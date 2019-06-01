Как изменились 23 героя комедий, которыми мы засматривались в 2000-е
В конце 90-х и начале нулевых популярность подростковых комедий была на пике. Их смотрели даже те, кому по душе совсем другой юмор. Все привыкли к образам актеров в этих фильмах, и для многих они остаются все теми же юными сорванцами. Однако с тех пор прошло без малого 20 лет и герои, в которых мы были влюблены, очень изменились.
На редакцию AdMe.ru нахлынула ностальгия, и мы решили узнать, как сейчас выглядят актеры, которые, казалось бы, недавно отправлялись в «Дорожное приключение» и запевали в баре «Гадкий койот».
1. Джерри О’Коннелл («Мартовские коты»)
Звезда сериала 90-х «Скользящие» никогда не метил в большое кино. Джерри принимал участие в малобюджетных фильмах и ТВ-шоу. Этим он занимается и по сей день — трудится на съемочных площадках.
2. Джейми Прессли («Мартовские коты»)
С Джейми все знакомы по многим молодежным комедиям и сериалу «Меня зовут Эрл». Сейчас актриса снимается реже, предпочитая проводить больше времени с семьей.
3. Джейк Бьюзи («Мартовские коты»)
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Как и отец (Гэри Бьюзи), Джейк продолжает сниматься в фильмах и ТВ-шоу. В мае 2019 года состоялась премьера сериала «Лучшие в Лос-Анджелесе» с Джессикой Альбой в главной роли. Это одна из последних работ актера.
4. Шеннон Элизабет («Мартовские коты»)
Кажется, Шеннон принимала участие в каждой второй комедии начала 2000-х. Мы видели ее в таких фильмах, как «Американский пирог», «Очень страшное кино», «Джей и Молчаливый Боб наносят ответный удар» и многих других.
В начале 2010-х Элизабет стала сниматься гораздо реже, посвятив себя благотворительности. Она основала некоммерческую организацию по спасению животных.
5. Оратио Санс («Мартовские коты»)
Для большинства Оратио — смешной пухляк из многих молодежных фильмов. Он и правда хороший комик и продолжает сниматься в ситкомах и комедиях.
6. Ди Джей Куоллс («Крутой парень»)
После успеха в «Крутом парне» Куоллс отошел от дел. Сейчас Ди Джей занимается продюсерской деятельностью, но время от времени снимается в сериалах, исполняя эпизодические роли.
7. Зоуи Дешанель («Крутой парень»)
В начале 2000-х Зоуи часто появлялась в молодежных фильмах на вторых ролях. Актриса и по сей день продолжает сниматься в ситкомах и комедиях.
8. Гвинет Пэлтроу («Любовь зла»)
© Shallow Hal / 20th Century Fox Film Corporation © Xavier Collin / Image Press Agency / BWP Media / East News
Пэлтроу никогда не исчезала с кинорадаров, и вряд ли это случится в ближайшем будущем. В последние годы чаще всего мы видели ее в образе Пеппер Поттс, но «Мстители» закончились, а у Гвинет впереди еще много интересных проектов.
9. Джек Блэк («Любовь зла»)
Джек Блэк радует не только ролями, но и музыкой. Он по-прежнему снимается в кино (как правило, в комедиях) и дает концерты Tenacious D с Кайлом Гэссом.
10. Эми Смарт («Дорожное приключение»)
Актриса, которую многие помнят по фильмам «Эффект бабочки» и «Адреналин», не ставит карьеру на паузу. Каждый год Эми принимает участие в нескольких проектах, при этом ее инстаграм забит отчетами о семейном отдыхе и фотографиями блюд, которые она любит готовить. Когда все успевает?
11. Брекин Мейер («Дорожное приключение»)
С момента дебюта в фильме «Фредди мертв. Последний кошмар» 1991 года Брекин не покидает съемочную площадку. Актер вырос из персонажей молодежных комедий и участвует в серьезных проектах. Кроме съемок в кино Мейер играет на барабанах в панк-группе The Street Walkin’ Cheetahs.
12. Майкл Розенбаум («Парни из женской общаги»)
Роль Лекса Лютора сделала Розенбаума звездой. В 2002 году он был награжден премией «Сатурн» как лучший актер второго плана в «Тайнах Смолвиля». Майкл продолжает сниматься в фильмах и сериалах.
13. Бэрри Уотсон («Парни из женской общаги»)
Наибольшей известности Уотсон добился благодаря сериалу «Седьмое небо». Сегодня актер по большей части принимает участие в проектах для ТВ.
14. Гарланд Уильямс («Парни из женской общаги»)
Канадский актер любит путешествовать. Иногда он снимается в ситкомах и ведет свой подкаст под названием Harland Highway.
15. Тобиас Шенке («Муравьи в штанах»)
Помимо актерской работы Тобиас еще и поет. Он продолжает сниматься в кино и занимается своими музыкальными проектами.
16. Аксель Штайн («Муравьи в штанах»)
Аксель вырос из молодежного кино и ныне участвует в серьезных проектах. Кроме этого, Штайн — актер дубляжа.
17. Пайпер Перабо («Бар „Гадкий койот“»)
Кроме кино Пайпер играет в театре. В 2007 году она дебютировала на Бродвее с главной ролью в пьесе «Причины быть милой». Актриса увлекается литературой, классической музыкой и рыбалкой. Перабо — близкая подруга Лины Хиди (Серсея Ланнистер из «Игры престолов»).
18. Мария Белло («Бар „Гадкий койот“»)
Белло продолжает сниматься в кино, параллельно занимаясь проектом Dream Yard Drama Project for Kids — некоммерческой образовательной программой для детей Гарлема.
19. Дженнифер Гарнер («Из 13 в 30»)
Дженнифер продолжает сниматься в кино, однако карьера актрисы теперь на втором плане. Гарнер по душе образ жизни домохозяйки. Она старается больше времени проводить с детьми и увлекается кулинарией.
20. Джуди Грир («Из 13 в 30»)
Джуди продолжает сниматься в кино. В 2019 году ее можно будет увидеть в триллере о знаменитом изобретателе Джоне Делореане «Тачка на миллион». Фильм расскажет историю создания DMC-12, ставшей культовой после фильма «Назад в будущее».
21. Анна Фэрис («Очень страшное кино»)
«Очень страшное кино» — фильм, который прославил Анну Фэрис. Комедийная актриса продолжает сниматься в кино и иногда выступает в роли продюсера.
22. Реджина Холл («Очень страшное кино»)
Как и Анна Фэрис, Реджина обрела популярность после роли в фильме «Очень страшное кино». Холл продолжает деятельность актрисы и снимается в комедиях.
23. Кармен Электра («Очень страшное кино»)
Несмотря на то что Электра в первую очередь модель, она продолжает принимать участие в съемках фильмов и сериалов. Кармен поддерживает благотворительную организацию Elevate Hope, которая оказывает поддержку брошенным и столкнувшимися с насилием детям.
А какие комедии нулевых смотрели вы?
Фото на превью Road Trip / DreamWorks SKG, smarthouse26 / instagram