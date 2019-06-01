Как изменились 23 героя комедий, которыми мы засматривались в 2000-е

5 3

6

3.5k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

В конце 90-х и начале нулевых популярность подростковых комедий была на пике. Их смотрели даже те, кому по душе совсем другой юмор. Все привыкли к образам актеров в этих фильмах, и для многих они остаются все теми же юными сорванцами. Однако с тех пор прошло без малого 20 лет и герои, в которых мы были влюблены, очень изменились.

На редакцию AdMe.ru нахлынула ностальгия, и мы решили узнать, как сейчас выглядят актеры, которые, казалось бы, недавно отправлялись в «Дорожное приключение» и запевали в баре «Гадкий койот».

1. Джерри О’Коннелл («Мартовские коты»)

Звезда сериала 90-х «Скользящие» никогда не метил в большое кино. Джерри принимал участие в малобюджетных фильмах и ТВ-шоу. Этим он занимается и по сей день — трудится на съемочных площадках.

2. Джейми Прессли («Мартовские коты»)

С Джейми все знакомы по многим молодежным комедиям и сериалу «Меня зовут Эрл». Сейчас актриса снимается реже, предпочитая проводить больше времени с семьей.

3. Джейк Бьюзи («Мартовские коты»)

Как и отец (Гэри Бьюзи), Джейк продолжает сниматься в фильмах и ТВ-шоу. В мае 2019 года состоялась премьера сериала «Лучшие в Лос-Анджелесе» с Джессикой Альбой в главной роли. Это одна из последних работ актера.

4. Шеннон Элизабет («Мартовские коты»)

Кажется, Шеннон принимала участие в каждой второй комедии начала 2000-х. Мы видели ее в таких фильмах, как «Американский пирог», «Очень страшное кино», «Джей и Молчаливый Боб наносят ответный удар» и многих других. В начале 2010-х Элизабет стала сниматься гораздо реже, посвятив себя благотворительности. Она основала некоммерческую организацию по спасению животных.

5. Оратио Санс («Мартовские коты»)

Для большинства Оратио — смешной пухляк из многих молодежных фильмов. Он и правда хороший комик и продолжает сниматься в ситкомах и комедиях.

6. Ди Джей Куоллс («Крутой парень»)

После успеха в «Крутом парне» Куоллс отошел от дел. Сейчас Ди Джей занимается продюсерской деятельностью, но время от времени снимается в сериалах, исполняя эпизодические роли.

7. Зоуи Дешанель («Крутой парень»)

В начале 2000-х Зоуи часто появлялась в молодежных фильмах на вторых ролях. Актриса и по сей день продолжает сниматься в ситкомах и комедиях.

8. Гвинет Пэлтроу («Любовь зла»)

Пэлтроу никогда не исчезала с кинорадаров, и вряд ли это случится в ближайшем будущем. В последние годы чаще всего мы видели ее в образе Пеппер Поттс, но «Мстители» закончились, а у Гвинет впереди еще много интересных проектов.

9. Джек Блэк («Любовь зла»)

Джек Блэк радует не только ролями, но и музыкой. Он по-прежнему снимается в кино (как правило, в комедиях) и дает концерты Tenacious D с Кайлом Гэссом.

10. Эми Смарт («Дорожное приключение»)

Актриса, которую многие помнят по фильмам «Эффект бабочки» и «Адреналин», не ставит карьеру на паузу. Каждый год Эми принимает участие в нескольких проектах, при этом ее инстаграм забит отчетами о семейном отдыхе и фотографиями блюд, которые она любит готовить. Когда все успевает?

11. Брекин Мейер («Дорожное приключение»)

С момента дебюта в фильме «Фредди мертв. Последний кошмар» 1991 года Брекин не покидает съемочную площадку. Актер вырос из персонажей молодежных комедий и участвует в серьезных проектах. Кроме съемок в кино Мейер играет на барабанах в панк-группе The Street Walkin’ Cheetahs.

12. Майкл Розенбаум («Парни из женской общаги»)

Роль Лекса Лютора сделала Розенбаума звездой. В 2002 году он был награжден премией «Сатурн» как лучший актер второго плана в «Тайнах Смолвиля». Майкл продолжает сниматься в фильмах и сериалах.

13. Бэрри Уотсон («Парни из женской общаги»)

Наибольшей известности Уотсон добился благодаря сериалу «Седьмое небо». Сегодня актер по большей части принимает участие в проектах для ТВ.

14. Гарланд Уильямс («Парни из женской общаги»)

Канадский актер любит путешествовать. Иногда он снимается в ситкомах и ведет свой подкаст под названием Harland Highway.

15. Тобиас Шенке («Муравьи в штанах»)

Помимо актерской работы Тобиас еще и поет. Он продолжает сниматься в кино и занимается своими музыкальными проектами.

16. Аксель Штайн («Муравьи в штанах»)

Аксель вырос из молодежного кино и ныне участвует в серьезных проектах. Кроме этого, Штайн — актер дубляжа.

17. Пайпер Перабо («Бар „Гадкий койот“»)

Кроме кино Пайпер играет в театре. В 2007 году она дебютировала на Бродвее с главной ролью в пьесе «Причины быть милой». Актриса увлекается литературой, классической музыкой и рыбалкой. Перабо — близкая подруга Лины Хиди (Серсея Ланнистер из «Игры престолов»).

18. Мария Белло («Бар „Гадкий койот“»)

Белло продолжает сниматься в кино, параллельно занимаясь проектом Dream Yard Drama Project for Kids — некоммерческой образовательной программой для детей Гарлема.

19. Дженнифер Гарнер («Из 13 в 30»)

Дженнифер продолжает сниматься в кино, однако карьера актрисы теперь на втором плане. Гарнер по душе образ жизни домохозяйки. Она старается больше времени проводить с детьми и увлекается кулинарией.

20. Джуди Грир («Из 13 в 30»)

Джуди продолжает сниматься в кино. В 2019 году ее можно будет увидеть в триллере о знаменитом изобретателе Джоне Делореане «Тачка на миллион». Фильм расскажет историю создания DMC-12, ставшей культовой после фильма «Назад в будущее».

21. Анна Фэрис («Очень страшное кино»)

«Очень страшное кино» — фильм, который прославил Анну Фэрис. Комедийная актриса продолжает сниматься в кино и иногда выступает в роли продюсера.

22. Реджина Холл («Очень страшное кино»)

Как и Анна Фэрис, Реджина обрела популярность после роли в фильме «Очень страшное кино». Холл продолжает деятельность актрисы и снимается в комедиях.

23. Кармен Электра («Очень страшное кино»)

Несмотря на то что Электра в первую очередь модель, она продолжает принимать участие в съемках фильмов и сериалов. Кармен поддерживает благотворительную организацию Elevate Hope, которая оказывает поддержку брошенным и столкнувшимися с насилием детям.