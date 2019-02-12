Как изменились 28 звезд, чья минута славы пришлась на 80-е и 90-е
Пусть многие и забыли имена знаменитостей, которые блистали в 80-е и 90-е, но каждый знает мотив песни You’re My Heart, You’re My Soul и помнит лица актеров из «Семейки Аддамс» и «Крокодила Данди».
Вдохновленный атмосферой прошлых десятилетий, AdMe.ru решил показать, как изменились звезды, по которым когда-то все сходили с ума.
27. Брук Шилдс
26. Томас Андерс
25. Дитер Болен
24. Эми Ясбек
23. Дон Джонсон
22. C. C. Catch
21. Бой Джордж
20. Джон Гудмен
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