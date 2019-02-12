Как изменились 28 звезд, чья минута славы пришлась на 80-е и 90-е

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Пусть многие и забыли имена знаменитостей, которые блистали в 80-е и 90-е, но каждый знает мотив песни You’re My Heart, You’re My Soul и помнит лица актеров из «Семейки Аддамс» и «Крокодила Данди».

Вдохновленный атмосферой прошлых десятилетий, AdMe.ru решил показать, как изменились звезды, по которым когда-то все сходили с ума.

27. Брук Шилдс

26. Томас Андерс

25. Дитер Болен

24. Эми Ясбек

23. Дон Джонсон

22. C. C. Catch

21. Бой Джордж

20. Джон Гудмен

19. Эрика Элениак

18. Дженнифер Билз

17. Стив Бушеми

16. Джина Дэвис

15. Карен Аллен

14. Мэри Элизабет Мастрантонио

13. Келли Макгиллис

12. Бриджит Нильсен

11. Линда Козловски и Пол Хоган

10. Настасья Кински

9. Дэрил Ханна

8. Майкл Дж. Фокс

7. Кэтлин Тернер

6. Оливия Ньютон-Джон

5. Нэнси Аллен

4. Энди Макдауэлл

3. Джейми Ли Кертис

2. Мег Райан

1. Анжелика Хьюстон

Бонус: Лада Дэнс

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