаклин Кеннеди или королеву Мари. Сегодня замечательная актриса по-прежнему востребована, последняя ее роль в кино датируется 2018 годом, и поклонники надеются, что киноработ будет еще больше.

8. Гресия Кольменарес — «Мануэла», Мануэла и Исабель

Блондинка с ангельской внешностью начала сниматься в кино в юном возрасте. Она быстро стала успешной телесериальной актрисой, и ее гонорары были сравнимы с гонорарами взрослых актеров. Но именно теленовелла «Мануэла» принесла актрисе мировую славу. Необычный сюжет о двух невероятно похожих сводных сестрах, каждую из которых Гресия сыграла по-разному, покорил зрителей, на актрису стали буквально охотиться домохозяйки и папарацци. Но последующие работы были не столь успешными. Сегодня Гресия живет в Америке и почти не снимается. Последняя ее работа — перуанский сериал «Жизнь взаймы», который вышел в 2000 году. Но ходят слухи, что кто-то из режиссеров все же уговорил ее сниматься. Возможно, мы вновь увидим обаятельную блондинку на экране.

9. Аньезе Нано — «Эдера», Эдера

Сериал с утонченной девушкой в главной роли отличался от множества других появившихся на нашем телевидении в том числе тем, что был не латиноамериканским, а итальянским и относительно коротким: 44 серии. Актриса не раз отмечала, что «Эдера» хорошо повлияла на ее карьеру, она сделала ее известной, но не актрисой одной роли. Например, сериал «Страсти по-итальянски» повторил успех «Эдеры». За сериальными работами Нано не забывала и о большом кино. Сегодня Аньезе Нано продолжает сниматься, не пренебрегает соцсетями для общения с поклонниками, но о своей личной жизни предпочитает не распространяться. Последний фильм, где ее можно увидеть, — «Шпионская игра» (2018).

А вы смотрели эти фильмы и сериалы? Назовите вашу любимую героиню.